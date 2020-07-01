Культура
Газета.RuУмер российский актер Виктор Проскурин
Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. Смерть артиста наступила 30 июня.
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Умер актер Виктор Проскурин, звезда фильма «Выйти замуж за капитана»
Комсомольская правдавчера в 19:30
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