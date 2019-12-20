Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУмер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве

Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Следователи сообщили о втором погибшем при стрельбе на Лубянке силовике

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Пострадавший при стрельбе на Лубянке правоохранитель скончался в больнице

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