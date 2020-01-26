Религия

КоммерсантъКоммерсантъУмер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан. С марта 2009 года по декабрь 2015-го он был председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата.
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Священник Русской православной церкви, протоиерей; c 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, член Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года. Настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Член общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси с июля 2017 года.
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