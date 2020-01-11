Кабус бен Саид взошел на престол в 1970 году и правил государством на протяжении 50 лет. Придя к власти в результате переворота, свергнув своего отца, Кабус приступил к проведению масштабных реформ в стране, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман.

Происшествия Из ФСБ уволили снимавших стрельбу на Лубянке сотрудников Из центрального аппарата ФСБ России были уволены пять человек, которые снимали на мобильные телефоны стрельбу на Лубянке, сообщило издание Znak.com со ссылкой на источники.

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Армия и оружие На Украине заявили о задержании охранявшего обломки MH17 ополченца По информации ведомства, в 2014 году мужчина служил в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе и с конца августа того года охранял место крушения самолета, а также продавал обломки и личные вещи погибших за 500 – 1500 руб. Задержанного передали Национальной полиции.

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Политика МВД Великобритании требует экстрадиции жены американского дипломата Жену американского дипломата Анну Сакулас, совершившую ДТП, повлекшее гибель подростка, требует экстрадировать МВД Великобритании, 11 января сообщает РИА Новости.

Политика Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.

Политика СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной гумпомощи Сирии СБ ООН принял резолюцию Бельгии и Германии о продлении действия механизма трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода, при этом число пунктов пропуска на границах сокращается с четырех до двух, передает корреспондент РИА Новости.

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Технологии Apple сканирует все фото в iCloud В ходе техновыставки CES 2020 в Лас-Вегасе представитель «яблочной» корпорации рассказал о том, что все снимки, находящиеся в iCloud, сканируются.