Религия
RT на русскомУмер протоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу храма. Как уточняется, Чаплин «скончался перед храмом», где он работал настоятелем.
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