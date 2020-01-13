Кино

ИнтерфаксИнтерфаксУмер режиссер Константин Бромберг, снявший «Чародеев»

В США в возрасте 80 лет умер кинорежиссер Константин Бромберг, который снял картины "Приключения Электроника" и "Чародеи". Об этом в фейсбуке сообщил режиссер и сценарист Михаил Идов. Бромберг умер в Детройте 10 января.
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Константин Бромберг
Кинорежиссёр
Советский кинорежиссёр, автор детских и музыкальных фильмов, заслуженный деятель искусств Российской Федерации. Лауреат Государственной премии СССР.
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Михаил Идов
Американский режиссёр
Американский и российский режиссёр, сценарист, прозаик и журналист. Главный редактор российской версии журнала GQ в 2012-2014 годы.
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