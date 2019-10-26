Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУмер раненный в бойне в Забайкалье солдат

В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Погибшим, по информации «112», оказался 19-летний Евгений Графов.
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Выживший после стрельбы в воинской части в Забайкалье солдат находится в тяжелом состоянии

ТАСС07:03

Минобороны опровергло информацию о смерти одного из раненных в военной части в Забайкалье

Газета.Ru06:25

Информация о смерти раненного в Забайкалье военного не подтвердилась

РЕН ТВ06:38

Источник опроверг смерть пострадавшего во время стрельбы в воинской части в Забайкайле

Комсомольская правда06:13

Семья и врачи не подтвердили смерть тюменского солдата, пострадавшего при стрельбе в Забайкалье

URA.Ru06:33

Минобороны ответило на сообщение о смерти пострадавшего в бойне в Забайкалье

Lenta.ru06:26

Минобороны опровергло гибель раненного при стрельбе в Забайкалье военного

РБК06:47
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Теннисистки устроили драку после матча в Лас-Вегасе

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Происшествия

Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы

Lenta.ru вчера в 02:16
Шоу-бизнес

Михальчик вспомнила о романе с Шульгиным

Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
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Председательствующий судья Ахмед Юсуф считает, что все возражения Российской Федерации относительно того, что у Международного суда в Гааге нет юрисдикции для рассмотрения иска Украины к РФ, не могут быть приняты, и, соответственно, иск в любом случае будет рассмотрен, даже если российская сторона, откажется принимать участие в процессе.
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Врачи выполнили открытую полостную операцию, чтобы извлечь из его прямой кишки инородный предмет — гигантских размеров фаллос.
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Более трех тысяч билетов продано на поезда в Крым

Более трех тысяч билетов продано на поезда, которые отправятся в Крым из Москвы и Петербурга.
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В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор.
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Васильева сообщила о нехватке в школах молодых учителей

Парламентская газета 04:50
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Друга тигра Амура козла Тимура с почестями похоронят в Приморье

Урна с прахом животного будет захоронена с почестями на территории сафари-парка, а позже над его могилой будет поставлена бронзовая скульптура.
REGNUM вчера в 20:52
Футбол

Ал. Миранчук: «Поражение от „Ювентуса“ вышло очень болезненным. Пил снотворные, успокоительные»

Игроку пришлось прибегнуть к снотворному и успокоительному, чтобы заснуть в ночь после игры.
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Экс-мэр Нью-Йорка Блумберг хочет баллотироваться в президенты США

Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 18:37
Космос

Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной

РИА Новости 06 ноября в 00:00
Политика

Трамп захотел приехать на парад Победы в Москве

Lenta.ru 10:24
Политика

Путин и Токаев встретились в Омске

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в Омске, куда Токаев прилетел для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Вестник Кавказа вчера в 09:45
Политика

В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова

В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
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Шоу-бизнес

Тарасов ответил на обвинения Бузовой в домашнем насилии

Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
Наука

Употребление кофе снижает риск развития рака печени

Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
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Авто

Электрический кроссовер Ford Mustang замечен на тестах

Обновленный электрический кроссовер американского производства Ford Mustang проходит тестовые испытания на популярной гоночной трассе.
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Фигурное катание

Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом

Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
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Роскачество обновило рейтинг смартфонов

Роскачество представило обновленный рейтинг самых популярных смартфонов совместно с International Consumer Research Testing.
Москва 24 03:32
Происшествия

Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина

Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
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Депутат Рады Александр Дубинский описал схему, по которой транзитный российский газ, направляемый в Словакию, выкачивается из трубы.
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Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
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Рудковская поделилась секретами бодрости, как оказалось, водородная вода и японский коллаген вполне могут помочь поддерживать силы даже при суровом графике.
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Суд отклонил рекордный иск бывшей жены Потанина к миллиардеру

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Украина обвинила представителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в срыве разведения сил в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское.
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Украина пообещала найти способ заблокировать "Северный поток-2".
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Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения

В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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