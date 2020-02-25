Общество

ВедомостиВедомостиУмер последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

В возрасте 95 лет умер последний маршал Советского Союза и бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны. В сообщении ведомства говорится, что Язов умер в Москве после тяжелой болезни.
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Что произошло за день: вторник, 25 февраля

Интерфакс12:32

Похороны маршала СССР Язова пройдут 27 февраля

РИА Новости04:33

Мои встречи и беседы с Язовым

Комсомольская правда08:55

Маршал Язов — офицер, не боявшийся ответственности

ТАСС08:30

Минобороны назвало дату похорон маршала Язова

РБК06:14

Названа дата похорон маршала Язова

Известия05:37

Тайны Карибского кризиса: опубликовано интервью Язова, которое он просил обнародовать после своей смерти

ТК Звезда09:48
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Происшествия

В Подмосковье горят два склада на площади 4000 «квадратов»

РИА Новости 18:27
Общество

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений о минировании

Все школы Хабаровская эвакуируют после получения сообщений о минировании.
RT на русском 19:17
Политика

Трамп продлил на год санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие санкций против России, которые вводились в связи с ситуацией на Украине, сообщает пресс-служба Белого дома.
REGNUM 18:06
Общество

Мошенники придумали новые аферы с финансовыми пирамидами

Создатели финансовых пирамид придумали новые уловки для получения денег россиян.
Lenta.ru 17:52
Общество

Компания Walt Disney сменила генерального директора

Во вторник 25 февраля новым генеральным директором The Walt Disney Company стал руководитель одного из подразделений Боб Чапек.
Известия 18:44
Политика

РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж

Россия напрямую обратилась к ООН с просьбой перенести вопрос о невыдаче виз США представителям РФ в арбитраж.
Известия 18:33
Политика

Захарова сообщила о «нападении» грузинских журналисток на делегацию РФ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала поведение грузинских журналисток перед конференцией по разоружению и сессией Совета ООН по правам человека в Женеве.
РИА Новости 06:28
Энергетика

Новак: спрос на нефть сохранится в ближайшие 20 лет

Ближайшие 20 лет спрос на углеводороды сохранится несмотря на замедление темпов роста потребления, считает министр энергетики России Александр Новак.
Коммерсантъ 15:24
Общество

Власти Сан-Франциско объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса

Мэр Сан-Франциско Лондон Брид объявил чрезвычайное положение в городе на фоне обеспокоенности по поводу международной вспышки коронавируса, сообщает The Hill.
Интерфакс 18:08
Происшествия

В Приамурье сошли с рельсов 18 вагонов с углем

Восемнадцать вагонов с углем сошли с рельсов в Амурской области и перекрыли движение на этом отрезке пути, сообщили в управлении Дальневосточной железной дороги.
Вести.Ru 03:16
Политика

ЮКОС и Гаага – даже Леонтьев не послал

Суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд $ бывшим акционерам ЮКОСа. Такое решение было принято уже во второй раз.
Собеседник 19:05
Политика

В США считают неизбежным распространение коронавируса

Как сообщает ТАСС, директор Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США Нэнси Мессонье пояснила, что пришествие COVID-19 является неизбежным.
РЕН ТВ 17:03
Происшествия

Нидерланды засекретят личности 13 свидетелей по делу MH17

Вся личная информация о свидетелях, проходящих по делу о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в 2014 году, останется в тайне от широкой общественности.
Газета.Ru 18:57
Общество

Южносахалинцев зовут обсуждать проекты реновации

Как подчеркивают в администрации Южно-Сахалинска, особое внимание как на текущем этапе работы, так и финальном — при определении победителя конкурса — будет уделено обсуждению проектов с жителями Южно-Сахалинска, представителями общественности, бизнес-сообщества и экспертами.
Сахалин.Инфо 18:48
Происшествия

Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»

Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Известия 14:16
Футбол

Лэмпард: «Нас превзошли в каждом аспекте игры, и это очень отрезвляет»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал домашнее поражение от "Баварии" (0:3) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Soccer.ru 18:11
Происшествия

Двоих детей унесло в море во время шторма в Сочи

РБК 15:05
Происшествия

Врачей в Кабардино-Балкарии уволят после видео с застольем на работе

РБК 15:05
Общество

В отеле на Канарах ввели карантин из-за коронавируса

Компания 06:54
Экономика

Союз пивоваров России просит Минфин о скорейшем введении минимальных цен на пиво

Союз российских пивоваров (СРП) обратился к министру финансов Антону Силуанову с просьбой рассмотреть вопрос о скорейшем введении в РФ минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво, соответствующее письмо за подписью председателя совета союза Даниила Бримана имеется в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 19:20
Футбол

«Наполи» и «Барселона» сыграли вничью в матче Лиги чемпионов

Ответная игра пройдет в Испании 18 марта. Отметим, что этот матч стал 141-м для Линеоля Месси в Лиге чемпионов.
ГЛАС.RU 17:06
Хоккей

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции КХЛ

Стали известны все участники плей-офф в Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Газета.Ru 14:53
Происшествия

В Красноярске нашли пятое тело за два месяца со следами укусов собак

За последние два месяца в Красноярске нашли тела пяти человек со следами укусов собак.
Газета.Ru 09:49
Общество

Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир

Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.
РИА Новости 08:00
Общество

Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

Центральный районный суд Калининграда условно-досрочно освободил бывшего руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Александра Реймера.
РБК 02:14
Экономика

Минфин: ставка по ипотеке опустится ниже 8% к концу года

Ставка по ипотеке в России может опуститься ниже 8% к концу текущего года, даже при сохранении текущего уровня ключевой ставки ЦБ, считает замминистра финансов России Алексей Моисеев.
РИА Новости 06:03
Происшествия

Суд арестовал второго обвиняемого по делу об убийстве Япончика

Басманный суд Москвы арестовал второго обвиняемого в убийстве криминального "авторитета" Вячеслава Иванькова (Япончика) Каху Газзаева.
Газета.Ru 07:51
Политика

СНБО Украины: Киев не рассматривает военный сценарий в Крыму

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал возможность "военного возвращения" Крыма.
РЕН ТВ 16:25
Кино

Фильм «Лед 2» собрал в прокате более 1 млрд рублей

В стартовые выходные проката картина с говорящими животными собрала 258,3 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 02:30
Общество

Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Швейцарии

В Швейцарии подтвержден первый случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает новостной портал Blick со ссылкой на власти страны.
DP.RU 10:20
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Дмитрий Язов
Политик
Советский государственный и политический деятель, военачальник. Маршал Советского Союза. Министр обороны СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. Член ЦК КПСС. Член Президентского совета СССР. Член Совета безопасности СССР. Член ГКЧП.
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