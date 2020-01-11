Общество
ТАССУмер султан Омана Кабус бен Саид
Султан Омана Кабус бен Саид Аль Саид умер в возрасте 79 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщило в субботу государственное Информационное агентство Омана со ссылкой на канцелярию главы государства.
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Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Политика
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что во время последней связи пилотов Boeing 737-800 с диспетчерами аэропорта Тегерана полет проходил штатно.
Общество
Жительница Подмосковья выиграла миллиард рублей в лотерею
Обладательницей рекордного лотерейного выигрыша в миллиард рублей оказалась жительница Московской области Надежда Бартош.
Происшествия
Под Орлом три человека погибли в ДТП с украинским микроавтобусом
Три человека погибли и семеро, в том числе подросток, пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Орловской области.
Политика
Путин и Меркель начали встречу в Москве
Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу, 11 января, начали совместные переговоры в Кремле.
Недвижимость
Арендаторы заморозили бюджеты
Оценивая цифры по всей России, в "Авито Недвижимость" отметили другую динамику.
Политика
Трамп заявил о необходимости налаживать торговые отношения с Россией
Президент США Дональд Трамп высказался в пользу восстановления контактов с Россией. Прежде всего это касается отношений в сфере торговли.
Политика
Путин обсудил Ливию с эмиром Катара и принцем из Абу-Даби
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию в Ливии с наследным принцем Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Аль Нахайяном.
Общество
Елизавета II могла настоять на уходе принца Гарри и Меган Маркл
Армия и оружие
Запуск ракеты «Кинжал» показали на видео
Опубликована съёмка с места запуска гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» в Чёрном море.
Космос
Первый метеоритный дождь обрушился на Землю в 2020 году
В микроблоге CNN в Твиттере отмечают: "Астронавт НАСА Кристина Кох опубликовала ослепительное изображение Квадрантидного метеорного дождя-первого метеорного дождя 2020 года-с твитом, в котором говорится, что падающие звезды можно увидеть из космоса".
Футбол
Рамиль Шейдаев: Уход из «Динамо» дает мне шанс заново себя проявить
Происшествия
Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
Политика
Зеленский обратится к украинцам после разговора с президентом Ирана
Президент Украины Владимир Зеленский обратится к народу страны в связи с признанием вины Ирана в крушении украинского самолета в аэропорту Тегерана, сообщает на странице офиса главы государства в Facebook.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Политика
КСИР взял на себя всю ответственность за крушение украинского Боинга
Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя полную ответственность за крушение самолета Международных авиалиний Украины.
Общество
Поликлиники Москвы перестали обслуживать приезжих из других регионов по ОМС
Согласно закону, гражданин имеет право воспользоваться медицинской помощью даже в том случае, если полис получен в другом городе.
Политика
Власти Ирана признали, что украинский лайнер был случайно сбит ракетой
Происшествия
В Австралии акулы съели футболиста из Германии
Немецкий футболист американского футбольного клуба "Гастинг Бронкос" Эрик Биригитти скончался в Австралии на 22-м году жизни.
Политика
Глава МАУ ответил на признание вины Ирана за сбитый украинский лайнер
Президент «Международных авиалиний Украины» (МАУ) заявил, что в компании не было сомнений о том, что экипаж и состояние самолета не могли стать причиной авиакатастрофы в Иране.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Здоровье
В Омске травматолог пожаловался на зарплату и условия труда
В субботу, 11 января, дежурный травматолог из отделения травматологии на Карла Либкнехта в Омске пришел на работу и заявил, что не будет принимать пациентов и вообще уходит из медицины.
Армия и оружие
WP узнал о попытке США убить еще одного иранского военачальника
Американские военные 3 января помимо убийства командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани предпринимали попытку ликвидировать еще одного военачальника КСИР в Йемене - Абдула Резу Шахлаи.
Политика
Турция надеется, что Россия обеспечит перемирие в Идлибе
Анкара надеется, что Москва убедит Дамаск в необходимости перемирия в сирийском Идлибе, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Кино
Кэмерон показал, как будут выглядеть новые части «Аватара»
Если легендарные кадры первого фильма напоминают Национальный парк Чжанцзяцзе на юго-востоке Китая, в провинции Хунань, то действия второго фильма нас отсылают скорее к островам Океании.
Политика
Крым не успел потратить почти 2 млрд рублей в прошлом году
Почти 2 млрд рублей осталось на счетах муниципальных образований по итогу 2019 года.