Происшествия

Lenta.ruLenta.ruУмер раненный в бойне в Забайкалье солдат

В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Погибшим, по информации «112», оказался 19-летний Евгений Графов.
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Выживший после стрельбы в воинской части в Забайкалье солдат находится в тяжелом состоянии

ТАСС07:03

Минобороны опровергло гибель раненного при стрельбе в Забайкалье военного

РБК06:47

Семья и врачи не подтвердили смерть тюменского солдата, пострадавшего при стрельбе в Забайкалье

URA.Ru06:33

Источник опроверг смерть пострадавшего во время стрельбы в воинской части в Забайкайле

Комсомольская правда06:13

Информация о смерти раненного в Забайкалье военного не подтвердилась

РЕН ТВ06:38

Минобороны ответило на сообщение о смерти пострадавшего в бойне в Забайкалье

Lenta.ru06:26

Минобороны опровергло информацию о смерти одного из раненных в военной части в Забайкалье

Газета.Ru06:25
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Происшествия

Взрыв в центре Бишкека попал на видео

Lenta.ru 04:54
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ вчера в 14:27
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Анна Щербакова выиграла короткую программу на этапе Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова занимает первое место после короткой программы на этапе Гран-при в китайском Чунцине.
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Предстоящая зима в Москве ожидается одной из самых теплых, такие зимы синоптики называют "вишневыми", сообщает РИА "Новости" Синоптики ожидают, что средняя температура сезона будет отклоняться от нормы более чем на 4 градуса.
Газета.Ru 01:16
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В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Российская газета вчера в 14:42
Политика

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В пятницу утром, 8 ноября, в юго-западной части Ирана был сбит беспилотник.
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Общество

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"Не уверен, что было бы этично и с моей стороны откликаться на решения относительно моей персоны, которыми комиссия по этике решила поделиться со мной через СМИ", - намекнул Гусейнов.
Газета.Ru 08:33
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Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Краснодарском крае

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Политика

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Министр энергетики России Александр Новак, комментируя иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на $12 млрд, отметил необходимость вернуться «к теме урегулирования на базе «нулевого» варианта всех вопросов, касающихся судебных споров».
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Технологии

МТС представила устройство для наблюдения за подчиненными

МТС вывела на рынок систем безопасности собственные устройства из сферы интернета вещей.
Ведомости вчера в 15:05
Транспорт

Начинается продажа билетов на поезда в Крым

Продажа билетов на пассажирские поезда в Крым, движение которых запустят в конце декабря, стартуют в пятницу, 8 ноября, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс", которая выбрана оператором этих перевозок.
РИА Новости вчера в 16:32
Кино

Павел Деревянко рассказал о новом сезоне сериала «Дылды»

Таганрогский актер рассказал, что второй сезон сериала «Дылды» выйдет на экраны осенью следующего года.
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Шоу-бизнес

Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев Тарасова

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев экс-супруга Дмитрия Тарасова.
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве школьницы

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Авто

На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд»

В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».
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Кутепов не сыграет с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 16-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» сказал, что все футболисты здоровы за исключением защитника Илья Кутепова.
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Теннисистки едва не подрались после матча на турнире в Лас-Вегасе

Канадка Кэтрин Себов и американка Алисия Паркс чуть не подрались после 1/8 финала соревнований ITF в Лас-Вегасе.
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Более трети российских учителей являются пенсионерами или людьми предпенсионного возраста, только 5,9% педагогов в школах РФ младше 29 лет, заявила министр просвещения Ольга Васильева.
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Собянин осмотрел ход работ по подготовке к открытию МЦД

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Умер автор песен Лещенко и Кобзона

Песню Маркелова на стихи Григория Поженяна "С Днем Победы, капитан!" исполнил ныне покойный Иосиф Кобзон, а первым исполнителем композиции "Кижи" стал Лев Лещенко.
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Ученые рассказали, при каких симптомах надо есть больше яиц и капусты

Исследователи из Китая считают, что присутствие определенных продуктов в рационе способно увеличить количество полезных бактерий кишечника и уменьшить симптомы тревожного расстройства - снять раздражительность, усталость, появление страхов, странные боли в голове, животе, мышцах и так далее.
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Армия и оружие

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Родриго стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Стал известен лучший игрок недели в Лиге чемпионов. Им стал нападающий «Реала» Родриго.
Bookmaker-ratings.ru 08:17
Хоккей

Тихонов рассказал, как его приняли в «Ак Барсе»

Бывший форвард СКА Виктор Тихонов провел первую тренировку в казанском «Ак Барсе» после перехода в коллектив Дмитрия Квартальнова.
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Происшествия

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Детский сад «Сказка» в Нарьян-Маре, где был убит шестилетний ребенок, власти планируют отремонтировать и переименовать, чтобы избавить от напоминаний о трагедии.
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Песков объяснил слова Путина о «Википедии»

Песков отметил, сообщает РИА «Новости», что «Википедия» — уважаемый и популярный ресурс, но, «при всем уважении» достоверность информации в «Википедии» «никем не гарантируется».
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«Единая Россия» запустила сервис «Нацпроекты глазами людей»

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Происшествия

СМИ назвали причастного к крушению российского А321 над Синаем

Напомним, что крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года на севере Синайского полуострова в Египте.
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Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже на Россию

Официальное обвинение экс-полковнику австрийской армии предъявила прокуратура Зальцбурга. Военного обвиняют в шпионаже в пользу России.
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Происшествия

Отец полковника ФСБ Черкалина рассказал в суде о происхождении денег

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