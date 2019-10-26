Происшествия
Lenta.ruУмер раненный в бойне в Забайкалье солдат
В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Погибшим, по информации «112», оказался 19-летний Евгений Графов.
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Источник опроверг смерть пострадавшего во время стрельбы в воинской части в Забайкайле
Комсомольская правда06:13
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Происшествия
Бесследно пропавшего туриста нашли в желудке акулы
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Певица осудила экс-супругу продюсера Героиней нового выпуска программы "Судьба человека" стала обладательница третьего места в телеконкурсе "Фабрика звезд − 3", 34-летняя Юлия Михальчик.
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Общество
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Урна с прахом животного будет захоронена с почестями на территории сафари-парка, а позже над его могилой будет поставлена бронзовая скульптура.
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Игроку пришлось прибегнуть к снотворному и успокоительному, чтобы заснуть в ночь после игры.
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Экс-мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг может поучаствовать в президентских выборах в США, которые пройдут в 2020 году.
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РИА Новости 06 ноября в 00:00
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Lenta.ru 10:24
Политика
Путин и Токаев встретились в Омске
Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели встречу в Омске, куда Токаев прилетел для участия в Форуме межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.
Вестник Кавказа вчера в 09:45
Политика
В «Нафтогазе Украины» ответили на условия Миллера цитатой из Булгакова
В подтверждение своих слов исполнительный директор «Нафтогаза» даже процитировал строку из романа «Мастер и Маргарита», назвав Булгакова украинским классиком.
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Шоу-бизнес
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Футболист Дмитрий Тарасов отреагировал на сообщение о том, что его бывшая жена Ольга Бузова неоднократно обращалась в полицию по поводу домашнего насилия.
Pravda.Ru 08:56
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Употребление кофе снижает риск развития рака печени
Регулярное употребление кофе уменьшает почти на 50% риск развития одного из самых распространенных раков печени - гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК).
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Авто
Электрический кроссовер Ford Mustang замечен на тестах
Обновленный электрический кроссовер американского производства Ford Mustang проходит тестовые испытания на популярной гоночной трассе.
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Щербакова выиграла короткую программу с личным рекордом
Российская фигуристка Анна Щербакова с личным рекордом выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае.
Российская газета 06:19
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Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
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Lenta.ru 11:10
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Украина пообещала найти способ заблокировать «Северный поток-2»
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Piter.tv вчера в 11:25
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Песков прокомментировал данные Счётной палаты о сокращении населения
В ранее опубликованном докладе об исполнении бюджета говорилось, что Счётная палата отмечает сокращение численности населения России.
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