Происшествия
ИнтерфаксУмер правозащитник Сергей Мохнаткин
Российский правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет, об этом сообщил журналист Виктор Шендерович в фейсбуке. С 2012 года Мохнаткин возглавлял тверское отделение движения "За права человека".
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с чего всё началось
28 мая умер оппозиционер Сергей Мохнаткин, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Григорий Михнов-Вайтенко, член Правозащитного комитета Петербурга.Фонтанка.Ру16:19
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Армия и оружие
«Черные береты» прикроют Каспийский регион
В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада.
Комсомольская правда 06:08
Шоу-бизнес
Мария Миронова впервые показала младшего сына
Артистка впервые показала им своего младшего наследника Федора, которого родила в сентябре 2019 года.
WomanHit.ru 11:49
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Общество
Абхазия оставит границы закрытыми из-за коронавируса до 15 июня
Глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что страна продлит закрытие границ и ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса до 15 июня.
Газета.Ru 07:26
Экономика
BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса
Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.
Rambler News Service 17:02
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран
В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу.
Известия 07:58
Футбол
Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями
Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 11:24
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru вчера в 17:40
Гаджеты
Одноплатный ПК Raspberry Pi 4 получил версию с 8 ГБ ОЗУ
Напомним, что Raspberry Pi 4 оснащается четырёхъядерным процессором на Cortex-A53 с частотой 1,5 ГГц, и он в сорок раз быстрее оригинальной модели 2012 года.
Megaobzor.com 07:33
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России
Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
RT на русском 16:38
Общество
В Роспотребнадзоре объяснили, зачем носить маску и перчатки на улице
На улице нужно ходить в маске и перчатках, потому что соблюдать социальную дистанцию не всегда возможно, рассказали порталу стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 08:48
Политика
Путин швырнул ручку на совещании с губернаторами
Президент РФ очень эмоционально провел совещание по борьбе с пожарами и паводками в регионах.
КТВ-Луч 26 мая в 12:17
Шоу-бизнес
Супруга Овечкина опубликовала фото с новорожденным сыном
Супруга нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Instagram фотографию с новорожденным сыном.
Газета.Ru вчера в 04:29
Общество
Алиханов рассказал, когда могут открыться рестораны региона
Алиханов пояснил, что на следующей неделе могут открыться летние кафе, а затем остальные заведения общепита при соблюдении всех норм и ограничений.
РБК Калининград 09:52
Общество
Минтруд предложил утроить пособие по безработице
Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей).
Российская газета вчера в 11:07
Кино
Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона
Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах.
Sibnet Новости вчера в 06:31
Общество
Названо условие заражения коронавирусом через еду
Вероятность заразиться коронавирусом через продукты существует при определенных условиях, рассказал 28 мая микробиолог Евгений Плисов.
Известия 16:10
Игры
The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia 16 июня
Представители Google рассказали, что The Elder Scrolls Online появится в библиотеке Stadia уже 16 июня текущего года.
Vevby.ru вчера в 16:12
Общество
В Москве сохранят пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих
Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице пока сохраняются электронные пропуска, так как в случае ранней отмены данной системы эпидемиологическая ситуация может ухудшиться.
Московский Комсомолец 11:16
Общество
В Подмосковье смягчили ограничительные меры
Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая.
Lenta.ru 13:17
Общество
Режим повышенной готовности в Челябинской области продлят по 15 июня
Губернатор Алексей Текслер принял решение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 15 июня 2020 года, сообщает пресс-служба главы региона.
Урал-пресс-информ 12:39
Здоровье
В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом
На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур.
Двина Сегодня 06:30
Происшествия
Из-за полицейского насилия в Америке начинаются расовые беспорядки
Беспорядки вспыхнули после публикации видео, где запечатлены четверо белых полицейских, которые 25 мая арестовали жителя Миннеаполиса, 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.
Независимая газета 12:22
Политика
Дмитрий Рогозин прокомментировал идею Илона Маска бомбить Марс
Идея главы компании Space X Илона Маска бомбить ядерными зарядами Марс чудовищна и негуманна, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Русская Планета вчера в 17:10
Киберспорт
Star Wars: Battlefront II бесплатно раздадут в PS Plus в июне
NewInform вчера в 04:14
Игры
Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
Российская газета 11:27