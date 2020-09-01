Умер писатель Владислав Крапивин
Писатель Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге в возрасте 81 года. Об этом сообщила его невестка Лариса Крапивина во вторник, 1 сентября.В источнике
С чего всё началось
В Екатеринбурге 1 сентября в 6:40 скончался Владислав Крапивин
Сердце не выдержало, — рассказала E1.RU родственница писателя и руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина. Проблемы со здоровьем у Владислава Петровича начались в июле этого года, он попал в больницу, но позже его выписали.
Екатеринбург Онлайн01:05
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