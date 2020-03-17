Общество
ВедомостиУмер писатель и политик Эдуард Лимонов
На 78-м году жизни умер писатель и политик Эдуард Лимонов, сообщил в Facebook депутат Госдумы Сергей Шаргунов. О смерти Лимонова также сообщается на сайте партии «Другая Россия», председателем которой был политик. По информации Mash, Лимонов скончался из-за осложнений после операции.
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Общество
Число заразившихся коронавирусом в России достигло 114 человек
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114 человек. Люди заразились COVID-19 в 26 российских регионах.
Политика
Крым отметит шестую годовщину воссоединения с РФ
Крым отмечает шестую годовщину воссоединения с Россией, передает РИА Новости.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Наука
Под Воронежем нашли огромную «хижину» из костей шерстистого мамонта
Под Воронежем на Костёнковской стоянке учёные обнаружили останки огромного сооружения из костей мамонта, сообщил порта Naked Science со ссылкой на Экстерский университет.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Армия и оружие
РВСН Иркутска провели учения на комплексах «ЯРС»
В рамках учений пусковые установки подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" Иркутского ракетного соединения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) отрабатывают вводные по выходу на полевые позиции.
Экономика
Фондовые рынки США растут после падения накануне
Фондовые рынки США восстанавливаются после резкого падения 16 марта.
Хоккей
Кастерова рассказала о «тревожном спокойствии» на улицах в США
Журналистка, супруга хоккеиста клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Анна Кастерова заявила, что в Питтсбурге и Майами очень заметно влияние нового коронавируса на жизнь людей.
Авто
Новый Chevrolet Tracker появился в продаже
В интерьере просматриваются черты нового Chevrolet Orlando — схожая панель приборов, мультимедийный экран и блок управления климатической системой.
Музыка
Максим Фадеев хочет оставить Глюкозу без сценического псевдонима
Продюсер Максим Фадеев хочет забрать у Натальи Ионовой-Чистяковой её сценическое имя и представить публике новый проект, который по стилю будет напоминать Глюкозу.
Общество
ВОЗ: свыше 11 тысяч человек в мире заразились коронавирусом за сутки
Свыше 11 тысяч человек заразились новым коронавирусом в мире за последние сутки, умерли 475 человек, следует из отчета Всемирной организации здравоохранения.
Экономика
Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса
Росавиация не исключает банкротства авиакомпаний из-за распространения коронавирусной инфекции.
Наука
На риск заражения коронавирусом влияет группа крови
Ученые из Китая провели исследование и выделили пациентов с определенной группой крови, которые больше всех подвержены риску заражения коронавирусом.
Авто
Появилось первое изображение нового Volkswagen Amarok
Компания Volkswagen продемонстрировала эскиз пикапа Amarok следующего поколения.
Хоккей
КХЛ приостановила матчи плей-офф Кубка Гагарина
Решение о приостановке на одну неделю было принято «для организации и согласования с государственными органами нового формата проведения второго этапа чемпионата с участием шести российских клубов».
Здоровье
Правительство Украины останавливает метро
Правительство Украины решило ограничить пассажирские перевозки на территории страны, сообщает « Интерфакс-Украина » .
Здоровье
В Бурятии из-за коронавируса запретили все массовые мероприятия
В республике запретили провождение всех массовых мероприятий международного, федерального, городского, районного уровня до улучшения эпидемиологической обстановки.
Наука
В МГУ могут создать вакцину от коронавируса за три месяца
Вакцина от коронавируса нового типа может быть разработана в России за три месяца, сообщают "Известия" со ссылкой на представителей кафедры вирусологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.
Политика
Путин назначил голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля
Президент Владимир Путин подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.
Общество
Ушла из жизни вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина
Фото: Альберт Пушкарев Вдова Юрия Гагарина Валентина скончалась на 85-м году жизни, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе Центра подготовки космонавтов.
Происшествия
Сахалинец утонул во время ночной охоты за крабом
Как сообщили astv.ru в областном следкоме, 17 марта в 01:30 32-летний житель Поронайска со своим 59-летним знакомым южносахалинцем решили поставить сети на краба.
Финансы
Минфин купил иностранную валюту на сумму 2,977 трлн рублей в 2019 году
«Согласно поручению Минфина России, с января 2019 года осуществлялись операции по покупке иностранной валюты на внутреннем рынке за счёт средств федерального бюджета (дополнительных нефтегазовых доходов) в объёме 2 977 232,8 млн рублей», — говорится в опубликованном на сайте ведомства документе.
Общество
Второй тест президента Бразилии на коронавирус оказался отрицательным
Результат повторного теста на коронавирус президента Бразилии Жаира Болсонару оказался отрицательным.
Спорт
В Steam пройдёт весенний фестиваль — будут доступны более 40 демоверсий игр
В Steam состоится The Game Festival: Spring Edition, во время которого пользователям будут доступны более 40 демоверсий различных игр.
Здоровье
Эпидемиолог рассказал о худшем сценарии развития пандемии коронавируса
Популярный японский врач-инфекционист и эпидемиолог, подготовивший в 2018 году пособие для Токио по мерам на случай распространения инфекций в мегаполисе Сато Акихиро объяснил РИА Новости, почему превращение нового типа коронавируса в сезонное заболевание является наихудшим сценарием, а также рассказал, какие шаги следует предпринять семьям с пожилыми людьми.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Футбол
Второй футболист «Ювентуса» Матюиди заразился коронавирусом
Ранее стало известно о выявлении пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-19, у футболиста туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани, который в данный момент также находится на карантине.
Игры
«Средневековая GTA» Rustler получит бесплатный пролог
Пролог будет бесплатным, включает десяток миссий и три мини-игры. Rustler выйдет в октябре 2020 года на PC.
Общество
Мишустин поручил привлечь к производству медицинских масок заключенных
В документе, подлинность которого изданию подтвердил источник, близкий к правительству, Минюсту и ФСИН предписывается привлечь заключенных к ежедневному производству медицинских масок.