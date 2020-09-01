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Известия
Известия

Умер писатель Владислав Крапивин

Писатель Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге в возрасте 81 года. Об этом сообщила его невестка Лариса Крапивина во вторник, 1 сентября.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Умер писатель Владислав Крапивин

Советский и российский писатель Владислав Крапивин, который был повторно госпитализирован после лечения пневмонии, умер в Свердловской областной клинической больнице №1, сообщила ТАСС во вторник невестка писателя, командор юношеского отряда "Каравелла" Лариса Крапивина.
ТАСС00:46
Подробнее о событии
URA.Ru

Автор «Ночного дозора» — о Крапивине: «Он — последний из великих»

URA.Ru03:25
РИА Новости

Названа причина смерти писателя Владислава Крапивина

РИА Новости01:42
Коммерсантъ

Умер писатель Владислав Крапивин

Коммерсантъ00:40
ТАСС

Биография Владислава Крапивина

ТАСС01:35
66.ru

Гуманитарии против технарей. К 100-летию УрФУ закрываем вечный спор

66.ru03:00
Областная газета

Скончался детский писатель Владислав Крапивин

Областная газета00:25
Екатеринбург Онлайн

В Екатеринбурге 1 сентября в 6:40 скончался Владислав Крапивин

Екатеринбург Онлайн01:05

ООН запросила дополнительную информацию о водоснабжении Крыма

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма, сообщила «РИА Новости» во вторник, 1 сентября, зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская.
Известия01:55
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«Антонов» выпустил первый серийный самолет без российских деталей

На украинском государственном предприятии ГП "Антонов", которое разрабатывает и производит самолеты серии "Ан", выпустили первый серийный транспортник Ан-178, при производстве которого не применялись детали из РФ.
Московский Комсомолец17:53

Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Белоруссией после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.
РИА Новости03:09
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Замглавы Забайкалья заявила о травле дочери из-за поступления в МГИМО

Заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова записала обращение, в котором пожаловалась на травлю дочери из-за ее поступления в Московский государственный институт международных отношений (МГИМО).
РБК03:23
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МВД создало группу для борьбы с манипулированием сознанием подростков

МВД сформировало специальную группу, которая будет выявлять и пресекать попытки манипулировать сознанием подростков с помощью интернет-ресурсов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
РБК03:10
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Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП

Михаил Ефремов на допросе в суде рассказал, что в день смертельного ДТП на Садовом кольце он выпил бутылку водки и плохо помнит происходящее примерно с трех-четырех часов дня, сообщил телеканал 360 у себя в Telegram.
РИА Новостивчера в 16:23

Уровень Мирового океана поднялся до критических значений

Британские исследователи из Университета Лидса вместе с Датским метеорологическим институтом пришли к выводу, что с 90-х годов повышение уровня океана составило 1,8 сантиметра, представив значение, предполагаемое худшим сценарием Межправительственной группы экспертов по изменению климата.
ТК Звезда19:04

В России утверждены новые правила охоты

В ведомстве рассказали, что из новой редакции «были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как: требования осуществления охоты в тёмное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам».
RT на русскомвчера в 13:31
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