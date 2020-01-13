Кино

InkazanInkazanУмер режиссер Константин Бромберг

Бромберг жил в Детройте с 1990-х годов. С тех пор он уже не занимался кино. Режиссер родился 17 октября 1939 года в Харькове.
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«В США Бромберг ничем связанным с кино не занимался и, кажется, даже не пытался, просто жил; одно время, помню, грезил какими-то удивительными планами передвижного музея с копиями мировых шедевров», - рассказал
 Идов.
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Константин Бромберг
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Советский кинорежиссёр, автор детских и музыкальных фильмов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР.
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Михаил Идов
Американский режиссёр
Американский и российский режиссёр, сценарист, прозаик и журналист. Главный редактор российской версии журнала GQ в 2012-2014 годы.
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