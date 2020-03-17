Умер русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель Эдуард Лимонов, сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Сергей Шаргунов. Информацию о смерти Эдуарда Лимонова подтвердили в партии «Другая Россия», которую он основал.

Общество В Москве скончался Эдуард Лимонов В Москве на 78-м году жизни скончался писатель и политический деятель Эдуард Лимонов. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Шаргунов.

Космос Черная дыра в центре нашей Галактики стала более активной Астрономы подтвердили растущую с 2014 года активность сверхмассивной черной дыры в центре нашей галактики, об этом говорится в статье, принятой к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics.

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Общество Во всех европейских странах выявили коронавирус Черногория оставалась последним государством, где не было заразившихся, однако премьер-министр страны Душко Маркович сообщил о двух зарегистрированных сегодня случаях коронавируса.

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Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

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Общество Россия закрывает границу для иностранцев из-за коронавируса Москва, 16 марта 2020, 21:22 — REGNUM Россия на период с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд на территорию страны для иностранных граждан и лиц без гражданства из-за угрозы распространения коронавируса.

Происшествия На Украине родные скончавшейся в больнице женщины винят врачей Неправильный диагноз и халатное отношение к жизни пациента привели к смерти пациентки в больнице Черновицкой области Украины от коронавирусной пневмонии, заявила мать погибшей 17 марта, сообщает издание «Деловая Столица».