Происшествия
ИнтерфаксУмер правозащитник Сергей Мохнаткин
Российский правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет, об этом сообщил журналист Виктор Шендерович в фейсбуке. С 2012 года Мохнаткин возглавлял тверское отделение движения "За права человека".
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Политика
В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии
РИА Новости 03:19
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
Происшествия
В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек
В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
Происшествия
Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой
Российская газета вчера в 08:32
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс вчера в 13:02
Шоу-бизнес
Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни
Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
Общество
Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Общество
Недельный минимум: в Самарской области коронавирусом заболели 48 человек
В Самарской области в пятницу, 29 мая, коронавирус подтвердился у 48 человек. Это минимальный показатель на этой неделе.
ГТРК Самара 03:34
Общество
Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 15 июня
Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 10:09
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане
Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Здоровье
Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах
С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
Армия и оружие
Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне
В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
Происшествия
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Происшествия
За сутки более 14 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге
За минувшие сутки в Петербурге на наличие новой коронавирусной инфекции обследовали 14293 человека, сообщает сегодня, 28 мая, оперативный штаб.
78.ru вчера в 03:10
Общество
Рекордное количество осадков выпадет в столице в пятницу
Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
Кино
Джеймс Мэнголд ответил на слухи о возвращении Росомахи
Сам актёр давно наотрез отказался от персонажа после событий «Логана», а режиссёр фильма ответил на домыслы.
VistaNews 03:31
Общество
Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой
Почти четверть россиян (23,2%) считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, еще 9,6% уверены, что опасность преувеличена.
Ведомости вчера в 02:03
Экономика
ВВП России в апреле упал на 12%
ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
Здоровье
Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор
Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:19
Здоровье
Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России
По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, с ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, передает РИА Новости.
Инфорос 02:30
Игры
Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий
3DNews вчера в 16:22
Общество
Режим самоизоляции в Томской области продлят до 15 июня
По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня.
Вести.Ru 02:23
Общество
Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок
Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Здоровье
Инфекционист: коронавирус станет сезонным заболеванием
Коронавирус, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием и будет появляться поздней осенью и ранней весной.
URA.Ru вчера в 23:12
Путешествия
В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России
Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
РБК 02:38
Общество
Детский омбудсмен предложила создать реестр педофилов
Детский омбудсмен предложила создать российский реестр педофилов.
Piter.tv 02:16
Общество
Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук
Комаровский с закрытыми глазами обработал руки в белых перчатках черной краской под видом жидкого мыла или антисептика.
РИА Новости вчера в 23:38