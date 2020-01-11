Общество

ИнтерфаксИнтерфаксУмер султан Омана, правивший полвека

Султан Кабус бен Саид, правивший Оманом с 1970 года, умер в пятницу в возрасте 79 лет, сообщает Оманское агентство новостей. Как отмечает агентство Associated Press, в последнее время у султана были проблемы со здоровьем, в декабре он проходил обследование в Бельгии.
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