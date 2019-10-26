Происшествия
Lenta.ruУмер раненный в бойне в Забайкалье солдат
В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Погибшим, по информации «112», оказался 19-летний Евгений Графов.
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Источник опроверг смерть пострадавшего во время стрельбы в воинской части в Забайкайле
Комсомольская правда06:13
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Трамп может посетить Парад Победы в Москве
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Дождь вчера в 14:09
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Шесть компаний допустили к торгам по продаже здания Минэкономразвития
Шесть компаний допущены к торгам по продаже бывшего здания Минэкономразвития, говорится в протоколе об определении участников, размещенном автоматизированной системой торгов Сбербанк-АСТ.
РИА Новости 11:05
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В России началась продажа билетов на поезда в Крым
С 23 декабря из Санкт-Петербурга в Севастополь начнет ходить поезд №7/8 (время в пути составит 43,5 часа), с 24 декабря - состав №27/28 из Москвы в Симферополь (время в пути - 33 часа).
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В Кремле объяснили данные о сокращении населения России
Напомним, накануне аудиторы Счетной палаты зафиксировали ускоряющуюся естественную убыль россиян четвертый год подряд и поставили под сомнение реальность достижения национальной цели устойчивого естественного роста численности населения страны.
Ридус вчера в 12:55
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Американские F-35 не смогли догнать российские Ту-160 в небе
Отмечается, что Ту-160 летел со скоростью до 2,2 тыс. км/ч, а американские F-35 могли лететь 1,93 тыс. км/ч.
Газета.Ru 12:19
Общество
Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2»
Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.
Известия 06:15
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Пакистан решил выплатить России долг советских лет
Давний долг Пакистана перед Россией в размере $93,5 млн будет возвращен, что позволит привлечь в страну российские инвестиции.
REGNUM 00:47
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Газета.Ru 09:37
Общество
Гусейнов отказался извиняться за слова о русском языке
Извинений за высказывание о русском языке профессор Высшей школы экономики Гасан Гусейнов приносить не будет, передаёт 8 ноября Piter.TV.
REGNUM 09:40
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Украинский резидент Сomedy Club пожаловался на «фашистов» в Киеве
Московский Комсомолец вчера в 14:20
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В РПЦ решили прекратить поминовение Александрийского патриарха
Причиной отказа в молитвах стал решение Александрийского патриарха Феодора признать Епифания Думенко главой ПЦУ и внести его в диптих.
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Судя по документу, совсем скоро Audi A6 и Audi A7 выйдут на российский рынок с дефорсированной версией 2,0-литровой «турбочетверки» TFSI, выдающей 190 л.с. и 320 Нм крутящего момента, а седан A6, вместе с тем, получил 2,0-литровый турбодизель TDI с отдачей 190 л.с. и 400 Нм.
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Роскачество назвало лучший смартфон
Эксперты Роскачества обновили список лучших смартфонов, теперь новый iPhone 11 Pro Max занимает первую позицию рейтинга, опубликованного на сайте организации.
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Макрон представил три сценария развития России
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на данный момент существует три варианта развития России.
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Названы способы определить реальный пробег автомобиля
На текущий момент доля "скрученных" пробегов автомобилей на российском, по разным оценкам, достигает 30 процентов.
Похвистнево-Информ 05 ноября в 19:17
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АвтоВАЗ запатентовал интерьер преемника Lada 4x4
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Российская газета вчера в 09:48
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Украинская партия «Голос» предложила выйти из минских соглашений
Партия "Голос", которая имеет 20 мест в Верховной раде, в пятницу предложила правительству страны выйти из минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе и заморозить конфликт в регионе.
ТАСС 11:21
Общество
Роман Абрамович побывал на месте приземления Юрия Гагарина
Взгляд-инфо 07:36