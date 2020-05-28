с чего всё началось

Российский правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет, об этом сообщил журналист Виктор Шендерович в фейсбуке. С 2012 года Мохнаткин возглавлял тверское отделение движения "За права человека".

Армия и оружие «Черные береты» прикроют Каспийский регион В Каспийском регионе до конца года сформируют новый батальон, в состав которого войдут две роты «черных беретов» и одна десантно-штурмовая бригада. 4

Шоу-бизнес Мария Миронова впервые показала младшего сына Артистка впервые показала им своего младшего наследника Федора, которого родила в сентябре 2019 года. 3

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 3,6K

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом. 23

Общество Абхазия оставит границы закрытыми из-за коронавируса до 15 июня Глава минздрава Абхазии Тамаз Цахнакия заявил, что страна продлит закрытие границ и ограничительные меры на фоне пандемии коронавируса до 15 июня. 6

Экономика BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.

Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 736

Футбол Роспотребнадзор согласовал возможность матчей со зрителями Роспотребнадзор согласовал возможность проведения футбольных матчей при болельщиках, заполняемость стадиона должна быть не более 10%, говорится в заявлении Российского футбольного союза (РФС), которое имеется в распоряжении РИА Новости. 13

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в ряде регионов России Заморозки ожидаются в ряде регионов России в ближайшие два дня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Общество Алиханов рассказал, когда могут открыться рестораны региона Алиханов пояснил, что на следующей неделе могут открыться летние кафе, а затем остальные заведения общепита при соблюдении всех норм и ограничений. 12

Общество Минтруд предложил утроить пособие по безработице Глава Минтруда Антон Котяков на совещании у президента по рынку труда предложил поддержать граждан, получающих минимальное пособие по безработице (сейчас его размер составляет 1,5 тысячи рублей). 3,1K

Кино Фанат показал костюм Бэтмена в 3D для Паттинсона Поклонник комиксов создал трехмерное изображение Бэтмена, чтобы фанаты смогли рассмотреть супергеройский костюм при дневном свете, а не так, как он показан в тизерах. 2

Общество Названо условие заражения коронавирусом через еду Вероятность заразиться коронавирусом через продукты существует при определенных условиях, рассказал 28 мая микробиолог Евгений Плисов. 1

Общество В Москве сохранят пропускную систему, чтобы избежать притока приезжих Первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что в столице пока сохраняются электронные пропуска, так как в случае ранней отмены данной системы эпидемиологическая ситуация может ухудшиться. 75

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 211

Здоровье В Северодвинске ужесточат меры по борьбе с коронавирусом На заседании, которое проходило сегодня в областном правительстве, обсудили меры борьбы с коронавирусной инфекцией в Северодвинске, а также выявили ошибки некоторых структур. 9