с чего всё началось

Российский правозащитник и активист Сергей Мохнаткин скончался в возрасте 66 лет, об этом сообщил журналист Виктор Шендерович в фейсбуке. С 2012 года Мохнаткин возглавлял тверское отделение движения "За права человека".

Общество Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 29 мая В Москве 28 мая умер 76 пациент с коронавирусом. Всего за прошлые сутки в России умерли 174 пациента с коронавирусом. 23

Технологии Huawei нашла замену YouTube для своих смартфонов Huawei заменит на своих смартфонах YouTube видеохостингом Dailymotion, который будет помогать развивать собственный сервис компании Huawei Video. 10

Политика Совет Европы решил провести правовую оценку поправок к Конституции РФ Страсбург, Франция, 28 мая 2020, 18:44 — REGNUM Решение о проведении правовой экспертизы поправок к Конституции Российской Федерации приняла Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на основании петиции, авторами которой стали более 120 российских граждан и правозащитников. 1,8K

Футбол Рами скрыл от «Сочи» серьезную травму. Контракт аннулирован В среду адвокат Жюль Планк, представляющий интересы 34-летнего защитника Адиля Рами, заявил RMCSport, что футболист не собирается соблюдать обязательства по отношению к «Сочи», подписавшему француза в феврале этого года, так как ему не платят зарплату. 1

Авто В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104 В Сети появились фото концепта ГАЗ-3104, который так и не поступил в серийное производство. 7

Культура Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.

Общество На аукционе Sotheby’s продали бутылку коньяка 1762 года разлива «Бутылка коньяка Gautier 1762 года разлива — одного из старейших в мире сохранившихся коньяков и старейшего винтажного коньяка, когда-либо продававшегося на аукционе — была продана за £118 580», — говорится в заявлении.

Общество СИА без конкурса отдало миллиардный подряд на дома в Корсакове "Сахалинское ипотечное агентство" (акционерное общество, принадлежит ПСО) заключило миллиардный контракт на возведение жилых домов в Корсакове.

Происшествия Названа дата суда по второму делу экс-губернатора Сахалина Хорошавина Представитель Южно-Сахалинского городского суда сообщил журналистам, что предварительное заседание суда по второму уголовному делу в отношении бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавинанамечено на 4 июня.

Футбол РФС подтвердил разрешение проводить матчи РПЛ со зрителями Российский футбольный союз (РФС) подтвердил, что Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата страны со зрителями, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации. 13

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 1K

Шоу-бизнес Шаляпин поддержал Шнурова и раскритиковал артистов Шаляпин подчеркнул, что сегодня в государственной помощи нуждается не «первая плеяда звёзд», а артисты из небольших городов, которые выступают в ресторанах, цирках, хорах и танцевальных ансамблях. 1

Экономика Долговое бремя россиян достигло исторического рекорда По данным регулятора, долговая нагрузка (объем обязательных платежей по кредитам в процентах от располагаемых доходов) жителей страны на 1 апреля 2020 года достигла 10,9 процента доходов. 315

Общество Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок На сайте мэрии Москвы опубликовали карту города с расписанием, по которому жители разных домов смогут выходить на прогулки. 4K

Хоккей СКА и «Амур» произвели обмен игроками СКА поблагодарил Илью Каблукова и Максима Карпов за игры в Петербурге и пожелал удачи в дальнейшей карьере.