Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его сын Александр Некрасов - младший.

с чего всё началось

Последний эфир, в котором политолог выступил по видеосвязи из Лондона, был посвящен теме коронавируса в Великобритании. Александр Некрасов родился в Москве 14 марта 1957 году, и являлся правнуком Льва Толстого и поэта Николая Некрасова.

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