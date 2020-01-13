Кино
ИнтерфаксУмер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»
В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи". Об этом в фейсбуке сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов. Бромберг умер в Детройте 10 января.
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Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Шоу-бизнес
Ольга Бузова и Давид Манукян сделали одинаковые татуировки
Певица и телеведущая Ольга Бузова и блогер Давид Манукян сделали одинаковые татуировки в виде знака бесконечности, о чем стало известно из сторис инстаграма.
Экономика
Три британских офшора решили передавать ФНС данные о счетах россиян
С 1 января 2020 года для российских резидентов отменены все ограничения по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) или в банках на территориях стран, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией.
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Грузинские чиновники и депутаты от правящей партии «Грузинская мечта» признают, что в имиджевом плане Грузия много выиграет от проведения министерской встречи Совета Европы, но предупреждают, что в случае приезда в Тбилиси Сергея Лаврова ему напомнят о проблеме «оккупированных территорий».
Здоровье
Онколог назвал симптомы, указывающие на проблемы с поджелудочной
Обнаружить панкреатит и рак поджелудочной железы - недуги имеют похожие симптомы - сложнее.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
Фельдмаршал Хафтар прибыл в Москву
Ожидают в Москве и главу Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
Общество
Систему оплаты труда учителей поменяют в России
Система оплаты труда учителей может измениться в России. Об этом сообщает "Российская газета".
Кино
Третий сезон «Мира Дикого Запада» предрек Гражданскую войну в России
В коротком тизере "Дивергенции", обнародованном 12 января, перечисляются серьезные политические катастрофы прошедшего года (протесты в Гонконге, импичмент президенту США и т.д.) и "анонсируются" новые, в том числе, вторая Гражданская война в России в 2037 году и некое финальное "критическое событие" в феврале 2057-го.
Общество
Белгородская митрополия пригрозила отлучить блогера от Церкви
По данным митрополии, блогер Владимир Корнев при помощи рассылки СМС-сообщений священнослужителям «пытается выведать нечто о прошедшем 16 декабря прошлого года Съезде духовенства Белгородской митрополии».
Политика
МИД Австрии назвал неприемлемыми санкции против «Северного потока-2»
Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг в интервью Die Press раскритиковал экстерриториальные санкции США против проекта «Северный поток-2».
Политика
Парламент Абхазии назначил Бганбу исполняющим обязанности президента
Парламент Абхазии назначил премьера Валерия Бганбу исполняющим обязанности президента республики, объявил итоги голосования спикер парламента Валерий Кварчия.
Происшествия
Любовная связь стала мотивом нападения на жену депутата в Москве
Мотивом нападения на супругу депутата муниципального собрания Академического района Москвы Михаила Хананашвили Светлану стала любовная связь.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
Кино
Фильм «Холоп» собрал в прокате более 2 млрд рублей
Кассовые сборы фильма «Холоп», который вышел в прокат 26 декабря 2019 года, превысили 2 млрд рублей.
Авто
Объявлены причины продажи почти новых авто с минимальным пробегом
Авто
В Москве выставили «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Общество
Счетная палата указала на недостатки нацпроектов
Аудиторы Счетной палаты сделали первый промежуточный анализ реализации восьми из 13 национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента России Владимира Путина.
Политика
«Нафтогаз» объяснил отсутствие поставок российского газа на Украину
Никаких контрактов и переговоров по покупке Украиной газа у России напрямую нет, заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко, передает «Радио Свобода».
Гаджеты
Apple выпустит все модели iPhone 5G в 2020 году
Все новые iPhone с полноценной поддержкой 5G будут выпущены во второй половине 2020 года, об этом сообщил аналитик по продукции Apple Минг-Чи Куо.
Технологии
В России создан индикатор повторной заморозки рыбы
Общество
Пилоты начали увольняться из крупнейшей грузовой авиакомпании России
Пилоты крупнейшей грузовой авиакомпании AirBridgeCargo стали увольняться из-за невыплат зарплат. Об этом рассказал «Коммерсант».
Авто
Новые кроссоверы Kia Seltos поступили к дилерам
Компания Kia начала поставлять российским дилерам новый кроссовер Seltos. Об этом 13 января сообщает «Российская газета».
Происшествия
В Москве у стен Кремля умер работник Александровского сада
Работник Александровского сада умер у стен Кремля в Москве.
Шоу-бизнес
Экс-муж Орбакайте Руслан Байсаров женился на 18-летней чеченской модели
51-летний Руслан Байсаров — один из богатейших бизнесменов России и бывший гражданский муж Кристины Орбакайте, которая родила от него сына Дени, накануне Нового года вновь женился.
Кино
В сеть слили кадр с Джаредом Лето в облике вампира из «Морбиуса»
В сеть якобы случайно попал кадр со съемок фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполняет актер и вокалист Thirty Seconds to Mars Джаред Лето.
Политика
Крым планирует наладить железнодорожное сообщение с рядом стран
Крым в перспективе может наладить железнодорожное сообщение по мосту через Керченский пролив с рядом стран, сообщил в интервью РИА Новости глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.