Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУмер раненный в бойне в Забайкалье солдат

В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Погибшим, по информации «112», оказался 19-летний Евгений Графов.
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Источник опроверг смерть пострадавшего во время стрельбы в воинской части в Забайкайле

Комсомольская правда06:13

Минобороны опровергло гибель раненного при стрельбе в Забайкалье военного

РБК06:47

Информация о смерти раненного в Забайкалье военного не подтвердилась

РЕН ТВ06:38

Выживший после стрельбы в воинской части в Забайкалье солдат находится в тяжелом состоянии

ТАСС07:03

Семья и врачи не подтвердили смерть тюменского солдата, пострадавшего при стрельбе в Забайкалье

URA.Ru06:33

Минобороны ответило на сообщение о смерти пострадавшего в бойне в Забайкалье

Lenta.ru06:26

Минобороны опровергло информацию о смерти одного из раненных в военной части в Забайкалье

Газета.Ru06:25
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Суд отказался разводить Лолиту с мужем

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Нурмагомедов объяснил отказ выносить российский флаг на бои

Один из вопросов касался отсутствия российского флага на поединках 31-летнего бойца. Нурмагомедов признался, что ждал его.
Lenta.ru 10:03
Транспорт

Воробьев и Собянин проверили готовность МЦД

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным и главой РЖД Олегом Белозеровым проверил готовность к открытию первых линий Московских центральных диаметров (МЦД).
Lenta.ru 09:30
Общество

Счетная палата предупредила о сокращении населения России

По данным контрольного ведомства, естественная убыль населения ускоряется четвертый год подряд, несмотря на усилия по обеспечению устойчивого роста численности, что входит в национальные цели.
Российская газета вчера в 00:55
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Политика

Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной

Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.
Газета.Ru 09:54
Политика

Украина отказалась выполнить главное условие России по газу

Если Россия хочет начать отношения по транзиту газа с чистого листа, то судебные споры никак этому не помешают.
Lenta.ru 09:44
Происшествия

Улетавший из России пассажир умер на борту самолета

Lenta.ru 09:12
Космос

Телескоп на МКС поймал мощнейший сигнал из далекого космоса

Сусанин 08:09
Общество

Engie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском 06:20
Общество

Москвичам пообещали «вишневую» зиму

Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
Космос

Илон Маск рассказал об условиях создания колонии на Марсе

Глава компании SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter рассказал о том, что потребуется для формирования колонии на Марсе.
Аргументы и Факты 09:39
Общество

Глава Комитета солдатских матерей отказалась уйти в отставку

Председательница «Комитета солдатских матерей России» Флера Салиховская, заявившая о влиянии компьютерных игр на психологическое здоровье расстрелявшего сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, отказалась уходить с должности.
Lenta.ru вчера в 08:15
Общество

Производители молока попросили ослабить регулирование отрасли

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) предложил правительству отменить или скорректировать ряд постановлений, федеральных законов, СанПиНов и ГОСТов, регулирующих отрасль.
Известия 00:49
Хоккей

Александр Овечкин стал 39-м по очкам в НХЛ

Bookmaker-ratings.ru 00:28
Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
Общество

В работе «Сбербанк онлайн» произошёл сбой

В работе мобильного приложения «Сбербанк онлайн» произошёл сбой.
RT на русском 09:11
Происшествия

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в убийстве школьницы

РБК 08:31
Происшествия

Отец офицера ФСБ назвал суду источники происхождения части его денег

РБК 07:12
Наука

Ученые нашли останки предков человека, которым 11 миллионов лет

В глиняной яме лежали останки, которым минимум 11 миллионов лет. И принадлежат они - нет, не человеку, а его предку.
Вечерний курьер 08:25
Общество

Профессор ВШЭ Гусейнов отказался извиняться за «клоачный» русский язык

Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасан Гусейнов заявил, что пока не готов извиняться за публикацию о клоачном русском языке, так как дал руководству вуза все объяснения.
Lenta.ru 07:42
Политика

Представитель Кадырова назвал материал Би-би-си искажением его слов

Пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов назвал клеветой публикацию Би-би-си, согласно которой Рамзан Кадыров призвал незаконным способом наказывать пользователей интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
РБК вчера в 15:53
Политика

ООН поддержала резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

В 2017 году ситуация сложилась практически аналогично: председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что во время голосования в ООН против предложенной Россией резолюции о борьбе с героизацией нацизма США и Украина "остались в одиночестве".
Газета.Ru 03:11
Технологии

Android-приложение ai.type собирало данные пользователей

Только в 2017 году приложение собрало данные более 30 млн пользователей, которые находились в свободном доступе.
Astera вчера в 15:07
Происшествия

Суд в Вене освободил бывшего чиновника Минкульта Мазо под залог

Земельный суд Вены по уголовным делам постановил освободить бывшего чиновника российского Минкульта Бориса Мазо, задержанного накануне, под залог в размере € 25 тыс. Одним из условий освобождения стал запрет покидать Австрию, сообщили ТАСС в суде в пятницу, 8 ноября.
Известия 09:12
Религия

Александрийская православная церковь внесла Епифания Думенко в диптих

Александрийская православная церковь внесла раскольника Епифания Думенко в диптих как главу Православной церкви Украины, заявил патриарх Александрийский и всей Африки Феодор Второй.
РИА Новости 08:00
Политика

Дональда Трампа оштрафовали на 2 млн долларов

Суд в Нью-Йорке обязал президента США Дональда Трампа выплатить нескольким некоммерческим организациям компенсацию в размере двух миллионов долларов за то, что он использовал благотворительный фонд Trump Foundation для продвижения собственных политических и деловых интересов.
ТК Звезда 01:25
Общество

Минюст не успевает выполнить поручение Медведева об отмене актов СССР

Минюст не успевает подготовить к сроку проект постановления правительства об отмене более 20 тысяч нормативно-правовых актов времен СССР.
Pravda.Ru 05:26
Общество

Сбербанк отметит день рождения акцией «Зеленый день»

Сбербанк намерен отметить 178-летие ставшей традиционной акцией "Зеленый день", в рамках которой клиентам предоставляются скидки от компаний экосистемы Сбербанка и партнеров.
Газета.Ru 01:00
Футбол

«Спартак» объявил о сотрудничестве с клубом второй немецкой бундеслиги

Московский "Спартак" подписал меморандума о сотрудничестве с клубом второго по силе дивизиона немецкого футбола "Эрцгебирге", сообщается на официальном сайте "красно-белых".
РИА Новости 09:06
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