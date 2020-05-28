Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУмер правозащитник Сергей Мохнаткин

Российский правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет, об этом сообщил журналист Виктор Шендерович в фейсбуке. С 2012 года Мохнаткин возглавлял тверское отделение движения "За права человека".
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Один день Сергея Мохнаткина

Коммерсантъ03:02

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфаксвчера в 16:22

Шендерович сообщил о смерти Сергея Мохнаткина

РИА Новостивчера в 17:17

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАССвчера в 16:32

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

РБКвчера в 16:31

Правозащитник Сергей Мохнаткин скончался в Москве после тяжелой болезни

Эхо Москвы03:08

Умер оппозиционер Сергей Мохнаткин

Московский Комсомолецвчера в 15:58
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Политика

В Миннеаполис направили более 500 бойцов нацгвардии

РИА Новости 03:19
6
Общество

Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился

Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК вчера в 04:19
2
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
2,5K
Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17
2
Происшествия

В пригороде Киева произошла перестрелка с участием десятков человек

В Броварах, расположенных под Киевом, в пятницу утром произошла перестрелка с участием официальных перевозчиков и водителей, которые занимаются нелегальным извозом.
Российская газета 03:15
1
Происшествия

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Российская газета вчера в 08:32
227
Общество

Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка

Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс вчера в 13:02
84
Шоу-бизнес

Опубликован редкий кадр Жанны Фриске во время болезни

Недавно младшая сестра Фриске опубликовала еще одно редкое архивное фото с артисткой.
Народные новости вчера в 03:04
18
Общество

Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса

Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал что, из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
175
Общество

Недельный минимум: в Самарской области коронавирусом заболели 48 человек

В Самарской области в пятницу, 29 мая, коронавирус подтвердился у 48 человек. Это минимальный показатель на этой неделе.
ГТРК Самара 03:34
Общество

Режим самоизоляции в Челябинской области продлят до 15 июня

Режим повышенной готовности будет продлен до 15 июня. При этом губернатор допустил, что ограничения будут снимать постепенно.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 10:09
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Григорович» отбил атаку «пиратов» в Индийском океане

Фрегат «Адмирал Григорович» и спасательный буксир «Профессор Николай Муру» отразили нападение условных пиратов на учениях в Индийском океане, сообщает пресс-служба Черноморского флота.
ТК Звезда 03:46
Здоровье

Названы способы не заразиться коронавирусом в общественных местах

С ослаблением ограничительных мер и открытием фитнес-центров, кинотеатров, салонов красоты и других заведений с массовым скоплением людей, следует соблюдать ряд правил, чтобы не заразиться коронавирусом, рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.
Известия вчера в 23:33
54
Армия и оружие

Новый способ бомбардировки изобрели в Пентагоне

В США разработана сбрасываемая платформа, предназначенная для запуска авиабомб с военно-транспортных самолётов.
Цензуры.Нет вчера в 14:18
56
Происшествия

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,7K
Происшествия

За сутки более 14 тысяч человек проверили на коронавирус в Петербурге

За минувшие сутки в Петербурге на наличие новой коронавирусной инфекции обследовали 14293 человека, сообщает сегодня, 28 мая, оперативный штаб.
78.ru вчера в 03:10
686
Общество

Рекордное количество осадков выпадет в столице в пятницу

Рекордное количество осадков и до плюс 17 градусов ожидается в Москве в пятницу, 29 мая, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
Москва 24 01:01
3
Кино

Джеймс Мэнголд ответил на слухи о возвращении Росомахи

Сам актёр давно наотрез отказался от персонажа после событий «Логана», а режиссёр фильма ответил на домыслы.
VistaNews 03:31
2
Общество

Более 20% россиян назвали эпидемию коронавируса выдумкой

Почти четверть россиян (23,2%) считают эпидемию коронавируса выдумкой заинтересованных лиц, еще 9,6% уверены, что опасность преувеличена.
Ведомости вчера в 02:03
7K
Экономика

ВВП России в апреле упал на 12%

ВВП РФ в апреле упал на 12% в годовом выражении.
BFM.ru вчера в 15:33
237
Здоровье

Правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор

Основные правила профилактики коронавируса утвердил Роспотребнадзор. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 07:19
689
Здоровье

Мясников объяснил причины ослабления коронавируса в России

По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, с ростом числа зараженных людей коронавирус теряет способность заражать и убивать, передает РИА Новости.
Инфорос 02:30
683
Игры

Продажи серии видеоигр The Witcher достигли 50 миллионов копий

3DNews вчера в 16:22
1
Общество

Режим самоизоляции в Томской области продлят до 15 июня

По решению губернатора Сергея Жвачкина действующий в Томской области режим самоизоляции продлят до 15 июня.
Вести.Ru 02:23
14
Общество

Власти Москвы опубликовали карту с графиком прогулок

Власти Москвы опубликовали интерактивную карту с графиком прогулок. В работе карты пока наблюдаются сбои.
Коммерсантъ вчера в 10:56
4,4K
Общество

Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений

В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
805
Здоровье

Инфекционист: коронавирус станет сезонным заболеванием

Коронавирус, вероятнее всего, станет сезонным заболеванием и будет появляться поздней осенью и ранней весной.
URA.Ru вчера в 23:12
3
Путешествия

В Госдуме назвали возможный срок открытия пляжей в России

Пляжи практически по всей стране могут начать открывать с 1 июля.
РБК 02:38
49
Общество

Детский омбудсмен предложила создать реестр педофилов

Детский омбудсмен предложила создать российский реестр педофилов.
Piter.tv 02:16
74
Общество

Доктор Комаровский показал частую ошибку при мытье рук

Комаровский с закрытыми глазами обработал руки в белых перчатках черной краской под видом жидкого мыла или антисептика.
РИА Новости вчера в 23:38
2
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Сергей Евгеньевич Мохнаткин
Российский журналист
Российский правозащитник, журналист. 31 декабря 2009 года Сергей Мохнаткин был арестован во время участия в протестной акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади в Москве и был осужден на 2 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима.
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