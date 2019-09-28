Культура
Kazanfirst.ruУмер советский режиссер Марк Захаров
Сегодня не стало советского режиссера «12 стульев» и «Тот самый Мюнхгаузен» Марка Захарова. Ему было 85 лет, об этом передает Телеграм канал «Мash». Ранее «Известия» сообщали, что режиссера 9 сентября врачи выпишут из больницы художественного руководителя.
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Борнмут — Вест Хэм 2:2
Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко открыл счет в матче 7-го тура чемпионата Англии против «Борнмута».
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Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
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Французского «человека-паука» задержали в Германии
В Германии сотрудники полиции задержали французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне.
Газета.Ru 09:56
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В Израиле объяснили провал американских ЗРК в Саудовской Аравии
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Порошенко назвал отставку Волкера тревожной новостью
Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал тревожной новостью отставку спецпредставителя США Курта Волкера.
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Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
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Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
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На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
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В МИД Сирии рассказали об удерживаемых в Идлибе боевиками заложниках
Глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что в Идлибе террористы удерживают сирийцев «в качестве живого щита».
RT на русском 11:45
Происшествия
Полицейские ищут убийцу двух человек в Асбесте
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Депутат отреагировал на слова президента Грузии о диалоге с Россией
Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отреагировал на заявление грузинского лидера Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 11:42
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Видео экстремального теста автомата Калашникова появилось в Сети
Концерн "Калашников" опубликовал на YouTube-канале видео с экстремальным тестом автомата АК-74М на прочность.
Газета.Ru 09:26
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Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru 10:41
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Ростов — Динамо 3:0
RT на русском 11:23
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Медведев поручил изменить продуктовую корзину россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ответственным ведомствам проработать вопрос о постепенном переходе на новый вариант потребительской корзины.
РБК вчера в 04:08
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Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Политика
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Как сообщил «Интерфаксу» официальный представитель DW Кристоф Юмпельт, комментируя выводы комиссии Госдумы РФ по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела, репортажи DW из России «не вызывают возражений».
Коммерсантъ вчера в 11:38
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Боец ММА Расул Мирзаев впервые проиграл нокаутом
Боец смешанных боевых искусств (MMA) Расул Мирзаев впервые в своей карьере проиграл нокаутом в поединке с Шамилем Шахбулатовым на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA), который прошел в Москве.
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В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
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Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
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Андрей Григорьев-Апполонов ответил на слухи о своем романе с моделью
Позднее появились слухи, что у певца закрутился роман с 21-летней моделью, которые ему пришлось комментировать лично.
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Maruti Suzuki готовит бюджетный кроссовер S-Presso
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Ведь молиться о душе принято уже после того, как человека не стало.
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Человек-паук вернется в киновселенную Marvel
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ТАСС вчера в 11:35
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На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Автоспорт
Даниил Квят не примет участие в квалификации Гран-при России
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят пропустит квалификацию 16-го этапа чемпионата "Формулы-1" ВТБ Гран-при России, который проходит в Сочи, из-за замены силовой установки на его болиде, сообщается в официальном микроблоге команды в Twitter.
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