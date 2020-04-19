Культура
ВедомостиУмер писатель и журналист Александр Кабаков
В субботу, 18 апреля, умер писатель, сценарист и журналист Александр Кабаков. Об этом сообщил редактор "Русского пионера" Андрей Колесников в Fасевоок.
Читать в источнике
Оценить34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:16, Ашберн
Комментарии
Шоу-бизнес
Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы
РИА Новости вчера в 12:30
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости вчера в 11:25
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
Мусульмане возмущены сериалом «Зулейха открывает глаза»
REGNUM 17 апреля в 16:52
Политика
Путин поздравил православных христиан с Пасхой
Москва, 19 апреля 2020, 10:42 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех российских граждан с праздником Пасхи, сообщили 19 апреля в пресс-службе Кремля.
REGNUM 03:42
Общество
В Москве число госпитализированных с коронавирусом не увеличивается
Количество госпитализированных с коронавирусом в Москве не увеличивается, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
РИА Новости 01:48
Политика
Зеленский раскрыл свой план возвращения Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс вернется под контроль Киева, как только регион покинут «войска».
Известия 17 апреля в 22:33
Гаджеты
Мини-ПК на процессоре «Байкал» создан в России
Российская компания Hamster Robotics собрала мини-ПК на процессоре отечественной разработки «Байкал».
Live24 вчера в 07:46
Общество
Депутат Мособлдумы Иван Жуков умер после заражения коронавирусом
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу выразил соболезнования в связи со смертью депутата Мособлдумы Ивана Жукова и предложил наградить его Орденом за мужество и доблесть.
ТАСС вчера в 08:10
Путешествия
Названы сроки открытия туристического сезона в Турции
В Турции надеются, что в конце мая можно будет открыть территории для внутреннего туризма.
ToDay News Ufa вчера в 12:11
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Общество
Работающие россияне старше 65 лет получат больничные листы
С 20 по 30 апреля рабочие россияне старше 65 лет, которые находятся на самоизоляции, могут получить электронный больничный.
1pnz.ru 17 апреля в 08:29
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Общество
123 россиянина возвращаются из Токио домой
Pravda.Ru 03:11
Политика
Посольство РФ в Праге объяснило причину изменения адреса
Посольство России в Праге заявило, что смена юридического адреса дипломатического представительства не связана с переименованием площади, где размещено посольство, в площадь имени Бориса Немцова.
Газета.Ru вчера в 20:16
Армия и оружие
Источники: ракетный крейсер «Москва» отправят в Средиземное море
В конце лета флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 «Москва» планируется направить в акваторию Средиземного моря.
News.ru вчера в 06:52
Экономика
Коллекторы сообщили о росте доли молодых должников в России
Мехтиев пояснил, что такая динамика связана с тем, что после кризиса банки стали искать новых клиентов и аудиторию – наиболее перспективной стала молодежь.
РИА Новости 00:12
Происшествия
Найден один из напавших на врачей «скорой» под Кировом
Один из злоумышленников, напавший на врачей скорой помощи в Кирово-Чепецке, найден.
Известия вчера в 16:56
Общество
В Татарстане парикмахерским разрешили возобновить работу
Правительство Татарстана разрешило с 20 апреля возобновить работу парикмахерским в условиях режима самоизоляции при соблюдении ими ряда правил, соответствующее постановление подписал в субботу премьер-министр республики Алексей Песошин.
РИА Новости вчера в 13:24
Армия и оружие
Американская пресса оценила военную мощь российских ракет «Циркон»
Российские гиперзвуковые корабельные ракеты "Циркон" представляют угрозу для военно-морского флота США, поскольку их практически невозможно перехватить, пишет американская газета The National Interest.
Газета.Ru вчера в 18:49
Общество
Чужие номера в приложении обнаружили пользователи «Сбербанк Онлайн»
Пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» пожаловались в соцсетях на то, что в личном кабинете обнаружили чужие телефонные номера Свое собственное расследование провели журналисты издания «Ведомости», которые открыли программу, установленную на телефоне, и увидели там посторонние номера.
КМВ Новости вчера в 01:55
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 апреля
Всего в стране от коронавируса умерли более 300 человек. Российские регионы продлили срок действия режима самоизоляции до конца апреля.
РБК 04:05
Авто
В Сети появились изображения нового кроссовера Mitsubishi Outlander
Издание Motor1.com на основе шпионских фотографий прототипа обновлённого кроссовера Mitsubishi Outlander разработало рендерные изображения будущей новинки.
Тарантас Ньюс вчера в 00:14
Политика
Трамп о коронавирусе: Китай может понести ответственность
Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае, если Китай намеренно допустил вспышку вызванного коронавирусом нового типа заболевания, то для него должны быть последствия.
Вести.Ru вчера в 19:19
Общество
Пассажиров из Таиланда поместили в обсерватор под Екатеринбургом
Всего в прибывшем в Кольцово самолёте было 180 жителей Свердловской и Челябинской областей, застрявших в Таиланде из-за закрытия авиасообщения.
Телеканал ОТВ 03:31
Общество
Десятки депутатов призвали выплатить всем россиянам по 25 тысяч рублей
Взрослому гражданину России депутаты предлагают платить по 25 тысяч рублей, кроме того, еще по 15 тысяч предлагается выплачивать на каждого ребенка.
РИА Новости 17 апреля в 19:28
Космос
Высоту орбиты МКС понизят перед стартом «Ракеты Победы»
Высоту орбиты Международной космической станции 19 апреля собираются уменьшить на 1,5 километра перед запуском грузового корабля «Прогресс МС-14».
Невские Новости 00:15
Здоровье
Профессор РАН объяснил низкую смертность от коронавируса в России
Подготовка медицинских учреждений и эффективное выявление лёгких случаев заболевания коронавирусом в России позволяют удержать смертность на низком уровне, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
RT на русском 03:43
Футбол
Мората признался, что жалеет об игре за «Реал»
Чемпионат 03:04