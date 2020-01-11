Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило в субботу государственное Информационное агентство Омана со ссылкой на канцелярию главы государства.

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