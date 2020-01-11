Общество
ИнтерфаксУмер султан Омана, правивший полвека
Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей. Как отмечает агентство Associated Press, в последнее время у султана были проблемы со здоровьем, в декабре он проходил обследование в Бельгии.
Читать в источнике
Оценить88
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 02:12, Ашберн
Происшествия
Автобус с детьми попал в серьёзное ДТП в Пермском крае
Происшествия
Ребенок устроил стрельбу в школе в Мексике
В мексиканском штате Коауила в городе Торреон ребенок устроил стрельбу в школе.
Политика
В Иране заявили, что украинский лайнер был сбит по ошибке
Армия и оружие
На Украине назвали состояние Черноморского флота плачевным
Председатель Всеукраинской общественной организации «Украина в НАТО» Юрий Романюк назвал состояние Черноморского флота ВМФ России плачевным, его слова приводит издание «Обозреватель».
Экономика
Медведев утвердил план приватизации на 2020—2022 годы
«Подписанным распоряжением утверждены прогнозный план (программа) приватизации федерального имущества и основные направления приватизации федерального имущества на 2020—2022 годы», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
Общество
На Алтае школьник получил 1,5 миллиона, заплатив за маму с ребенком
Интернет-пользователи собрали для школьника 1,5 миллиона рублей. Теперь жизнь маленькой семьи из Алтайского края полностью изменилась.
Политика
Хафтар отверг предложение России и Турции о прекращении огня в Ливии
В совместном заявлении президентов РФ и Турции всем сторонам ливийского конфликта предлагалось прекратить боевые действия с 00 часов 12 января 2020 года, «объявить устойчивое прекращение огня, подкрепленное необходимыми мерами» для нормализации повседневной жизни Триполи и других городов, а также незамедлительно сесть за стол переговоров.
Политика
Меркель прибудет с однодневным визитом в Москву
Армия и оружие
Минобороны обвинило США в сближении эсминца с российским кораблем
Футбол
Валенсия — Реал 1:3
Общество
Синоптики ожидают температурных рекордов на следующей неделе
Вильфанд уточнил, что в течение недели существенных изменений погоды не ожидается, а температура в Москве будет в пределах «нулевой отметки».
Кино
Кэмерон показал, как будет выглядеть новый «Аватар»
Режиссер Джеймс Кэмерон впервые показал, как будут выглядеть новые фильмы франшизы "Аватар".
Кино
Новый герой появится в седьмом сезоне сериала «Сваты»
Поклонники сериала переживают из-за задержки выхода седьмого сезона.
Футбол
«Ливерпуль» выиграет у «Тоттенхэма» в матче 22-го тура АПЛ 11 января
Матч 22-го тура АПЛ «Тоттенхэм» - «Ливерпуль» пройдет 11-го января на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Биатлон
Биатлонист Логинов пропустит эстафету на этапе Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав женской и мужской сборных России на эстафету на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Хоккей
Вратарь «Нэшвилла» Ринне забил гол в матче с «Чикаго»
В последний раз вратарь забивал гол в НХЛ в 2013 году. Тогда голкипер «Аризоны» Майк Смит отметился взятием ворот во встрече с «Детройтом».
Общество
Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»
Артист Евгений Петросян прокомментировал в интервью телеканалу "360" решение ВГТРК приостановить производство программы "Смехопанорама".
Космос
Скорость исчезновения воды из атмосферы Марса оказалась недооценена
Армия и оружие
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
По информации издания, Соединенные Штаты провели отдельную безуспешную операцию против Абдула Резы Шахлаи, одного из ведущих командиров Корпуса стражей исламской революции.
Гаджеты
Неизвестная видеокарта AMD обошла RTX 2080 Ti в бенчмарке OpenVR
Пользователи сети обнаружили в базе данных бенчмарка OpenVR результат безымянной графической карты от AMD, которая в схожих условиях смогла обогнать GeForce RTX 2080 Ti.
Общество
В Минпросвещения рассказали о новых отметках в школьных аттестатах
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Общество
Пассажир разбившегося в Иране «Боинга» написал твит перед крушением
Аспирант из Университета Торонто Мойтаба Аббаснежад написал сообщение на своей странице в социальной сети Twitter перед крушением украинского «Боинга» в Иране.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия
Герцог и герцогиня Сассекские отказались от обязанностей и привилегий «старших» членов британской королевской семьи.
Теннис
Александрова победила Рыбакину и выиграла турнир WTA в Шэньчжэне
Политика
На Украине рассказали о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Культура
Автомобиль из фильма со Стивом МакКуином продали за 3,74 млн долларов
Автомобиль Ford Mustang 1968 года, на котором Стив МакКуин преследовал преступников в фильме "Детектив Буллитт", продан на аукционе в США за 3,74 миллиона долларов.
Гаджеты
В России рекордно подешевел iPhone 7
В России рекордно подешевел один из самых популярных смартфонов марки Apple – iPhone 7. Об этом сообщает ресурс Hi-Tech.Mail.ru.
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» Малкин признан второй звездой дня в НХЛ
Нападающий клуба НХЛ "Питтсбург" Евгений Малкин признан второй звездой дня по итогам матчей регулярного чемпионата, прошедших в пятницу, сообщается на официальном сайте лиги.
Происшествия
Полиция во Флориде задержала иранца с мачете возле резиденции Трампа
В штате Флорида возле загородной резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго был задержан иранский гражданин, вооруженный мачете и ножами.