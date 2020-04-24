Общество

ВедомостиВедомостиУмер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании. Грайфер окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. С 1985 по 1992 г. был заместителем министра нефтяной промышленности СССР.
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Скончался глава совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

Известия08:02

Умер возглавлявший совет директоров ЛУКОЙЛа 20 лет Валерий Грайфер

РБК06:53

В возрасте 90 лет умер председатель совета директоров «ЛУКОЙЛа» Грайфер

Интерфакс07:45

Умер возглавлявший 20 лет совет директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер

Коммерсантъ07:41

Умер топ-менеджер ЛУКОЙЛа, возглавлявший совет директоров 20 лет

URA.Ru07:37

РБК: Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

РЕН ТВ07:31

Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

Ведомости07:51
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Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

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Саакашвили надел значок с флагом Украины в перевернутом виде

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили пришел на встречу с фракцией «Слуга народа», прикрепив на пиджак значок с флагом Украины в перевернутом виде.
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Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
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Общество

Роспотребнадзор описал поэтапное возобновление работ кафе и ресторанов

Роспотребнадзор разработал рекомендации для поэтапного запуска работы кафе и ресторанов после окончания эпидемии коронавируса.
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Авто

В России открыли автосалон новых советских автомобилей

Некоторые автомобили хранятся в чехлах - настоящих тканевых, какими закрывали машины от солнца в советских дворах.
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Политика

Песков отреагировал на появление изображения Путина в храме Минобороны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался о появлении изображения главы государства Владимира Путина в храме Минобороны, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:15
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Политика

Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции

В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
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Общество

Соловьев отреагировал на петицию с требованием выгнать его с ТВ

Более 56 тысяч человек подписали петицию с требованием запретить телеведущему Владимиру Соловьеву вести эфиры на федеральных теле- и радиоканалах.
URA.Ru 07:19
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В сети появился тизер второго «Венома»

ГЛАС.RU 22 апреля в 10:24
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Политика

Депутаты Верховного Совета Хакасии прокомментировали отмену сессии

Глава Хакасии Валентин Коновалов, в свою очередь, не видит причин для переноса или отмены сессии Верховного совета.
Юг Сибири 06:04
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Политика

Оценен реальный масштаб эпидемии коронавируса в Северной Корее

Масштабы эпидемии коронавирусной инфекции в Северной Корее гораздо больше, чем утверждает правительство страны.
Lenta.ru 07:52
Происшествия

В Калининграде раскрыли убийство девушки, совершенное 20 лет назад

В Калининграде следователи раскрыли убийство 17-летней девушки, совершенное в 1998 году.
Российская газета 08:11
Общество

Собянин предложил направить студентов-медиков на практику в больницы

Мэр Москвы Сергей Собянин считает возможным для борьбы с коронавирусом направить на практику студентов четвертых и пятых курсов медицинских вузов.
Российская газета 07:54
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Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
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Происшествия

Таксист избил москвичку с нечитающимся QR-кодом

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Шоу-бизнес

Надежда Бабкина впервые вышла на связь после комы

Российская народная артистка Надежда Бабкина впервые после медикаментозной комы вышла на связь.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк выступила с заявлением

Дочь Заворотнюк выступила с заявлением Дочь Анастасии Заворотнюк обратилась к поклонникам.
Экспресс газета 05:43
Происшествия

В Воронеже скончалась пожилая пациентка подозрением на коронавирус

Воронеж, 24 апреля 2020, 15:15 — REGNUM Женщина 1938 года рождения, поступившая с внебольничной пневмонией, скончалась в БСМП №8 Воронежа, об этом сообщил 24 апреля региональный оперштаб.
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Общество

В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники

Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
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Экономика

ЦБ продлил перевод пенсионеров на карты «МИР» до 1 октября

Центробанк принял решение продлить сроки перевода пенсионеров на карты национальной платежной системы «МИР» до 1 октября 2020 года.
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Общество

Путин предложил направить 7 млрд рублей на льготное автокредитование

"Предлагаю в этом году дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд рублей и тем самым повысить их доступность для наших граждан", - сказал Путин.
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Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины

Путин запретил госкомпаниям покупать иностранные лимузины, а выбирать отечественные автомобили.
ТАСС 08:47
Политика

Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова

Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
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Общество

Путин предложил продавать автомобили дистанционно

Президент России Владимир Путин попросил правительство подготовить документы, разрешающие дистанционную продажу автомобилей.
Взгляд.ру 08:55
Футбол

Дзюба, Черышев и другие игроки сборной России поаплодировали врачам

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В жилом доме в Краснодаре произошел взрыв газа

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Глава Минздрава назвал число тяжелых больных коронавирусом в России

В российских регионах состояние 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое.
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Армия и оружие

Иран пообещал обстреливать американские корабли в случае угрозы

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп приказал уничтожать иранские катера, если они будут создавать угрозу для американских военных кораблей.
Коммерсантъ вчера в 07:17
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Валерий Грайфер
Инженер
Советский, российский нефтяник; заместитель Министра нефтяной промышленности СССР; председатель Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ»; лауреат Ленинской премии и премии Правительства РФ.
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