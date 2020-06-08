с чего всё началось

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. Позже эту информацию подтвердили в МВД. Авария произошла накануне в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади.

Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

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