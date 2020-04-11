Общество

RT на русскомRT на русскомУмер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
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Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его сын Александр Некрасов - младший.
ТАСС05:45

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Умер российский политолог Александр Некрасов

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В Лондоне умер правнук Толстого политолог Александр Некрасов

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Умер политолог Александр Некрасов

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Долго болел: политолог Мартынов о смерти коллеги Александра Некрасова

РЕН ТВ06:31
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Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 13:05, Ашберн
Общество

Собянин: В Москве введут пропускной режим

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе в Москве будет вводиться пропускной режим.
Росбалт вчера в 12:56
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Политика

Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России

Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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55-летняя Ирина Безрукова поделилась провокационным фото

Актриса сфотографировалась в плаще на голое тело и выложила фото в Instagram.
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Общество

Власти Кубани разъяснили обновленный режим карантина

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Амазонию назвали одним из древнейших очагов земледелия

Находка ученых свидетельствует о том, что Амазония также является одним из древнейших очагов земледелия и входит в список регионов, где одомашнивание культур началось по окончании последнего ледникового периода.
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Экономика

АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром

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РБК 09 апреля в 17:00
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Общество

Назван наиболее ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

При наиболее оптимистичном развитии ситуации с COVID-19 эпидемия в России может закончиться в июне.
РИА Новости 07:04
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Общество

Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи

РИА Новости 11:50
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Драчев выступил против приглашения в сборную Кабукова и Королькевича

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев выступил против приглашения в национальную сборную тренеров Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.
РБК 05:34
Общество

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Вести.Ru 10:58
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Хоккей

Нападающий команды НХЛ скончался в возрасте 25 лет

РБК 12:31
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В Свердловской области еще 13 человек заболели коронавирусом

В Свердловской области на сутки подтвердились еще 13 случаев коронавируса COVID-19.
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Общество

Песков допустил перенос Парада Победы

Газета.Ru 10:09
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Общество

Во многих городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса

В 30 городах Турции и на территории провинции Зонгулдак объявлен комендантский час.
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Атака Ми-24 армии Хафтара в Ливии попала на видео

Lenta.ru вчера в 06:13
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Общество

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса

США вышли на первое место по числу жертв коронавируса: 18 860 человек, сообщил Университет Джона Хопкинса.
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Общество

Более 30 стран запросили у России аппараты ИВЛ

Власти РФ продают в другие страны ИВЛ, когда их не хватает в больницах России Некоторые эксперты и многие общественные деятели задают вопрос: Почему Россия отправляет или продаёт в другие страны аппараты ИВЛ, когда в российских больницах таких аппаратов нет или не хватает, их обещают поставить только через 6 месяцев.
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Общество

Собянин предупредил о серьезных испытаниях из-за коронавируса

В Москве выявили 6698 больных COVID-19, из них 313 человек выздоровели, 38 умерли.
РИА Новости 09 апреля в 20:09
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Здоровье

В РКБ в Уфе коронавирусом болеют и пациенты, и врачи

У 170 медиков и пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе подозревают коронавирус – первый тест у них показал положительный результат.
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Культура

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Герои мультфильма "Маша и медведь" расскажут о самоизоляции и гигиене. Первая серия "Чем заняться дома" выйдет уже на этой неделе.
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Дмитрий Селюк: Смолов меня понял и съехал с темы

Считаю, после коронавируса в российском футболе больше не будут платить по 4 миллиона евро 34-летним игрокам, как в Локомотиве.
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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

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Минздрав посоветовал солевой раствор для профилактики коронавируса

Министерство здравоохранения оценило эффективность солевого раствора для профилактики коронавирусной инфекции.
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии принять дополнительные меры по физическому дистанцированию, запретив проведение массовых мероприятий.
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