Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Умер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

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