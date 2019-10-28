Общество
Газета.RuУмер писатель и диссидент Владимир Буковский
Писатель Владимир Буковский умер в Кембридже на 77-м году жизни. Стойкий противник советской власти, его много раз арестовывали за политические взгляды. Буковский жил на Западе, но критиковал и тамошние порядки, выступая против ЕС и войны в Югославии.
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Общество
На Троекуровском кладбище открыли памятник Николаю Караченцову
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Солдат расстрелял сослуживцев в военной части в Забайкалье
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МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
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Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что если бы осужденная в Соединенных Штатах Мария Бутина не была россиянкой, в отношении нее не были бы приняты столь жесткие меры.
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Названы параметры новой накопительной пенсионной системы
Центробанк и Минфин России подготовили параметры новой накопительной пенсионной системы, которые получили название "гарантированный пенсионный план".
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Руководитель «Останкино» предупредил о возможных сбоях в телевещании
«Общественное телевидение России» выполняет все обязательства перед «Останкино», представители телецентра не предупреждали, что какие-то работы не будут производиться, заявил «Ведомостям» первый заместитель гендиректора ОТР Александр Пономарев.
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Советник Трампа объяснил, почему не считает Россию союзником США
Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил в интервью NBC, что не считает Россию союзником США.
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В Израиле намерены ускоренно рассматривать просьбы россиян об убежище
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По словам источника издания StarHit, девушка через несколько месяцев подарит актеру долгожданного первенца.
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Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
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Экономика
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Этот российский фильм стоил три миллиарда. Он опозорил страну, Шварценеггера и Джеки Чана
В фокусе внимания — стоивший 50 миллионов долларов фэнтези-конфуз «Тайна печати дракона», история создания и неудачи которого включает банкротства, иски к голливудским звездам и крах отношений с крупнейшей китайской госкорпорацией.
Экономика
Богатейший человек мира потерял почти $7 млрд за сутки
Как отмечает CNBC, если котировки Amazon продолжат падение, Безос может потерять статус самого богатого человека в мире и уступить первое место в списке миллиардеров Bloomberg Billionaire Index основателю Microsoft Биллу Гейтсу.
Происшествия
В Томской области нашли пропавшую семью с годовалым ребенком
Семью с годовалым ребенком, пропавшую без вести, которую разыскивали полицейские и спасатели в Томской области, нашли – люди живы, сообщает в понедельник ГУМЧС по региону.
Транспорт
Названы тарифы на проезд по скоростной трассе М11 Москва – Петербург
Поездка по новой автостраде М-11 Москва — Санкт-Петербург, которую в ноябре 2019 года планируется сдать в эксплуатацию, в среднем обойдётся автомобилистам от 1,3 тыс. до 2 тыс. рублей.
Общество
Украинец получил срок за футболку с гербом СССР
Украинец получил тюремный срок за футболку с гербом СССР, сообщает издание «Главком».
Экономика
Пенсионерам хотят увеличить единовременную выплату
В настоящее время получить единовременную выплату в рамках пенсионных накоплений пенсионеры могут лишь в том случае, если накопительная пенсия не превышает 5% от суммы общей пенсии гражданина.
Политика
Президент Аргентины признал поражение на выборах
Действующий президент Аргентины Маурисио Макри поздравил своего оппонента, оппозиционного кандидата Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Политика
Американская конгрессвумен ушла в отставку после сексуального скандала
Конгрессвумен США Кети Хилл подала в отставку из-за обвинений в сексуальных отношениях с сотрудниками.
Экономика
Минфин назвал условия предоставления льгот «Роснефти» и Худайнатову
Инфраструктура для Арктики Минфин и Минэнерго в пятницу, 25 октября, обнародовали условия предоставления льгот для новой нефтегазовой провинции в Арктике.
Политика
США отказали России в передаче летчика Ярошенко
Уточняется, что Москва направила запрос о передаче Ярошенко в страну гражданства для отбывания наказания, однако американская сторона отказала, сославшись на серьезность обвинений.
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
Происшествия
В Хакасии женщина после ссоры с мужем ранила своего пятимесячного сына
Согласно предварительной версии, в селе Таштып 26 октября после ссоры с мужем 46-летняя женщина из-за ревности повредила оба глаза пятимесечному сыну.