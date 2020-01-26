Религия

RT на русскомRT на русскомУмер протоиерей Всеволод Чаплин

Протоиерей Всеволод Чаплин скончался на 52-м году жизни в воскресенье, 26 января, около храма Феодора Студита у Никитских Ворот в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу храма. Как уточняется, Чаплин «скончался перед храмом», где он работал настоятелем.
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Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

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Умер Всеволод Чаплин

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Умер Всеволод Чаплин

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На 52-м году жизни умер Протоиерей Всеволод Чаплин

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Умер протоиерей Всеволод Чаплин

РБК10:01

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Вечерняя Москва10:20
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Российский священник
Священник Русской православной церкви, протоиерей; c 31 марта 2009 года по 24 декабря 2015 года Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского Патриархата, член Общественной палаты Российской Федерации с 24 сентября 2009 года по 17 июня 2017 года. Настоятель московского храма святого Феодора Студита у Никитских ворот. Член общественной палаты Союзного Государства России и Беларуси с июля 2017 года.
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