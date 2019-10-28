Общество

Газета.RuГазета.RuУмер писатель и диссидент Владимир Буковский

Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни. Стойкий противник советской власти, его много раз арестовывали за политические взгляды. Буковский жил на Западе, но критиковал и тамошние порядки, выступая против ЕС и войны в Югославии.
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Умер бывший советский диссидент Владимир Буковский

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Умер писатель и диссидент Владимир Буковский

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Сторонники сообщили о смерти диссидента Владимира Буковского

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Скончался легендарный советский диссидент, выдвигавшийся в президенты России

URA.Ruвчера в 19:33
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Владимир Буковский
Русский писатель
Русский писатель, политический и общественный деятель. Один из основателей диссидентского движения в СССР. В общей сложности в тюрьмах и на принудительном лечении провёл 12 лет.
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