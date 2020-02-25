В возрасте 95 лет умер последний маршал Советского Союза и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. В сообщении ведомства говорится, что Язов умер в Москве после тяжелой болезни.

Политика Трамп продлил на год санкции против России Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.

Общество Компания Walt Disney сменила генерального директора Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.

Политика Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.

Общество Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса, сообщает The Hill.

Происшествия В Приамурье сошли с рельсов 18 вагонов с углем Восемнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области и перекрыли движение на этом отрезке пути, сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги.

Политика В США считают неизбежным распространение коронавируса Как сообщает ТАСС, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье пояснила, что пришествие COVID-19 является неизбежным.

Происшествия Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17 Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.

Общество Южносахалинцев зовут обсуждать проекты реновации Как подчеркивают в администрации Южно-Сахалинска, особое внимание как на текущем этапе работы, так и финальном — при определении победителя конкурса — будет уделено обсуждению проектов с жителями Южно-Сахалинска, представителями общественности, бизнес-сообщества и экспертами.

Экономика Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво Союз российских пивоваров (СРП) обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Экономика Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.