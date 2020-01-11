Общество

Lenta.ruLenta.ruУмер правивший 50 лет султан Омана

Кабус бен Саид взошел на престол в 1970 году и правил государством на протяжении 50 лет. Придя к власти в результате переворота, свергнув своего отца, Кабус приступил к проведению масштабных реформ в стране, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман.
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Главные новости к утру 11 января

Коммерсантъвчера в 23:11

Совет по обороне Омана призвал правящую семью избрать нового правителя

RT на русскомвчера в 21:52

Умер правивший 50 лет Оманом султан

РБКвчера в 19:31

Умер правивший почти 50 лет султан Омана

РИА Новостивчера в 19:48

Военный совет Омана призвал избрать наследника султана

ТАССвчера в 20:35

В Омане скончался султан Кабус Бен Саид, правивший страной пол века

Эхо Москвывчера в 20:09

Умер правивший 50 лет султан Омана

Lenta.ruвчера в 19:27
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Политика

Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing

ТАСС вчера в 23:52
Общество

СМИ нашли свитер, похожий на кардиган Путина

Средняя стоимость аналогов из действующей коллекции составляет около 3 тысяч евро.
REGNUM вчера в 18:49
Происшествия

Сына Жванецкого избили двое студентов МГИМО

Российская газета вчера в 09:35
Армия и оружие

В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки

В Народной милиции ЛНР заявили, что в минувшие сутки украинская армия дважды обстреляла самопровозглашенную республику.
Московский Комсомолец 09 января в 01:07
Армия и оружие

Украинский эксперт заявил, что у России «нет надводного флота»

РИА Новости вчера в 20:51
Политика

WSJ узнала о тайных переговорах США и Ирана при помощи швейцарцев

США и Иран в последние дни вели тайные переговоры через швейцарское посольство в Тегеране.
РБК вчера в 21:37
Экономика

Правительство РФ увеличило базовый тариф на электроэнергию для ДФО

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев 31 декабря 2019 года подписал распоряжение по установлению на 2020 год базового уровня цен на электроэнергию для регионов Дальнего Востока.
REGNUM 09 января в 19:27
Армия и оружие

WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного

По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
РИА Новости вчера в 13:53
Политика

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата

США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции гражданки США, которая сбила насмерть молодого человека в Великобритании и уехала из страны, пользуясь дипломатическим иммунитетом, заявил в субботу РИА Новости представитель госдепартамента.
РИА Новости вчера в 18:33
Политика

Канада уточнила число погибших граждан в авиакатастрофе в Иране

ТК Звезда 00:00
Происшествия

Агрессивные роды: СК предъявил обвинения главе роддома в Москве

Следствие обвиняет в халатности бывшую заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. Спасокукоцкого Марину Сармосян, которая, как утверждают пострадавшие, применяла запрещенную методику выдавливания детей при родах вместо кесарева сечения.
Газета.Ru вчера в 09:48
Кино

Сиквел «Доктора Стрэнджа» остался без режиссёра

Киноафиша России вчера в 04:21
Гаджеты

Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR

Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать GeForce RTX 2080 Ti.
CyberSport.ru вчера в 01:37
Футбол

Голкипер «Ливерпуля» Кариус вновь пропустил после грубой ошибки

Голкипер «Ливерпуля» Лорис Кариус, выступающий на правах аренды за «Бешикташ», совершил очередную результативную ошибку.
Матч ТВ вчера в 19:06
Теннис

Хачанов уступил Лайовичу в полуфинале ATP Cup

Российский теннисист Карен Хачанов уступил представителю Сербии Душану Лайовичу в первом матче полуфинального противостояния на АТР Cup.
RT на русском 00:24
Интернет

Не всех пользователей Windows 10 заставят перейти на новый браузер

В декабре в сети появилось сообщение, что Microsoft автоматически переведёт пользователей операционной системы Windows 10 на новый браузер Microsoft Edge на движке Chromium.
iXBT.com вчера в 23:26
Политика

Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма

«Мой коллега отметил, что Турция поднимет вопрос деоккупации Крыма и освобождения украинских граждан, которые незаконно удерживаются в России и на оккупированных территориях», — написал глава МИД Украины.
Рамблер 08 января в 07:07
Политика

Надежды украинцев обвинить Россию в гибели «Боинга» в Иране рухнули

Навесить на Россию ответственность за крушение украинского лайнера "Боинг-737" рейса PS 752 в Тегеране будет практически невозможно, все шишки могут достаться только правительству Ирана.
Утро.ru вчера в 12:06
Хоккей

«Питтсбург» обыграл «Колорадо», на счету Малкина гол и передача

РИА Новости вчера в 23:56
Футбол

Кашшаи возглавил департамент судейства РФС

Венгр Виктор Кашшаи, завершивший в конце 2019 года карьеру арбитра, назначен новым главой департамента судейства Российского футбольного союза (РФС), сообщается на официальном сайте РФС.
РИА Новости 09 января в 08:54
Политика

NYT опубликовала кадры попадания иранской ракеты в украинский самолет

Американская газета The New York Times опубликовала видео, предположительно, изображающее момент попадания иранской ракеты в самолет "Международных авиалиний Украины", кадры изданию предоставил иранский активист Нариман Гариб.
Интерфакс 09 января в 17:32
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия

Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Российская газета 08 января в 16:33
Энергетика

Козак: цены на нефть для Белоруссии правительство РФ не регулирует

Заявление о непричастности правительства Российской Федерации к вопросам ценообразования нефтяных поставок в Белоруссию сделал вице-премьер РФ Дмитрий Козак, сообщает 10 января ТАСС.
Красная весна вчера в 13:02
Армия и оружие

Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем

Газета.Ru вчера в 13:28
Шоу-бизнес

Сыгравший в «Терминаторе» Джона Коннора актер шокировал внешним видом

Новости РуФокс вчера в 10:19
Гаджеты

Представлена инициатива по переходу пользователей с Windows 7 на KDE Plasma

Визуальный аналог Windows 7 на базе KDE Plasma включает в себя тему Seven Black с набором виджетов Default Apps Menu.
3DNews вчера в 02:30
Футбол

Валенсия — Реал 1:3

Sport24.ru 08 января в 14:29
Биатлон

Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе

Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Газета.Ru вчера в 13:46
Футбол

Крал: «Англия – это моя маленькая мечта»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал заявил о желании однажды поиграть в чемпионате Англии.
Бомбардир.ру вчера в 15:59
Политика

Какие вопросы Путин и Меркель обсудят на встрече в Москве

11 января в Москве пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
RT на русском вчера в 23:15
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Кабус бен Саид
Оманский султан
Султан Маската, а после объединения с имаматом Оман султан и премьер-министр Омана. Придя к власти в результате переворота, свергнув своего отца, Кабус приступил к проведению масштабных реформ в стране, которые охватили все стороны жизни султаната и кардинально изменили Оман. Он объединил имамат Оман и султанат Маскат в единое государство, а позже при поддержке Великобритании и шахского Ирана ему удалось подавить повстанческое движение в Дофаре. При Кабусе в 1996 года был принят первый Основной закон Омана.
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Государство в Передней Азии
Государство в Передней Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова. Граничит с Саудовской Аравией, Объединёнными Арабскими Эмиратами и Йеменом. Омывается водами Аравийского моря и Оманского залива.
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