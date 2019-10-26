В Москве скончался один из пострадавших после бойни в войсковой части в Забайкальском крае солдат. Об этом сообщает Telegram-канал «112». Погибшим, по информации «112», оказался 19-летний Евгений Графов.

Умер раненный в бойне в Забайкалье солдат

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