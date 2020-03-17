Общество
ВедомостиУмер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. О смерти Лимонова также сообщается на сайте партии «Другая Россия», председателем которой был политик. По информации Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции.
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Гаджеты
Apple выпустит бюджетные версии iPhone 9 и iPhone 9 Plus
Презентация iPhone 9 и iPhone 9 Plus должна была состояться в марте, но в связи с эпидемией коронавируса ее перенесли на неопределенный срок.
Общество
Ушла из жизни вдова Юрия Гагарина
Скончалась Валентина Гагарина, вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Политика
Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции
Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов крестили вторую дочь
В семье футболиста произошло радостное событие. Сегодня в Москве Тарасов и Костенко крестили вторую дочь Еву.
Политика
Крым временно закрывает границу с Украиной
Ранее Украина до 3 апреля прекратила работу контрольных пунктов въезда и выезда на границе с Крымом.
Авто
Украинский ЗАЗ начал выпускать российские «Лады»
Вполне вероятно, что хозяева решили возродить легендарный ЗАЗ, который, не смотря на все перепетии в украинской экономике, смог сохранить многие свои функциональности.
Экономика
Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти
Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
Общество
Псковский губернатор Ведерников самоизолировался
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почувствовал признаки ОРВИ и решил уйти на карантин.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Здоровье
В Петербурге покойников проверят на коронавирус
Во вторник, 17 марта, главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башектова подписала постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
Общество
Путин призвал не покупать продукты впрок
Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Общество
На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса
Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»
Гузеева пожаловалась подписчикам, что подобное происходит с ней впервые за последние 12 лет.
Религия
Синод рекомендовал всем епархиям РПЦ принять особые санитарные меры
Священный Синод Русской православной церкви поддержал санитарные меры, принятые в храмах Московского региона в связи с угрозой распространения коронавируса, и порекомендовал распространить их на другие епархии.
Футбол
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года
УЕФА перенес чемпионат Европы по футболу 2020 года на лето 2021 года из-за коронавируса.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Политика
МИД РФ призвал россиян оперативно вернуться из-за рубежа
Россиянам рекомендуется вернуться в Россию из заграничных поездок, сообщили в МИД РФ.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
Общество
Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику
Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
Наука
Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови
Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
Общество
В Пензе подтвердили первый случай заражения коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Пензе, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора Пензенской области.
Политика
Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса
В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
Происшествия
В Саранске около школы нашли тело младенца
Следственные органы проводят проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка недалеко от школы в Саранске.