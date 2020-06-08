Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиУмер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель

Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. Позже эту информацию подтвердили в МВД. Авария произошла накануне в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади.
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с чего всё началось
Как следует из видеозаписи, которую в Twitter опубликовал
 московский Центр организации дорожного движения, ДТП на Смоленской площади произошло в 21:43 мск.
Forbesвчера в 17:14

Подробнее о событии

Опубликовано видео с Михаилом Ефремовым после аварии

РИА Новости02:26

Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы

РЕН ТВвчера в 15:46

Михаил Ефремов был пьян во время ДТП на Садовом кольце в Москве

Интерфаксвчера в 19:11

ДТП с участием Михаила Ефремова. Главное

ТАССвчера в 19:28

В МВД подтвердили задержание актера Ефремова после ДТП на Смоленской площади

Агентство Москвавчера в 17:01

Актер Ефремов был нетрезв в момент ДТП в центре Москвы – МВД

Москва 24вчера в 17:45

Пострадавший в ДТП с актером Ефремовым скончался в реанимации

Вечерняя Москва01:07
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия

Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова

Интерфакс 01:52
1,3K
Общество

Росгидромет предупредил о 40-градусной жаре на юге России

На всей территории Центрального федерального округа 8 –12 июня ожидается жаркая погода со средней суточной температурой на 4–6 градусов выше нормы, максимальная температура воздуха днем составит 31 градус, а на юге округа — до 35 градусов.
Известия вчера в 21:01
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
4,8K
Общество

Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана госпитализировали

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, у которого ранее подтвердили коронавирусную инфекцию, госпитализирован с пневмонией.
RT на русском 00:57
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Политика

На сайт голосования по Конституции внесены изменения

Как и говорилось раннее 1 июля объявлен днем голосования по поправкам в Конституцию.
Темирхан-Шура вчера в 06:58
5,8K
Общество

В Туле ограничили посещение «Искры»

С 9 июня в Туле ограничивается работа летних кафе и веранд в городском пространстве «Искра», а также посещение его территории.
Первый Тульский вчера в 15:41
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Политика

«Единая Россия» приступает к выдвижению кандидатов в губернаторы

Господин Медведев имел в виду в том числе и кампании по выборам в законодательные собрания: партия, например, отказалась от выдвижения кандидатов на прошлогодних выборах в Мосгордуму.
Коммерсантъ 01:00
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Путешествия

Отдых в России может подорожать на 30%

Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
1,2K
Футбол

ФК «Васко да Гама» отказался продавать «Краснодару» форварда Магно

ФК «Краснодар» был готов заплатить 20 млн евро за 100% прав на форварда Таллеса Магно и при этом предоставить бразильскому клубу несколько процентов от суммы последующей продажи нападающего, пишет Sports.ru.
Кубань 24 вчера в 01:45
Здоровье

Врач рассказала, кому нельзя есть мороженое

Мороженое может нанести вред организму не только из-за того, что оно холодное, но и из-за большого содержания сахара, рассказала врач-терапевт Ольга Кашубина.
Известия вчера в 23:02
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Армия и оружие

Украина: Турция уничтожила более двадцати ЗРПК «Панцирь-С1»

Агентство «Defense Express» выпустило материал, в котором рассказало о «геноциде» ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии и Сирии.
ГЛАС.RU 07 июня в 03:20
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Армия и оружие

Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике

Сокращение американского воинского контингента в Германии ослабит позиции НАТО в возможном конфликте с Россией, пишет журнал Forbes.
Газета.Ru вчера в 12:08
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Происшествия

В Пермском крае пропала двухлетняя девочка

ТАСС вчера в 18:41
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Общество

В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается

Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета вчера в 15:13
801
Происшествия

В озере Пясино под Норильском обнаружили нефтепродукты

Следы нефтепродуктов после разлива топлива на местной ТЭЦ обнаружили в озере Пясино под Норильском, которое находится ниже по течению от места попадания нефтепродуктов в реку Амбарная.
ТАСС 00:07
32
Политика

В России могут закрепить приоритет граждан при трудоустройстве

В России обсуждается введение «мер, обеспечивающих приоритет трудоустройства национальных кадров на квалифицированные рабочие места», сообщает газета «Известия» со ссылкой на отчет Минтруда.
Коммерсантъ 07 июня в 23:11
1,3K
Политика

КНДР заблокирует все линии связи с Южной Кореей

Северокорейские власти объявили во вторник, что блокируют линии связи с Южной Кореей.
Коммерсантъ вчера в 18:35
32
Армия и оружие

Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины

Известия вчера в 06:22
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
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Общество

МЧС предложило регионам расширить пляжи на летний купальный сезон

По данным МЧС, предоставленным в ответ на запрос агентства, в летний сезон в России могут быть открыты более 3500 пляжей.
Ведомости вчера в 23:41
Единоборства

Стипе Миочич сообщил о готовности вернуться в октагон

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе, Стипе Миочич, почти год не выходивший в октагон, сообщил о своем скором возвращении.
FightTime.ru 07 июня в 17:24
Политика

В Кремле оценили отношение россиян к поправкам в Конституцию

Кремль фиксирует поддержку большинством россиян поправок к Конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском вчера в 08:07
3,3K
Общество

Президент поручил увеличить пособие по безработице

Премьер-министр Михаил Мишустин говорил, что минимальный размер пособия по безработице необходимо увеличить для всех граждан, а не только для тех, кто остался без заработка из-за пандемии коронавируса.
Новые Известия 00:47
1,5K
Общество

Опубликованы новые свидетельства по делу о крушении MH17

Проект Bonanza Media, который ведёт собственное расследование крушения MH17, опубликовал новое доказательство в деле, которое опровергает версию об атаке «Бука», спровоцировавшей катастрофу.
Журналистская правда вчера в 03:29
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Происшествия

Прокурор сообщил о результатах анализа тел членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК 00:41
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Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта присоединилась к протестам в США

Приёмная дочь Урганта Эрика Куталия вместе со своим афроамериканским парнем Мусой присоединилась к протестам в США.
Газета Metro 07 июня в 13:49
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Кино

Фанаты нашли «пасхалку» в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные»

Поклонники обнаружили отсылку к оригинальной трилогии о Человеке-пауке Сэма Рэйми в одной из сцен мультфильма "Человек-паук: Через вселенные".
Народные новости 06 июня в 08:41
10
Политика

Захарова получила высший дипломатический ранг посла

Коммерсантъ вчера в 07:15
1,4K
Происшествия

В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов

В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
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Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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Михаил Ефремов
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, телеведущий. Заслуженный артист Российской Федерации.
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