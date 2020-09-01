Умер писатель Владислав Крапивин
Писатель Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге в возрасте 81 года. Об этом сообщила его невестка Лариса Крапивина во вторник, 1 сентября.В источнике
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Умер писатель Владислав Крапивин
Советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила ТАСС во вторник невестка писателя, командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.
ТАСС00:46
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