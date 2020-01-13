Кино

Российская газетаРоссийская газетаУмер режиссер Константин Бромберг

В Детройте на 81 году жизни умер Константин Леонидович Бромберг - режиссер легендарных "Чародеев", "Приключений Электроника" и других фильмов. Бромберга не стало 10 января, но в российские СМИ эта информация пришла с опозданием - сообщили лишь сегодня.
Читать в источнике
Комментировать14

Подробнее о событии

Умер постановщик «Чародеев» и «Электроника» Константин Бромберг

Газета.Ru02:46

В США умер режиссер фильмов «Приключения Электроника» и «Чародеи» Константин Бромберг

ТАСС00:09

Умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев»

РИА Новости00:51

Умер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

Интерфакс00:45

Умер режиссер «Приключений Электроника» и «Чародеев» Константин Бромберг

РБК00:44

Близкий друг режиссера «Чародеев» Бромберга рассказала о его кончине

РЕН ТВ02:11

В Детройте на 81-м году скончался режиссер Константин Бромберг

Эхо Москвы01:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7037 источников, обновлено в 03:02, Ашберн
Политика

МИД России подтвердил встречу Сараджа и Хафтара в Москве

Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар примут в понедельник участие в переговорах в Москве под эгидой министерств иностранных дел и обороны России и Турции.
ТАСС 01:24
Экономика

Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян

С 1 января 2020 года для россиян отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с Россией.
РБК 00:00
Армия и оружие

В США признали отставание от России в модернизации ядерных сил

В подготовленном исследовательской службой американского парламента докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» говорится, что США отстают от России в области совершенствования ядерных сил.
Газета Кемерова 01:58
Гаджеты

Уже весной смартфоны получат защиту нового поколения

Толщина нового дактилоскопического датчика составляет менее 300 мкм, массовое производство должно начаться в ближайшее время, поставки производителям смартфонов стартуют весной 2020 года.
iXBT.com 01:14
Авто

Компания Ford показала возможности нового Bronco

Новый Bronco оснастят двигателем EcoBoost объёмом 2,3 литра производительностью более 270 л.с. В качестве трансмиссии будет использоваться 10-ступенчатый «автомат».
CarsWeek.ru вчера в 06:33
Происшествия

Известная модель выпала из окна в центре Москвы

В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Москва 24 11 января в 15:43
Происшествия

Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево

Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Красная весна вчера в 17:04
Происшествия

В Ленинградской области столкнулись 15 машин

"На Киевском шоссе произошло столкновение в попутном направлении 15 автомашин, в том числе микроавтобуса Mercedes, в котором находились пять человек, и рейсового автобуса №2375, ехавшего из Санкт-Петербурга в Псков", - сказал собеседник агентства.
РИА Новости 02:39
Происшествия

Рената Литвинова пристыдила сбившую ее автомобилистку

Режиссер подтвердила, что ее сбила иномарка на пешеходном переходе, и в своем Instagram вспомнила строки из стихотворения Иосифа Бродского «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку».
Известия вчера в 12:07
Политика

Социологи узнали об ожиданиях россиян от 2020 года

Большинство россиян ожидают от 2020 года коррупционных скандалов, отставок в правительстве и массовых протестов.
РБК 00:15
Армия и оружие

На обстрелянной авиабазе Балад в Ираке не было военных США

Американские военнослужащие не присутствовали на подвергшейся в воскресенье ракетному удару авиабазе Балад в Ираке.
Российская газета вчера в 16:23
Футбол

«Реал» обыграл «Атлетико» и выиграл Суперкубок Испании

Чемпионат вчера в 15:41
Кино

«Холоп» побил кассовый рекорд фильма «Т-34»

Фильм "Холоп", который вышел в прокат 26 декабря, побил рекорд по кассовости российского фильма "Т-34", собравшего за 2019 год 2,27 миллиарда рублей.
Вести.Ru вчера в 15:47
Кино

В США вручили премии «Выбор критиков»

Премия "Выбор критиков" присуждается Ассоциацией кинокритиков, работающих в США и Канаде на телевидении, радио и в интернет-изданиях.
Газета.Ru 00:17
Политика

Переговоры Путина и Меркель в Кремле длились почти четыре часа

На пресс-конференции после встречи Ангела Меркель выступила против позиции США по вопросу «Северного потока — 2»: строительство будет продолжено, заявила канцлер, проект был юридически одобрен Евросоюзом, поэтому «мы должны довести его до конца».
BFM.ru 11 января в 13:39
Происшествия

Двое детей провалились под лед и погибли в Подольске

Интерфакс 11 января в 11:09
Фигурное катание

Фигурист Мозалёв завоевал серебро на юношеских Олимпийских играх

Российский фигурист Андрей Мозалёв завоевал серебряную медаль в мужском одиночном катании на зимних юношеских Олимпийских играх в швейцарской Лозанне.
News.ru вчера в 11:01
Политика

Празднование «450-летия сожжения Москвы»: Панина ответила Чубарову

Чубаров, который является главой "Меджлиса крымско-татарского народа" (организация запрещена в РФ), предложил отпраздновать "450-летие сожжения Москвы", чтобы таким образом отметить годовщину похода крымского хана Девлет-Гирея на Русь весной 1571 года.
Вести.Ru вчера в 11:56
Происшествия

В Астраханской области верблюд задержал пассажирский поезд

Пассажирский поезд Ташкент - Москва задержался на 44 минуты неподалеку от российско-казахстанской границы в Астраханской области из-за выбежавшего на железнодорожный путь верблюда, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД).
РИА Новости 01:18
Общество

Назван мотив убийства российских журналистов в ЦАР

Lenta.ru 00:28
Здоровье

Врачи рассказали о симптоме диабета, который появляется во время еды

Врачи назвали признак развития диабета второго типа, проявляющийся во время приема пищи.
Pravda.Ru 01:40
Авто

PSA собирается экспортировать автомобили Opel из России

Letnews.ru 02:50
Футбол

Слуцкий ввел в казанском «Рубине» систему штрафов

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что вводит для игроков казанского клуба систему штрафов.
Московский Комсомолец 01:00
Общество

В России изменят систему оплаты труда учителей

Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
РИА Новости вчера в 18:19
Происшествия

Умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле

Скончался восьмилетний мальчик, которому летом прошлого года в Нижнем Тагиле прострелили голову из пневматической винтовки.
Znak.com вчера в 09:03
Общество

Счетная палата указала на недостатки и риски нацпроектов

Аудиторы сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, где указали на конкретные недостатки в их разработке и исполнении по состоянию на 1 ноября прошлого года.
РБК вчера в 16:00
Политика

Сергея Лаврова объявили министром нон грата

Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Коммерсантъ вчера в 16:59
Кино

«Союз спасения»: кому и как на самом деле помогали жены декабристов

Екатерина Трубецкая: Решение, которое не изменил сам царь Екатерина Трубецкая: решение, которое не поменял сам царь Супруга декабриста Сергея Трубецкого, княгиня Екатерина Трубецкая, была самой первой из жен, отправившихся в Сибирь.
Милосердие.ru вчера в 16:20
Экономика

В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат

В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
РИА Новости вчера в 05:44
Происшествия

Жительница Воронежской области пыталась утопить приемного сына

iReactor 02:49
ещё по теме
Константин Бромберг
Кинорежиссёр
Советский кинорежиссёр, автор детских и музыкальных фильмов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Михаил Идов
Американский режиссёр
Американский и российский режиссёр, сценарист, прозаик и журналист. Главный редактор российской версии журнала GQ в 2012-2014 годы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное