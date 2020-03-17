Общество
ВедомостиУмер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. О смерти Лимонова также сообщается на сайте партии «Другая Россия», председателем которой был политик. По информации Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции.
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Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Финансы
Bloomberg предрек подорожание доллара до 97 рублей
Аналитики Bloomberg спрогнозировали России подорожание доллара по отношению к рублю еще на 30% - почти до 100 рублей.
Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Общество
В Европе не осталось стран без коронавируса
Как уточняет РИА Новости, в результате этого теперь в Европе не осталось ни одной страны без коронавируса.
Общество
СМИ узнали условия ввода полного карантина в Москве
Власти Москвы отрабатывают план введения жесткого карантина в столице в том случае, если число заболевших «критически» вырастет к пятнице, 20 марта.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса погибли 368 человек
Поправились за последние сутки 369 пациентов, отметил Боррелли. За предыдущие сутки в Италии от коронавируса погибли 175 человек.
Общество
Институт Роберта Коха: Пандемия коронавируса может продлиться два года
Президент германского Института имени Роберта Коха, изучающего инфекционные заболевания и непереносимые болезни, Лотар Вилер заявил, что пандемия нового коронавируса может продлиться два года.
Футбол
Экс-хавбек ЦСКА Хонда забил в первом матче за «Ботафого»
Полузащитник Кейсуке Хонда дебютировал за «Ботафого» в матче Лиги Кариока против «Бангу» (1:1).
Экономика
ФАС призвала воздержаться от прогнозов о росте цен на товары
По словам ФАС, ценовые прогнозы могут привести к нарушению закона о защите конкуренции и поэтому являются недопустимыми.
Общество
На Украине число случаев заражения коронавирусом выросло до 14
Четырнадцать случаев заражения коронавирусной инфекцией на Украине подтверждено лабораторными исследованиями, наибольшее число заболевших зафиксировано в Черновицкой области, сообщил центр общественного здоровья минздрава страны.
Политика
Путин разрешил продавать лекарства в интернете из-за коронавируса
Госдума в первом чтении одобрила законопроект об установке фиксированных предельных цен на лекарства и медицинские изделия в случае эпидемии, а президент РФ Владимир Путин подписал указ, разрешающий онлайн-торговлю безрецептурными препаратами.
Общество
«Газпром» остановил газопровод «Сила Сибири»
"Газпром" остановил газопровод "Сила Сибири". Об этом сообщает Управление информации газового холдинга.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина
Сообщения о кончине Валентины Гагариной распространили федеральные СМИ. Валентина Гагарина умерла на 85-ом году жизни в Звездном городке.
Политика
Лукашенко заявил, что Белоруссия не закроет границу с Россией
Следить за распространением заболевания в России и мире можно на специальной онлайн-карте, которая была запущена компанией "Яндекс".
Общество
«Победа» не может вернуть из Тивата около тысячи пассажиров
Лоукостер "Победа" не может получить разрешения правительства Черногории на вывоз около тысячи граждан РФ из Тивата, говорится в сообщении компании.
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко с мужем Тарасовым крестили вторую дочь
Уроженка Ростовской области Анастасия Костенко вместе с супругом Дмитрием Тарасовым крестили вторую дочь.
Культура
Актриса Марина Орлова рассказала про съемки сериала о Юлии Началовой
Известная российская актриса Марина Орлова поделилась со СМИ о съемках сериала о певице Юлии Началовой.
Общество
За сутки почти 14 тыс. человек заразились коронавирусом
Около 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в мире Всемирной организацией здравоохранения.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Общество
Голикова анонсировала оплату больничных из-за карантина авансом
«Оплата будет производиться непосредственно гражданину авансом до закрытия листа нетрудоспособности», — сказала вице-премьер.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Теннис
«Ролан Гаррос» из-за коронавируса перенесен на конец сентября
Открытый чемпионата Франции по теннису перенесен из-за пандемии коронавируса. «Ролан Гаррос» состоится с 20 сентября по 4 октября.
Армия и оружие
Даже локальная ядерная война вызовет всемирный голод
Исследователи пришли к выводу, что даже такой конфликт, не достигающий масштабов мировой ядерной войны, приведет к голоду на всей планете.
Общество
Глава Роскомнадзора Жаров возглавит «Газпром-медиа»
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров покинет свою должность и возглавит холдинг «Газпром-медиа», сообщил РБК со ссылкой на источники.
Космос
Rocket Lab расширяет присутствие на рынке космических услуг
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Политика
Путин подарил Белоусову книгу о Большой Севастопольской тропе
Владимир Путин подарил первому зампреду правительства России Андрею Белоусову, которому сегодня исполнился 61 год, книгу о Большой Севастопольской тропе.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Политика
Турция приостановила авиасообщение еще с шестью странами
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил в понедельник о решении властей республики приостановить авиасообщение с еще шестью государствами из-за распространения коронавируса нового типа.
Музыка
Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.