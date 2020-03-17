Общество
Псковское агентство информацииСкончался писатель Эдуард Лимонов
Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Информацию о смерти Эдуарда Лимонова подтвердили в партии «Другая Россия», которую он основал.
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Здоровье
В Италии научились лечить коронавирус лекарством от артрита
Общество
В Москве скончался Эдуард Лимонов
В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.
Космос
Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной
Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения
Ольга Бузова трогательно поздравила Давида Манукяна с днем рождения Напомним, что Ольга Бузова закрутила роман с Давидом Манукяном спустя 2,5 года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым.
Гаджеты
Работа компьютеров замедляется из-за новых обновлений Windows 10
Новые обновления операционной системы Windows 10 имеют ряд заметных недоработок. В частности, они замедляют работу персональных компьютеров.
Общество
Во всех европейских странах выявили коронавирус
Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Футбол
Тедеско хочет подписать в «Спартак» двух игроков «Крыльев Советов»
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско хочет пригласить в клуб двух игроков самарских "Крыльев Советов" - Антона Зиньковского и Никиту Чернова.
Политика
Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Общество
На Украине подтверждена вторая смерть от нового коронавируса
Украинские врачи за минувшие сутки подтвердили семь новых случаев заражения коронавирусом в стране, количество скончавшихся от болезни увеличилось до двух человек.
Общество
В Турции зафиксировали первую смерть от коронавируса
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране, общее число выявленных больных возросло за сутки вдвое и достигло 98.
Общество
Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров возглавит «Газпром-медиа»
Глава Роскомнадзора Александр Жаров станет гендиректором «Газпром-Медиа», пишет РБК.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Армия и оружие
Даже локальная ядерная война вызовет всемирный голод
Исследователи пришли к выводу, что даже такой конфликт, не достигающий масштабов мировой ядерной войны, приведет к голоду на всей планете.
Политика
Макрон приедет в Москву на 9 мая, несмотря на коронавирус
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что лидеры 17 стран подтвердили приезд на юбилей Победы в Москву в этом году.
Политика
ВМС США готовят плавучий госпиталь для борьбы с коронавирусом
Выступая перед журналистами, министр обороны США Марк Эспер сообщил о подготовке американским военным ведомством двух специальных плавучих госпиталей для содержания на них лиц, заразившихся коронавирусом COVID-2019.
Общество
Число заболевших коронавирусом в России достигло 114
Число заболевших коронавирусом в России за сутки выросло с 93 до 114 в 26 российских регионах, пятеро выздоровели, сообщила во вторник вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Путин допустил перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Президент Владимир Путин допустил перенос сроков голосования по поправкам в Конституцию, если этого потребует эпидемиологическая ситуация, сообщает пресс-служба Кремля.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Общество
Путин призвал россиян не покупать продукты впрок
Общество
Умерла вдова первого космонавта Юрия Гагарина
На 85-м году жизни скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина.
Общество
Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса
Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.
Политика
Военных и заключенных привлекут к производству медицинских масок
Медицинскими масками должны быть обеспечены и члены избирательных комиссий (этим с Минпромторгом должен заняться Центризбирком).
Общество
В Калининграде выявлено два новых случая заражения коронавирусом
В Калининградской области выявлено еще два случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Происшествия
В Тамбовской области зарегистрирован первый случай коронавируса
Первый случай заболевания коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Тамбовской области.
Происшествия
На Украине родные скончавшейся в больнице женщины винят врачей
Неправильный диагноз и халатное отношение к жизни пациента привели к смерти пациентки в больнице Черновицкой области Украины от коронавирусной пневмонии, заявила мать погибшей 17 марта, сообщает издание «Деловая Столица».
Общество
Стало известно о продаже газеты «Ведомости» новому владельцу
Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов и Мартин Помпадур договорились о продаже 100% акций АС «БНМ», которое выпускает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review, издателю Константину Зятькову и директору Arbat Capital Алексею Голубовичу.