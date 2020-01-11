Общество
Lenta.ruУмер правивший 50 лет султан Омана
Кабус бен Саид взошел на престол в 1970 году и правил государством на протяжении 50 лет. Придя к власти в результате переворота, свергнув своего отца, Кабус приступил к проведению масштабных реформ в стране, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман.
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Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников
Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.
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Происшествия
В Пермском крае в ДТП с автобусом пострадали девять человек
В Пермском крае в результате столкновения автобуса с другими автомобилями пострадали девять человек, в том числе четверо детей.
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Золото новой формы было создано из пластика
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Иран опубликовал предварительный отчет о крушении украинского Boeing
Разбившийся в Тегеране украинский Boeing загорелся еще до столкновения с землей, говорится в отчете Организации гражданской авиации Ирана.
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Швейцарский суд обязал Россию выплатить Украине $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии оставил в силе решение Женевского арбитража, обязывающее Россию выплатить 12 украинским компаниям более $82 млн за потерю активов в Крыму.
Шоу-бизнес
Актриса Сальма Хайек рассказала о лопнувшем платье на «Оскаре»
Речь идет о церемонии 2003 года – звезду номинировали на «Оскар» на звание лучшей актрисы за работу в фильме «Фрида».
Армия и оружие
На Украине заявили о задержании охранявшего обломки MH17 ополченца
По информации ведомства, в 2014 году мужчина служил в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе и с конца августа того года охранял место крушения самолета, а также продавал обломки и личные вещи погибших за 500 – 1500 руб. Задержанного передали Национальной полиции.
Экономика
Биржа отказалась считать прозрачной продажу 6,6% акций «Газпрома»
"Московская биржа" не стала увеличивать free float "Газпрома" после сделок по продаже 6,6% квазиказначейских акций компании в 2019 году с 46% до 49,61%, как об этом заявила сама газовая компания, из-за того, что покупатель пакета не был раскрыт.
Политика
МВД Великобритании требует экстрадиции жены американского дипломата
Жену американского дипломата Анну Сакулас, совершившую ДТП, повлекшее гибель подростка, требует экстрадировать МВД Великобритании, 11 января сообщает РИА Новости.
Политика
Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули
Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Общество
Россияне в ночь на 11 января увидят первое лунное затмение в 2020 году
Первое из четырех лунных затмений 2020 года россияне увидят в ночь на субботу, 11 января.
Политика
Суд в Абхазии отменил решение об итогах выборов президента
Суд в Абхазии признал незаконными результаты второго тура прошедших осенью президентских выборов Абхазии и решение суда первой инстанции.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Политика
СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии
СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.
Происшествия
Мужчина с мачете задержан недалеко от резиденции Трампа во Флориде
Мужчина с холодным оружием и крупной суммой наличных денег был задержан полицейскими в пятницу недалеко от загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Технологии
Apple сканирует все фото в iCloud
В ходе техновыставки CES 2020 в Лас-Вегасе представитель «яблочной» корпорации рассказал о том, что все снимки, находящиеся в iCloud, сканируются.
Шоу-бизнес
Поклонники восхитились Наташей Королевой с пером павлина
На фото Королева позирует с огромным пером павлина, закрывающим ей половину лица.
Авто
Дебютировал полноприводный хот-хэтч Toyota GR Yaris
Выпускать GR-версии будут отдельно от гражданских хэтчбеков — на заводе Motomachi, где делают седаны Toyota Crown и спорткары Lexus LC.
Происшествия