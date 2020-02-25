Общество
ВедомостиУмер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов
В возрасте 95 лет умер последний маршал Советского Союза и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. В сообщении ведомства говорится, что Язов умер в Москве после тяжелой болезни.
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Общество
Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании
Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
Политика
Трамп продлил на год санкции против России
Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
Общество
Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами
Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян.
Общество
Компания Walt Disney сменила генерального директора
Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
Политика
РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Политика
Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
Энергетика
Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет
Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Общество
Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса
Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса, сообщает The Hill.
Происшествия
В Приамурье сошли с рельсов 18 вагонов с углем
Восемнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области и перекрыли движение на этом отрезке пути, сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги.
Политика
ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал
Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Политика
В США считают неизбежным распространение коронавируса
Как сообщает ТАСС, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье пояснила, что пришествие COVID-19 является неизбежным.
Происшествия
Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17
Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Общество
Южносахалинцев зовут обсуждать проекты реновации
Как подчеркивают в администрации Южно-Сахалинска, особое внимание как на текущем этапе работы, так и финальном — при определении победителя конкурса — будет уделено обсуждению проектов с жителями Южно-Сахалинска, представителями общественности, бизнес-сообщества и экспертами.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Футбол
Лэмпард: «Нас превзошли в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнее поражение от "Баварии" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Экономика
Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво
Союз российских пивоваров (СРП) обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.
Футбол
«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Ответная игра пройдет в Испании 18 марта. Отметим, что этот матч стал 141-м для Линеоля Месси в Лиге чемпионов.
Хоккей
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ
Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Происшествия
В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак
За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Общество
Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир
Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
Общество
Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО
Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
Экономика
Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года
Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
Происшествия
Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика
Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Политика
СНБО Украины: Киев не рассматривает военный сценарий в Крыму
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность "военного возвращения" Крыма.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей
В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Общество
Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Швейцарии
В Швейцарии подтвержден первый случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает новостной портал Blick со ссылкой на власти страны.