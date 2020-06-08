Происшествия
РИА НовостиУмер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского. Позже эту информацию подтвердили в МВД. Авария произошла накануне в 21:44 у дома 3 на Смоленской площади.
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с чего всё началось
Как следует из видеозаписи, которую в Twitter опубликовал московский Центр организации дорожного движения, ДТП на Смоленской площади произошло в 21:43 мск.Forbesвчера в 17:14
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В МВД подтвердили задержание актера Ефремова после ДТП на Смоленской площади
Агентство Москвавчера в 17:01
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 02:32, Ашберн
Происшествия
Скончался водитель, пострадавший в аварии с участием Михаила Ефремова
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Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36