Общество
Газета.RuУмер подружившийся с тигром Амуром козел Тимур
Козел Тимур, прославившийся дружбой с тигром Амуром, скончался в Приморском сафари-парке. Об этом сообщила на сайте парка его опекун Эльвира Головина - по ее словам, трагедия произошла 5 ноября.
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«Тимура не стало»: известный по дружбе с тигром Амуром козел умер в Приморье
PrimaMedia.ruвчера в 19:05
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Каких врачей стало меньше и почему Больше всего в России за прошлый год сократилось число врачей скорой помощи — их стало меньше на 534 человека.
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Суд в Нью-Йорке оштрафовал Трампа на $2 млн
Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить некоммерческим организациям $2 млн в качестве компенсации за использование своего благотворительного фонда в предвыборной кампании 2016 года.
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Тариф на мусор в России рассчитают по-новому
Российское правительство уточнило правила подсчета единого тарифа для мусорных операторов.
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Bimru.ru вчера в 02:20
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Сторонников ИГ, готовивших теракт, приговорили к срокам от 9 до 15 лет
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ТАСС 07:17
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Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.
Gazeta.SPb вчера в 21:52
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СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем
Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
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Минюст не успевает выполнить поручение Медведева об отмене актов СССР
Минюст не успевает подготовить к сроку проект постановления правительства об отмене более 20 тысяч нормативно-правовых актов времен СССР.
Pravda.Ru 05:26
Фигурное катание
Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае
Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
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Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве Евросоюза
Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС - в поддержку законопроекта выступили 133 депутата, а для принятия решения нужно 355 голосов.
Газета.Ru 01:45
Шоу-бизнес
Асмус рассказала о съёмках скандальной сцены фильма «Текст»
Ранее News.ru сообщал, что Кристина Асмус пожаловалась на травлю в социальных сетях.
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Украинский депутат раскрыл схему «воровства» российского газа
Александр Дубинский, украинский парламентарий, рассказал, как власти страны «воруют» газ России и всю прибыль от его транзита.
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Культура
Родные Децла прокомментировали документальный фильм о рэпере
7 ноября в сети появился документальный фильм о рэпере Децле (настоящее имя – Кирилл Толмацкий) «С закрытыми окнами» от режиссера Романа Супера.
Uznayvse.ru 05:47
Общество
Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
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В России сокращаются центры медицинской профилактики
В России отмечается сокращение количества центров медицинской профилактики.
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Армия и оружие
Ту-160 на форсаже ушел от двух F-35
Издание пишет, что бомбардировщик-ракетоносец оказался в поле радаров истребителей, причем вторые не смогли приблизиться к первому, который внезапно установил максимальный угол стреловидности крыльев и включил форсаж.
Lenta.ru вчера в 11:42
Политика
«Нафтогаз» не считает споры с «Газпромом» преградой для контракта
Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
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Новосибирская школа запретила чаепития после инцидента с девочкой
В Новосибирской области, как ранее в среду писали «Известия», второклассницу унизили во время классного чаепития из-за того, что мать девочки не сдала деньги на нужды класса.
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Политика
Иностранный беспилотник сбили в Иране
В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
Аргументы недели 07:11
Футбол
Варди признан лучшим игроком АПЛ в октябре, Лэмпард — лучший тренер
Английская Премьер-лига назвала лучших по итогам октября. Среди футболистов таким стал Джейми Варди, среди тренеров — Фрэнк Лэмпард.
Bookmaker-ratings.ru 07:38
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть снижаются в пятницу, 8 ноября. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 00:18
Кино
Нарисованный Джеймс Дин снимется в военном фильме
Нарисованный Дин сыграет в военной драме Finding Jack, рассказывающей о солдате, который вопреки приказу не захотел оставить надрессированную на несение службы собаку во Вьетнаме.
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Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык
"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.
Газета.Ru 08:33
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Суд отказался разводить Лолиту с мужем
Мировой суд отказал в разводе мужу певицы Лолиты Дмитрию Иванову, сообщает РЕН ТВ. Дело будет передано в Басманный суд столицы.
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Экономика
«Почта России» попросила выделить ей денег из ФНБ
Правительство получит право инвестировать средства ФНБ только в следующем году, когда размер его ликвидных активов превысит 7% ВВП, однако активная дискуссия о способах и целях вложения этих денег развернулась уже достаточно давно.
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