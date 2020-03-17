Общество
ВедомостиУмер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. О смерти Лимонова также сообщается на сайте партии «Другая Россия», председателем которой был политик. По информации Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции.
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Экономика
Коронавирус парализует поездки по стране
Коронавирус парализует поездки по стране Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка.
Космос
Atlas Obscura (США): как советские научно-популярные журналы представляли себе жизнь в открытом космосе (Atlas Obscura)
Художественных произведений о космической эпохе было великое множество, и они росли как грибы наряду с советскими научно-популярными журналами, число которых в годы холодной войны доходило до 200.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Политика
Путин назначил голосование по изменению Конституции на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 22 апреля общероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Политика
Коронавирус обнаружили во всех штатах США
В Западной Вирджинии подтвердили первый случай заражения коронавирусом.
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Шоу-бизнес
Ванесса Паради вступилась за Джонни Деппа в конфликте с Эмбер Херд
47-летняя Ванесса Паради обратилась с заявлением в поддержку дела Джонни Деппа против его бывшей жены Эмбер Херд, которая обвинила актера в домашнем насилии.
Политика
Китай отозвал аккредитации у нескольких журналистов из США
Китай объявил во вторник об отзыве аккредитаций у некоторых американских журналистов газет The New York Times, The Washington Post и The Wall Street Journal.
Происшествия
В Мурманске нашли сбежавшего моряка с подозрением на коронавирус
Местонахождение моряка, который сбежал из-под карантина в Мурманске установили.
Футбол
Тренер «Спартака» Хинкель рассказал, что происходит в Германии из-за коронавируса
Андреас Хинкель, помощник главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско, в интервью «СЭ» рассказал о ситуации в Германии в связи с коронавирусом.
Общество
«Аэрофлот» обратился в МИД из-за застрявших в Черногории россиян
«Аэрлофлот» был вынужден обратиться в Министерство иностранных дел и Росавиацию из-за отсутствия разрешения от властей Черногории на вывоз россиян из страны.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России возросло до 114
Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114, передает РИА "Новости".
Кино
Wink выпускает первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей
Цифровой видеосервис Wink от компании «Ростелеком» в марте выпускает для своих клиентов первые три фильма в эксклюзивном переводе Кураж-Бамбей.
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
Общество
Первый выздоровевший от коронавируса россиянин рассказал о своем лечении
Первый излечившийся от коронавируса россиянин Давид Беров в интервью «Ленте.ру» прокомментировал свое лечение и нахождение в больнице.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Шоу-бизнес
Нюша сменила имидж и стала блондинкой
Баскетбол
Звезда НБА Дюрант заразился коронавирусом
Кевин Дюрант оказался одним из четырёх баскетболистов «Бруклин Нетс», которые сдали положительный тест на коронавирус.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом нижегородка рассказала о лечении
Первая заразившаяся жительница Нижегородской области рассказала о том, как у нее обнаружили коронавирус, как проходило лечение и что нужно делать, если у вас появились симптомы опасной инфекции.
Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
Ivi ввел символическую плату в 1 рубль за месячную подписку. «КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля.
Политика
Макрон приедет в Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Энергетика
Мировые цены на нефть растут более чем на 3%
Общество
Путин попросил россиян не покупать продукты впрок
Как отметил Путин, главное, чтобы люди понимали, что ситуация надежная, и не тратили деньги на продукты, которые потом придется выбросить.
Армия и оружие
«Их серьезно прижали»: что происходит в Идлибе
Армейские внедорожники "Тигр", бронетранспортеры БТР-82А и Kirpi, грузовики "Тайфун", танк M60 в единой колонне — в минувшие выходные российские и турецкие военные провели первую совместную операцию в Идлибе.
Игры
Симулятор дальнобойщика «SnowRunner» отправит геймеров в грязь и снег
Автомобильный симулятор «SnowRunner», который отправит вас в морозную пустыню для борьбы со снегом, грязью и водой на грузовиках, выглядит неплохо.