Общество
ТАССУмер политолог Александр Некрасов
Последний эфир, в котором политолог выступил по видеосвязи из Лондона, был посвящен теме коронавируса в Великобритании. Александр Некрасов родился в Москве 14 марта 1957 году, и являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.
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с чего всё началось
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его сын Александр Некрасов - младший.ТАСС05:45
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Происшествия
Первый пациент с коронавирусом скончался в Смоленске
В Смоленске зафиксирован первый случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
News.ru 08:42
Общество
Рогозин рассказал об ответе России на демпинг SpaceX
РИА Новости вчера в 10:55
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Происшествия
В ангарской колонии, где произошел бунт, нашли тело заключенного
В колонии №15 в Иркутской области, где произошел бунт и пожар, нашли тело заключенного, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Дождь 10:28
Общество
Собянин объявил о введении в Москве пропускного режима
Со следующей недели в Москве будет введен пропускной режим из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru вчера в 13:36
Политика
Белоруссия не планирует покупать российские тесты на коронавирус
Белоруссия отказалась закупать 30 тысяч российских тестов на коронавирус COVID-19.
Вести.Ru вчера в 23:27
Энергетика
Saudi Aramco снова отложила объявление экспортных цен на нефть
Госкомпания из Саудовской Аравии Saudi Aramco снова отложила публикацию официальных отпускных цен на нефть на май, теперь до воскресенья, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
ПРАЙМ 08:42
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Новое соглашение с ОПЕК по ограничению нефтедобычи было необходимо, однако оно имеет как позитивные, так и негативные стороны, сообщил вице-президент и совладелец крупнейшей российской частной нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун в разговоре с РБК.
РБК 09:40
Политика
Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
Lenta.ru 09 апреля в 17:26
Политика
Глава Минпромторга назвал недопустимым поведение своего заместителя
10 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым сократил число заместителей главы Минпромторга с 11 до 10.
Известия вчера в 20:59
Происшествия
Общительных нижегородцев привлекли за нарушение режима самоизоляции
Вчера в отдел полиции №2 Нижнего Новгорода поступила жалоба от жителей улицы Обухова и Зеленодольской на шумную компанию молодых людей, нарушающую режим самоизоляции.
Российская газета 06:34
Политика
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию
Евросоюз предостерег Россию от призыва крымчан в армию, назвав это нарушением международного гуманитарного права.
Lenta.ru 11:26
Происшествия
Муфтий Ингушетии скончался в больнице
Муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов умер в больнице, первичный тест на коронавирус показал наличие у него инфекции.
RT на русском 10:18
Здоровье
Московскую поликлинику закрыли на карантин из‑за коронавируса, главврач находится на аппарате ИВЛ
В Москве из-за коронавируса на карантин закрыли поликлинику №180 в районе Митино, ее главный врач Юлия Сергеева находится в тяжелом состоянии и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, пишет «Медуза».
Медиазона 10:38
Общество
Оперштаб назвал причину пробки возле клиники ФМБА в Химках
RT на русском 10:30
Политика
Бывший вратарь сборной Украины критично отозвался о дружбе с Россией
Бывший голкипер донецкого "Шахтера" и сборной Украины Рустам Худжамов критично отозвался о дружбе его страны с Россией, передает Tribuna.com.
Газета.Ru 06:05
Общество
В Крыму назвали города с высоким риском заболеваемости коронавирусом
Руководитель Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская назвала ряд городов Крыма с наиболее высоким риском заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Крым 24 03:35
Здоровье
Умерла жительница Волгоградской области с подозрением на коронавирус
Якобы первый летальный случай от COVID-19 обсуждают сейчас жители Жирновского района. Женщина скончалась от внебольничной пневмонии.
Вечерний Волгоград 10:10
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Как заявлял представитель Бабкиной, пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор, коронавирус у нее не обнаружили.
РИА Новости 03:36
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17
Общество
В Свердловской области готовятся к судам по короновирусу
Оперштаб сообщил о первых протоколах о нарушении особого режима В Свердловской области оформлены первые 5 протоколов в отношении жителей и юридических лиц по нарушениям условий особого режима, введенного в регионе.
Правда УрФО 07:38
Политика
Макрон допустил дальнейшее закрытие границ
Президент Франции отдает себе отчет, что закрытие границ может сказаться на восстановлении экономики.
Вести.Ru 08:28
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Здоровье
Онищенко опроверг прогноз учёного РАН о сроках завершения пандемии
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал мнение академика РАН Виктора Малеева, заявившего, что пандемия коронавируса может закончиться в июне.
News.ru 08:42
Здоровье
Коронавирус: главные события и цифры за прошедшие сутки на утро 11 апреля
10 апреля общее число погибших от эпидемии по всему миру превысило 100 тысяч человек, сообщает портал www.worldometers.info.
Вечерняя Москва 09:37
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Мир предупредили об угрозе новой эпидемии после снятия карантина
Снятие требований самоизоляции после снижения числа инфицированных коронавирусом может спровоцировать новую эпидемию заболевания.
Газета.Ru 11:09
Общество
Собянин поручил проводить тестирование на коронавирус за сутки
Мэр Москвы Сергей Собянин поставил перед специалистами задачу проводить тестирование на коронавирус как можно быстрее — в течение 24 часов.
Известия 10:42
Общество
Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ
Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев.
Absolut TV вчера в 09:43
Общество
Назван регион Подмосковья с наибольшим числом зараженных коронавирусом
Подмосковные Люберцы лидируют по количеству инфицированных COVID-19, на сегодняшний день там 92 заболевших человека, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
РИА Новости 10:59