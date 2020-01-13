Кино
РИА НовостиУмер режиссер «Чародеев» Константин Бромберг
В США в возрасте 80 лет умер советский режиссер Константин Бромберг. Об этом сообщил его коллега Михаил Идов.
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Политика
Российский спутник-«диверсант» разрушен в космосе, считают в США
Армия и оружие
Танк Т-72 смог уцелеть после попадания противотанковой ракеты в Сирии
Речь идет о попадании противотанковой ракеты по бронемашине, которая смогла уцелеть, несмотря на старания террористов.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Армия и оружие
Военные Турции приступили к новой операции против курдских повстанцев
Вооруженные силы Турции приступили к операции по уничтожению влияния Рабочей партии Курдистана (РПК) на юге страны, об этом 12 января сообщает Anadolu Ajansi.
Общество
Немецкие СМИ рассказали о бьющей по России «катастрофе 90-х»
«Причины просты и понятны», – пишет Die Welt, поясняя, что в начале 2020 года «сказываются последствия 1990-х годов с их низкой рождаемостью».
Политика
Лех Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Бывший президент Польши Лех Валенса раскритиковал Варшаву за отказ пригласить лидера России Владимира Путина на празднование 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим).
Политика
Крым планирует наладить новые маршруты поездов из Петербурга
Политика
Вице-президент Абхазии подал в отставку
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц подал заявление об отставке. Об этом говорится на сайте главы республики.
Здоровье
Онколог рассказал, почему заболеваемость раком в Петербурге одна из самых высоких в России
Федор Моисеенко уверен, что из-за неудовлетворительной статистики с уверенностью выделять тех или иных «лидеров» по заболеваемости или смертности от рака нельзя.
Общество
Прирост интернет-аудитории в 2019 году обеспечили пенсионеры
Число пользователей интернета среди россиян старше 16 лет в 2019 году выросло с 91 млн до 94,4 млн человек — теперь «в онлайне» 79,8% взрослого населения страны.
Происшествия
В Ростове-на-Дону во время прогулки в роще без вести пропали дети
В Ростове-на-Дону во время прогулки в «Соловьиной роще» пропали дети. Полиция ищет 14-летнюю девочку и её четырёхлетнего брата.
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Авто
В Opel допустили внедрение электромобилей в России при господдержке
Общество
Лучшие платья премии Critics’ Choice Awards
Сегодня ночью в Калифорнии прошла премия Critics’ Choice Awards. И теперь самое время подвести ее итоги.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Общество
Семь стран лишились права голоса в ООН
Статья 19 Устава ООН предполагает, что член организации, за которым числится задолженность по уплате денежных взносов, лишается права голоса в Генассамблее, если его долг равняется или превышает сумму взносов, причитающихся с него за два полных предыдущих года.
Политика
Спикер парламента Эстонии назвал антиконституционным договор с Россией
Спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии Хенн Пыллуаас потребовал пересмотреть пограничный договор с Россией.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Общество
Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов
В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон».
Происшествия
Мосгорсуд пересмотрит дело об авиакатастрофе Ту-154 в Сочи
Второй Кассационный суд общей юрисдикции отменил решение и направил на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию дело об авиакатастрофе Ту-154, произошедшей под Сочи в 2016 году, сообщил РАПСИ адвокат Игорь Трунов.
Происшествия
В Ленинградской области столкнулись 15 машин
"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
В Москве задержали подозреваемых в нападении на жену депутата
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной в суде доказал, что он не отец ее сына
Бывший супруг актрисы Марии Порошиной Илья Древнов через суд отменил свое "отцовство" касаемо пятого сына артистки.
Общество
FT узнала о планах Nissan выйти из альянса с Renault
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.