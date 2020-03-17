Общество

ВедомостиВедомостиУмер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. О смерти Лимонова также сообщается на сайте партии «Другая Россия», председателем которой был политик. По информации Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции.
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Умер Эдуард Лимонов

Интерфакс13:45

Умер Эдуард Лимонов

РИА Новости13:30

Умер Эдуард Лимонов

Коммерсантъ13:11

Скончался Эдуард Лимонов

RT на русском13:14

Умер Эдуард Лимонов

Известия13:08

Биография Эдуарда Лимонова

ТАСС13:45

Названа причина смерти Эдуарда Лимонова

Lenta.ru13:29
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

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Ученые и писатели выступили против поправок к Конституции

Ученые, журналисты, писатели и юристы подписали коллективное письмо к политикам, в котором они высказались о недопустимости поправок в Конституцию РФ.
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Оптовые цены на гречку и рис в России снова начали расти

Оптовые цены на гречку и рис в России после некоторого снижения в конце февраля - начале марта на минувшей неделе пошли вверх, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников почувствовал признаки ОРВИ и решил уйти на карантин.
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СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве

Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
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В Петербурге покойников проверят на коронавирус

Во вторник, 17 марта, главный государственный санитарный врач по Петербургу Наталия Башектова подписала постановление о введении дополнительных мер по борьбе с коронавирусом.
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Путин призвал не покупать продукты впрок

Президент Владимир Путин призвал россиян не покупать продукты впрок.
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Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
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Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России

Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
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На Украине зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

Первый на Украине случай смерти в результате нового коронавируса был зафиксирован 13 марта в Житомирской области.
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Лариса Гузеева расплакалась после съемок «Давай поженимся»

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«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»

"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
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МИД РФ призвал россиян оперативно вернуться из-за рубежа

Россиянам рекомендуется вернуться в Россию из заграничных поездок, сообщили в МИД РФ.
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Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков

Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно пошло к Мозамбику

Принадлежащее энергетической компании «Газпром» судно «Академик Черский», которое рассматривали для достройки газопровода «Северный поток – 2», в очередной раз изменило маршрут.
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Эксперты назвали наиболее подверженную коронавирусу группу крови

Наиболее уязвимы и чаще других заражаются новым коронавирусом обладатели II группы крови.
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В Пензе подтвердили первый случай заражения коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Пензе, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора Пензенской области.
ТАСС 07:43
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Лукашенко: вся Россия «полыхает» от коронавируса

В России зарегистрировано более 65 случаев инфицирования, в Белоруссии коронавирус выявлен у 36 граждан.
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В Саранске около школы нашли тело младенца

Следственные органы проводят проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка недалеко от школы в Саранске.
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Эдуард Лимонов
Русский писатель
Русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии, нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия». Депутат и член совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации. Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». Автор концепции, организатор и постоянный участник «Стратегии-31» - гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ. Также автор «Стратегии-2011» по участию в выборах оппозиционных партий, несмотря на ограничения Минюста и Центральной избирательной комиссии...
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