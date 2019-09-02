Политика

ВедомостиВедомостиПосол России в Египте Сергей Кирпиченко умер в Каире

Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, передает ТАСС со ссылкой на МИД России.
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Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

"Сегодня утром в каирской больнице скоропостижно скончался талантливый дипломат и надежный товарищ, чрезвычайный и полномочный посол России в Египте Сергей Вадимович Кирпиченко", — сказали в департаменте. МИД отмечает, что "некролог будет опубликован в ближайшее время".
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