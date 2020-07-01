Культура
Газета.RuУмер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. Смерть артиста наступила 30 июня.
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Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
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Происшествия
Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
РИА Новости 23:17
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Армия и оружие
В России начато производство автомата-конкурента АК-12
Ранее Общественная служба новостей сообщала, что американские военные провели первый запуск новой авиабомбы.
Общественная служба новостей 20:05
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Кадыров предложил избрать Путина пожизненным президентом
РИА Новости 06:58
Здоровье
Крупные торговые центры Владимирской области откроют 6 июля
Крупные торговые центры Владимирской области возобновят работу 6 июля.
Губерния-33 07:54
Футбол
Тренер «Спартака» отметил хорошую игру защиты ЦСКА против Соболева
"Красно-белые" остались вдесятером на 77-й минуте после удаления полузащитника Романа Зобнина, который грубо отмахнулся и локтем ударил хавбека ЦСКА Ивана Облякова.
РИА Новости 16:22
Армия и оружие
США могут применить военную силу против Ирана из-за ядерного оружия
Власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.
Известия 20:14
Армия и оружие
Пентагон заявил, что подтверждений данным о «сговоре» РФ и талибов нет
Представитель американского оборонного ведомства Джонатан Хоффман заявил, что Пентагон не располагает подтверждениями «сговора» между Россией и запрещенным на территории РФ радикальным движением «Талибан»*.
Военное дело 02:12
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Происшествия
Журналисту сломали руку при попытке вывести с избирательного участка
Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель сообщил РБК, что на избирательном участке № 2219 в Санкт-Петербурге у него произошел конфликт с полицейскими.
РБК 10:10
Музыка
Новый клип группы Blackpink побил рекорд BTS по просмотрам на YouTube
Количество просмотров клипа южнокорейской группы Blackpink на песню How You Like That превысило предыдущий рекорд K-Pop-коллектива BTS по числу просмотров на YouTube.
Известия 19:38
Происшествия
Еще пять пациентов с коронавирусом скончались в Приангарье за сутки
По данным на утро вторника, 30 июня, в Иркутской области от коронавируса за минувшие сутки скончалось три человека.
ИркСиб вчера в 22:24
Политика
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT
Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
Общество
В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии
Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17:05
Экономика
Минфин проведет 30 июня аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков
Министерство финансов России проведет 30 июня аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26234 с погашением 16 июля 2025 года и облигаций с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) выпуска 24021 с погашением 24 апреля 2024 года.
ТАСС вчера в 08:59
Политика
Шредер примет участие в слушаниях по «Северному потоку — 2» в бундестаге
Бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров "Роснефти" и глава комитета акционеров Nord Stream AG Герхард Шрёдер примет участие в открытых слушаниях комитета по экономике и энергетике бундестага, посвященных "Северному потоку 2" и энергетическому суверенитету Европы и Германии.
РИА Новости 10:15
Наука
Искусственный интеллект может предсказать эпилептический припадок
Команда исследователей объединила искусственный интеллект с методикой теории систем с целью разработки эффективного способа обнаружения и высокоточного определения в режиме реального времени эпилептического припадка.
Rusargument 19:39
Космос
Ученые нашли неожиданный способ борьбы с глобальным потеплением
Вечерняя Москва 28 июня в 04:33
Происшествия
Два человека пострадали в дорожной стычке со стрельбой в Иркутске
Вечером 30 июня двое мужчин пострадали в дорожном конфликте на Дальневосточной улице в Иркутске.
ИнфоСМИ 14:05
Политика
К Германии перешло председательство в Совете ЕС
Председательство в Совете ЕС с наступлением июля перешло от Хорватии к Германии.
ТАСС 17:34
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Армия и оружие
Sohu: В США возникла паника после появления в РФ ослепляющего оружия
Военные США озадачены известием о создании в России устройства визуально-оптических помех, которое получило название «Филин».
Evo-rus.com 09:56
Политика
Турция не видит оснований для перепродажи российских С-400 США
Московский Комсомолец 19:10
Шоу-бизнес
Бузова похвасталась новой квартирой
Ольга Бузова в своем Инстаграме поделилась успехами с фолловерами. Как выяснилось, артистка в прошлом году обзавелась собственной квартирой.
Вести Подмосковья 01:22
Происшествия
Один из раненых в результате стрельбы в Оклахоме полицейских умер
Сержант полиции США Крэйг Джонсон, получивший огнестрельные ранения в результате инцидента в городе Талса (штат Оклахома), умер в больнице.
ТАСС 20:30
Общество
На Камчатке к полудню по поправкам проголосовали 36% избирателей
Как сообщало ИА REGNUM, в Еврейской автономной области на 10:00 по местному времени явка избирателей на голосовании по поправкам к Конституции РФ составила 67,47%.
REGNUM 22:21
Здоровье
Онищенко призвал не паниковать из-за ускорения коронавируса
Депутат Госдумы, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что нет необходимости паниковать из-за новостей об ускорении коронавируса.
Москва 24 06:44