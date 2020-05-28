Происшествия
ИнтерфаксУмер правозащитник Сергей Мохнаткин
Российский правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет, об этом сообщил журналист Виктор Шендерович в фейсбуке. С 2012 года Мохнаткин возглавлял тверское отделение движения "За права человека".
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с чего всё началось
28 мая умер оппозиционер Сергей Мохнаткин, об этом на своей странице в Фейсбук сообщил Григорий Михнов-Вайтенко, член Правозащитного комитета Петербурга.Фонтанка.Ру16:19
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Армия и оружие
Минобороны России начало подготовку к параду Победы
RT на русском 17:57
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая
В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом.
РБК 17:01
Технологии
Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов
Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video.
МонаВиста 11:09
Спорт
Бостонский марафон впервые отменен за 124-летнюю историю
Организаторы Бостонского марафона решили отменить забег из-за пандемии коронавируса.
Интерфакс-Спорт 16:34
Хоккей
Овечкин в девятый раз в карьере выиграл «Морис Ришар Трофи»
REGNUM вчера в 01:45
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Политика
Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ
Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников.
REGNUM 11:44
Футбол
Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован
В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату.
Спорт-Экспресс вчера в 18:57
Авто
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104
В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104, который так и не поступил в серийное производство.
Дни24 26 мая в 05:19
Культура
Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake
Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.
CyberSport.ru 18:06
Общество
На аукционе Sotheby’s продали бутылку коньяка 1762 года разлива
«Бутылка коньяка Gautier 1762 года разлива — одного из старейших в мире сохранившихся коньяков и старейшего винтажного коньяка, когда-либо продававшегося на аукционе — была продана за £118 580», — говорится в заявлении.
RT на русском 19:14
Игры
Вышел сюжетный трейлер игры Fast & Furious Crossroads
Представители Bandai Namco и Slightly Studios опубликовали первый сюжетный трейлер Fast & Furious Crossroads, чем порадовали пользователей.
Vevby.ru 16:02
Общество
СИА без конкурса отдало миллиардный подряд на дома в Корсакове
"Сахалинское ипотечное агентство" (акционерное общество, принадлежит ПСО) заключило миллиардный контракт на возведение жилых домов в Корсакове.
Сахалин.Инфо 19:44
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru 01:09
Политика
Президент США подписал указ о регулировании соцсетей
Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о регулировании деятельности социальных сетей.
Lenta.ru 18:21
Экономика
Минэкономразвития заявило о падении ВВП России в апреле на 12%
«ВВП в апреле 2020 года, по оценке Минэкономразвития России, снизился на 12% год к году», — указывается в документе.
RT на русском 15:45
Наука
Коронавирус идеально адаптировался к организму человека
Команда ученых из Австралии рассказала об «идеальной адаптированности» коронавируса к человеческому организму.
Lenta.ru 26 мая в 20:28
Происшествия
Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.
Московский Комсомолец 19:50
Общество
Уполномоченная по правам детей Анна Кузнецова родила седьмого ребенка
Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова родила седьмого ребенка.
Интерфакс 13:02
Футбол
РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями
Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.
Газета.Ru 11:59
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru 05:46
Шоу-бизнес
Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов
Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях.
News.ru 07:30
Экономика
Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда
По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов.
Lenta.ru 10:30
Игры
В Far Cry 5 пройдут бесплатные выходные на РС
Srnsk вчера в 14:32
Общество
Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок
На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки.
Ведомости 10:48
Хоккей
СКА и «Амур» произвели обмен игроками
СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Телеканал Санкт-Петербург 06:35
Экономика
Накопительные пенсии в России повысят
Накопительные пенсии с 1 августа увеличат на 9,13 процента, заявили в пресс-службе Пенсионного фонда.
РИА Новости 26 мая в 08:05
Экономика
С 1 июля в Крыму введен новый налоговый режим для самозанятых лиц
Регистрация в качестве плательщика налога на профессиональный доход осуществляется через специальное мобильное приложение "Мой налог", которое можно скачать на сайте www.nalog.ru.
Глас Народа вчера в 04:00