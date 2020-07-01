Культура

Газета.RuГазета.RuУмер российский актер Виктор Проскурин

Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. Смерть артиста наступила 30 июня.
Читать в источнике
Комментировать66

Подробнее о событии

Умер актёр Виктор Проскурин

RT на русском19:41

Умер актер Виктор Проскурин

РИА Новости19:40

Умер актер Виктор Проскурин

Lenta.ru19:20

Умер актер Виктор Проскурин, звезда фильма «Выйти замуж за капитана»

Комсомольская правда19:30

Умер актер Виктор Проскурин

Коммерсантъ19:01

Черный июнь: основатель «Синей птицы» рассказал о смерти Проскурина

РЕН ТВ19:46

Умер актер Виктор Проскурин

РБК18:36
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 22:04, Ашберн
Политика

Песков оценил идею Кадырова о «пожизненном президентстве» Путина

REGNUM 10:54
9,8K
Авто

Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%

Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
15
Технологии

«Росатом» заказал испытания двигателей нового поколения для космоса

РИА Новости 21:56
110
Происшествия

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия 11:41
225
Культура

Четвертый сезон «Озарка» станет последним

Четвертый сезон популярного сериала "Озарк" станет последним. Эту информацию подтвердил потоковый сервис Netflix.
Kinonews.ru 14:46
2
Футбол

«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

Московский «Локомотив» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 25-го тура чемпионата России.
Коммерсантъ 13:19
Общество

В Томской области проходит основной день голосования по поправкам

Основной день голосования по поправкам к Конституции РФ стартовал в Томской области 1 июля в 08:00 по местному времени.
REGNUM 21:02
Футбол

Лионель Месси в матче с «Атлетико» забил 700-й гол в карьере

Bookmaker-ratings.ru 18:26
Шоу-бизнес

Внешность подросшего сына Стоцкой потрясла фанатов

С малых лет сын Киркорова рос копией старшего ребёнка Стоцкой. Это порождало волну слухов о том, что обоих мальчиков родила Анастасия.
7Дней.ру 04:30
6
Политика

Трамп сообщил о растущей в отношении КНР злобе из-за коронавируса

Президент США Дональд Трамп в очередной раз дал понять, что считает Китай виновным в распространении нового коронавируса SARS-CoV-2 по планете.
Российская газета 20:28
6
Общество

С 1 июля в Новосибирской области отменят общую самоизоляцию

Общий режим самоизоляции в Новосибирской области завершится 1 июля. Губернатор Андрей Травников подписал соответствующее постановление.
Atas.info 03:51
9
Авто

Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете

Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
Live24 вчера в 06:02
36
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Актер и хореограф Максим Парфенов трагически погиб в Москве.
Российская газета 06:54
126
Авто

Две модели Toyota получат спортивные версии в России

В начале 2021 года компания Toyota начнет российские продажи спортивных спецверсий седана Corolla и компактного кроссовера C-HR.
AutoNews 11:34
1
Экономика

Европа вслед за США начала наступление на Китай в ущерб экономике

На фоне пандемии COVID-19, оказавшей шоковое воздействие на мировую экономику, Евросоюз вслед за США начал наступление против экономической экспансии Китая и активизировал усилия, чтобы сосредоточить производство у себя или ближе к границам.
Lenta.ru 20:00
Политика

В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT

Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить на территории страны трансляцию семи каналов российской телекомпании Russia Today, сообщает радио Sputnik.
Российская газета 10:40
442
Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 09:33
396
Футбол

Раскрыты ключевые финансовые показатели ЦСКА за 2019 год

РФС опубликовал отчёт по ключевым финансовым показателям московского ЦСКА за 2019 год.
Чемпионат 19:00
Происшествия

Почти 20 человек погибли при взрыве газа в больнице в Тегеране

Интерфакс 18:34
Культура

Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI

Evo-rus.com 11:52
479
Политика

Путин передал записку ветерану на открытии мемориала во Ржеве

Сегодня на торжественной церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату президент России Владимир Путин передал одному из ветеранов Великой Отечественной войны записку.
Аргументы и Факты 13:32
3
Наука

У обезьян и американцев обнаружили общность мышления

Ученые из Гарварда, Калифорнийского университета в Беркли и Университета Карнеги — Меллона решили проверить, насколько способны к рекурсивному мышлению представители разных групп людей и человекоподобные обезьяны.
Популярная механика вчера в 07:36
2
Общество

Боня записала видео против поправок за фейковый гонорар от пранкеров

Известия 17:03
28
Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
2,5K
Происшествия

СК завершил и передал прокурору дополнительное дело сестер Хачатурян

РИА Новости 13:58
126
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса продлен в Приморье до 15 июля, следует опубликованного на сайте правительства региона распоряжения.
РИА Новости 21:29
Здоровье

Вирусологи предложили тактику «трех Т» из-за вспышки вируса в Казахстане

Как пояснил в разговоре с РБК вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Альберт Альтштейн, о появлении «иного злого штамма вируса» в Казахстане речи не идет.
РБК 20:00
Футбол

Митрюшкин ушел из «Сьона» по истечению контракта

Российский вратарь Антон Митрюшкин ушел из «Сьона». Информацию официальная, содержится на официальном сайте швейцарского клуба.
Нева Спорт 14:13
Армия и оружие

Биньямин Нетаньяху: Израиль не позволит Ирану создать ядерное оружие

По мнению еврейского премьера, Иерусалим не должен больше принуждать себя ожидать, пока Тегеран будет заниматься созданием ядерных боеголовок, потому как уже потом меры ограничения станут бесполезными, а противник, тем временем, создаст якобы еще один террористический фронт.
Актуальные Новости 07:29
4
Авто

Лучшая «Волга» в истории — ГАЗ-3111 не нашла своих покупателей

Последняя инкарнация отечественного премиального седана ГАЗ-3111 должна была привлечь большое количество покупателей, но продать смогли менее 500 автомобилей.
Car.ru 04:34
ещё по теме
Виктор Проскурин
Актёр
Советский и российский актёр театра, кино и дубляжа. Заслуженный артист РСФСР.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное