Общество

ВедомостиВедомостиУмер писатель и политик Эдуард Лимонов

На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. О смерти Лимонова также сообщается на сайте партии «Другая Россия», председателем которой был политик. По информации Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции.
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Канделаки: Лимонов так и не вернулся со своих умозрительных фронтов

Московский Комсомолец18:09

Умер Эдуард Лимонов

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Он шокировал сексуальными сценами, ругал совок в СССР и воевал против всех: умер Эдуард Лимонов

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Умер Эдуард Лимонов

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Скончался Эдуард Лимонов

RT на русском13:14

Российские писатели отреагировали на смерть Эдуарда Лимонова

РБК17:21

Умер Эдуард Лимонов

Известия13:08
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 человек

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Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, передает РИА Новости.
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За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
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ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки

Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
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Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
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На риск заражения коронавирусом влияет группа крови

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КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина

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В Бурятии из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия

В республике запретили провождение всех массовых мероприятий международного, федерального, городского, районного уровня до улучшения эпидемиологической обстановки.
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Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля

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Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина

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Как сообщили astv.ru в областном следкоме, 17 марта в 01:30 32-летний житель Поронайска со своим 59-летним знакомым южносахалинцем решили поставить сети на краба.
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