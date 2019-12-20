Происшествия
РИА НовостиУмер второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ в Москве
Второй пострадавший при стрельбе у здания ФСБ сотрудник правоохранительных органов умер в больнице, сообщила представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
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Космос
Астрономы сообщили о пропаже почти ста звезд
В последнем исследовании астрономы сравнивали каталог Военно-морской обсерватории США USNO-B1.0, датируемый 1950-ми годами и содержащий более миллиарда объектов (звезд и галактик), с текущими наборами данных, включая релиз «Pan-STARRS1 DR1», выпущенный три года назад.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно открылся купол
В Историческом музее Южного Урала во время работы выставки над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Путин назвал истинных виновников Второй мировой войны
Часовую лекцию о причинах начала Второй мировой войны с цитированием архивных документов прочитал на саммите СНГ в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин своим коллегам-лидерам.
Наука
Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины
Общество
Нештрафуемый порог превышения скорости снизят
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 км/ч до 10 км/ч.
Экономика
«Делимобиль» планирует провести IPO в США
Российская каршеринговая компания "Делимобиль" планирует провести IPO на Нью-Йоркской бирже, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на главу компании Винченцо Трани.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Хоккей
Вишневский стал игроком «Спартака»
В текущем сезоне игрок провел 20 матчей в КХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка при коэффициенте полезности «-6». Иван Вишневский стал игроком «Спартака», контракт заключён до 30 апреля 2020 года.
Армия и оружие
Атомную подлодку «Новосибирск» спустят на воду до конца года
Глава «Севмаша» Михаил Будниченко заявил, что спуск на воду первой серийной АПЛ проекта 885М «Ясень-М» «Новосибирск» пройдет в конце декабря.
Политика
Около 40 пленных отказались от обмена между Киевом и Донбассом
Около 40 человек, которых Киев планировал передать самопровозглашенным республикам Донбасса в рамках обмена пленными, отказались участвовать в процессе.
Политика
Россия согласилась вернуть долг Украине
О согласии России вернуть долг Украине, возникший после решения Стокгольмского арбитража, сообщил источник в российской делегации, передает «Интерфакс».
Общество
Лукашенко заявил о концептуальной договоренности с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с лидером России Владимиром Путиным концептуально договорились по энергоносителям, цены установят в ближайшем будущем.
Происшествия
Террорист получил 22 года колонии за попытку подрыва «Сапсана»
Московский окружной военный суд по данному уголовному делу в июне текущего года приговорил семерых уроженцев Таджикистана к срокам от 15 до 21 года колонии строгого режима.
Экономика
ВТБ хочет купить акции «Магнита». Почему аналитики сомневаются
Аналитики, опрошенные РБК Quote, полагают, что на данный момент стоит воздержаться от покупки акций «Магнита».
Наука
Каждый пятый человек на Земле заражён паразитическим червём
Австралийские учёные в ходе исследований выяснили, что практически каждый пятый человек на Земле, а именно, около 19% человечества, хотя бы раз в жизни сталкивались с паразитическими червями токсокарами.
Происшествия
Прокуроры не явились на суд по пересмотру меры пресечения Антоненко
Киевский апелляционный суд перенес заседание по пересмотру меры пресечения бойцу ССО Андрею Антоненко, который воевал в Донбассе и подозревается в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, в связи с неявкой прокуроров.
Спорт
США опередили Россию в рейтинге нарушителей антидопинговых правил
Первое место по нарушениям антидопинговых правил в 2017 году заняли представители Италии -171.
Происшествия
В Волжском проверяют данные о заклеивании учителем детям ртов скотчем
Шоу-бизнес
У Заворотнюк нашли еще один долг
Ранее сообщалось о том, что у актрисы нашли еще один долг — неоплаченный налог на недвижимость.
Гаджеты
Xiaomi представила комплект из беспроводной клавиатуры и мыши за $14
Ассортимент периферийных решений Xiaomi пополнился беспроводным комплектом из мышки и клавиатуры.
Армия и оружие
Российские С-400 «Триумф» обошли американские F-16 над Анкарой
Политика
Британский парламент поддержал соглашение по Brexit
Парламент Великобритании поддержал соглашение по Brexit, заключенное правительством Бориса Джонсона с Брюсселем, 20 декабря сообщает BBC.
Футбол
Футболист сборной Украины подозревается в употреблении допинга
Футболист сборной Украины и киевского "Динамо" Артем Беседин подозревается в нарушении антидопинговых правил.
Политика
В МИД заявили об отсутствии у России желания присоединяться к G7
Дипломат отметил, что в экспертном сообществе периодически интересуются сигналами, которые направляют руководители стран, входящих в G7, о перспективах возвращения России, обсуждаются различные условия и критерии.