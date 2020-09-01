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Известия
Известия

Умер писатель Владислав Крапивин

Писатель Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге в возрасте 81 года. Об этом сообщила его невестка Лариса Крапивина во вторник, 1 сентября.В источнике
С чего всё началось
Екатеринбург Онлайн

В Екатеринбурге 1 сентября в 6:40 скончался Владислав Крапивин

Сердце не выдержало, — рассказала E1.RU родственница писателя и руководитель отряда «Каравелла» Лариса Крапивина. Проблемы со здоровьем у Владислава Петровича начались в июле этого года, он попал в больницу, но позже его выписали.
Екатеринбург Онлайн01:05
Подробнее о событии
ТАСС

Семья Владислава Крапивина назвала причину смерти писателя

ТАСС04:55
РИА Новости

Названа причина смерти писателя Владислава Крапивина

РИА Новости01:42
Екатеринбург Онлайн

В Екатеринбурге 1 сентября в 6:40 скончался Владислав Крапивин

Екатеринбург Онлайн01:05
Областная газета

Скончался детский писатель Владислав Крапивин

Областная газета00:25
Rambler News Service

Умер писатель Владислав Крапивин

Rambler News Service01:23
Коммерсантъ

Умер писатель Владислав Крапивин

Коммерсантъ00:40
URA.Ru

Названа причина смерти писателя Крапивина

URA.Ru01:28

Второй свидетель подтвердил присутствие Ефремова за рулем в момент ДТП

Во время судебного заседания в Пресненском суде Москвы свидетель обвинения Светлана Набокина заявила, что артист Михаил Ефремов присутствовал за рулем автомобиля в момент смертельного ДТП.
Газета.Ruвчера в 16:32
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Страны Прибалтики прекратят торговлю электроэнергией с Белоруссией

Соглашение о торговле прибалтийских государств электроэнергией с третьими странами рассчитано на срок до 2025 г. О намерении отказаться от импорта электроэнергии из Белоруссии в связи со строительством БелАЭС 14 августа заявили президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд.
Ведомости03:43
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Лукашенко призвал белорусов «направлять энергию в созидательное русло»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на линейке в колледже сферы обслуживания в Барановичах, заявил, что «жаркое в прямом и переносном смысле лето закончилось», теперь «пора направлять энергию в созидательное русло».
Взгляд.ру03:59
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Кабмину предложили приравнять платежные данные россиян к персональным

Общественная организация «Деловая Россия» обратилась к правительству с предложением внести поправки в законодательство, которые позволят защитить данные россиян при совершении покупок в зарубежных онлайн-магазинах.
РБК23:07
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В Пензе задержан чиновник управления судебного департамента

Пенза, 1 сентября 2020, 11:50 — REGNUM За покушение на получение взятки в особо крупном размере в Пензе задержали чиновника регионального управления судебного департамента, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону.
REGNUM04:50
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