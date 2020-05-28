Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксУмер правозащитник Сергей Мохнаткин

Российский правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет, об этом сообщил журналист Виктор Шендерович в фейсбуке. С 2012 года Мохнаткин возглавлял тверское отделение движения "За права человека".
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с чего всё началось
28 мая умер оппозиционер Сергей Мохнаткин, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил
 Григорий Михнов-Вайтенко, член Правозащитного комитета Петербурга.
Фонтанка.Рувчера в 16:19

Подробнее о событии

Правозащитник и активист Сергей Мохнаткин умер в Москве

Эхо Москвы01:02

Умер активист Сергей Мохнаткин

Коммерсантъвчера в 16:03

Умер активист и журналист Сергей Мохнаткин

ТАССвчера в 16:32

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

РБКвчера в 16:31

Умер правозащитник Сергей Мохнаткин

Интерфаксвчера в 16:22

Шендерович сообщил о смерти Сергея Мохнаткина

РИА Новостивчера в 17:17

Умер оппозиционер Сергей Мохнаткин

Московский Комсомолецвчера в 15:58
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Происшествия

Замглавы челябинского минстроя предъявили новое обвинение

Челябинск, 28 мая 2020, 16:14 — REGNUM В Челябинске заместителю областного министра строительства и инфраструктуры предъявили обвинение в превышении должностных полномочий.
REGNUM вчера в 09:14
8
Общество

«Ведомости» сообщили о смене покупателя издания

«Ведомости» сообщили о смене покупателя издания. Об этом газета пишет со ссылкой на источники.
Медиазона вчера в 14:34
15
Общество

Собянин допустил сохранение ограничений в Москве до создания вакцины

Ограничительные меры, введённые из-за распространения коронавируса, могут сохраниться в Москве до появления вакцины, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском вчера в 09:43
4,4K
Происшествия

В российском пансионате произошла вспышка коронавируса

В Якутии в частном пансионате для престарелых «Доверие» произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщила областная прокуратура.
Lenta.ru вчера в 23:13
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия вчера в 21:29
1K
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Общество

Галкин записал пародию на совещание Путина и Собянина

Шоумен Максим Галкин снят пародию на обсуждение президентом России Владимиром Путиным и мэром Москвы Сергеем Собяниным графика прогулок по столице.
Газета.Ru 01:51
1,4K
Общество

Томские власти продлили режим самоизоляции в регионе до 15 июня

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции, продлил режим самоизоляции в регионе до 15 июня.
ТАСС 02:11
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Игры

Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
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Политика

Власти ФРГ попросили ЕС ввести новые санкции против россиян

Власти Германии используют возможности разработанного в ЕС механизма, позволяющего отвечать санкциями на кибератаки, чтобы наказать лиц, ответственных за организацию нападения хакеров на бундестаг весной 2015 года.
РБК вчера в 07:49
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Космос

Запуск космического аппарата Crew Dragon перенесен

Попытка запуска американского многоразового летательного космического корабля Crew Dragon компании SpaceX перенесена из-за погодных условий.
ФАН 27 мая в 17:30
1,4K
Экономика

Goldman Sachs назвал 8 причин не инвестировать в биткоин

Goldman Sachs в своей презентации перечислили ряд причин, почему криптовалюта не может быть отнесена к классу активов.
РБК 27 мая в 11:58
Общество

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболели 94 человека

В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 29 мая выявлено 94 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:51
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Шоу-бизнес

Сестра Жанны Фриске показала, как выглядела певица во время болезни

Сестра покойной певицы Жанны Фриске Наталья периодически делится в социальных сетях воспоминаниями о своей родственнице.
Bimru.ru вчера в 06:21
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Происшествия

В Миннеаполисе ввели режим ЧС из-за беспорядков

RT на русском вчера в 21:56
5
Здоровье

В Свердловской области коронавирусом заразились еще 268 человек

Сегодня, 28 мая, на территории Среднего Урала зафиксировано еще 268 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
УралПолит.Ru вчера в 03:50
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Кино

Звезды «Властелина колец» снова соберутся вместе

Звезды фильма «Властелин колец» соберутся в видеочате на YouTube-канале актера Джоша Гэда, трансляция пройдет 31 мая, сообщается в анонсе события.
Sibnet Новости вчера в 23:25
6
Происшествия

Против псевдоомбудсмена полиции возбудили два новых уголовных дела

В отношении основателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова возбуждены два новых уголовных дела — за вымогательство и за распространение поронографии.
Известия вчера в 18:50
3
Армия и оружие

Перехват американского самолета-шпиона российским Су-35 попал на видео

Российские истребители Су-35 перехватили над Средиземным морем американский самолет-шпион Poseidon P-8A.
Российская газета 27 мая в 02:33
1,1K
Общество

В «Яндекс.Картах» появились графики прогулок для москвичей

РИА Новости вчера в 16:44
4
Общество

Минтруд предложил особые правила увольнения в условиях пандемии

Минтруд подготовил проект постановления, прописывающий особый порядок увольнения, введения простоя или перевода сотрудников на неполный рабочий день и другую работу в условиях пандемии.
Известия вчера в 20:59
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Транспорт

РЖД отменили дистанционную рассадку пассажиров в поездах

Временная мера действовала с апреля. С сегодняшнего дня, 29 мая, РЖД вернули рассадку в поездах дальнего следования без дистанции.
Новый Омск вчера в 22:00
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Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности

Ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса продлены в Приморье до 15 июня включительно, сообщает правительство региона.
РИА Новости 01:34
8
Технологии

Корпорация Microsoft выпустила глобальное обновление Windows 10

Корпорация Microsoft выпустила обновления для Windows 10, которые можно установить на свой компьютер уже сейчас.
Gazeta.SPb вчера в 17:37
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Политика

В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма

Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Кино

Фильм «Апгрейд» получит сиквел в виде сериала

Фантастический боевик «Апгрейд» режиссера Ли Уоннелла получит продолжение, но уже не в виде «полнометражки», а в виде сериала.
АБН вчера в 19:58
Армия и оружие

Минобороны России начало подготовку к параду Победы

RT на русском вчера в 17:57
11
Общество

Вильфанд спрогнозировал аномальное похолодание в Москве в начале июня

В Москве в начале июня ожидается похолодание с температурными аномалиями ниже нормы.
Известия вчера в 23:59
1
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран

Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM вчера в 18:48
1,1K
Общество

Академик РАН сообщил о вреде ношения масок и перчаток

Ношение СИЗ может привести к грибковым и аллергическим заболеваниям, заявил завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев, передает издание «Интерфакс».
Слово и Дело вчера в 05:31
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Сергей Евгеньевич Мохнаткин
Российский журналист
Российский правозащитник, журналист. 31 декабря 2009 года Сергей Мохнаткин был арестован во время участия в протестной акции «Стратегия 31» на Триумфальной площади в Москве и был осужден на 2 года 6 месяцев заключения в колонии общего режима.
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