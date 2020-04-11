Общество
RT на русскомУмер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
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Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его сын Александр Некрасов - младший.ТАСС05:45
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Объяснен отказ Чехии передать памятник маршалу Коневу России
Министерство обороны Чехии пообещало подготовить ответ на обращение главы российского военного ведомства Сергея Шойгу с просьбой передать Москве снесенный памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
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Звезда «Гарри Поттера» Руперт Гринт впервые станет отцом
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Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами
Появилась информация, что Глюкозу и Максима Фадеева признали банкротами.
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Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Леонид Федун сравнил новую сделку ОПЕК+ с Брестским миром.
РИА Новости 12:12
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Собянин: информация о пропусках впоследствии будет уничтожена
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что по окончании режима повышенной готовности информация о выданных пропусках для передвижения по городу будет уничтожена.
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Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru 10:58
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Собянин: ежедневно в Москве проводят 18 тысяч тестов на коронавирус
По словам градоначальника, ежедневно в Москве выполняют порядка 18 тысяч тестов на выявление данной инфекции.
Московский Комсомолец 08:18
Политика
МИД прокомментировал указ Трампа о санкциях за невывоз иностранцев
Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу указ, согласно которому могут быть наложены визовые санкции на страны, которые препятствуют или откладывают возвращение своих граждан в условиях эпидемии коронавируса, следует из документа распространенного пресс-службой Белого дома.
РИА Новости 10:09
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Академик РАН рассказал, когда может закончиться пандемия
За последние недели в Россию спецрейсами было возвращено более 130 тысяч граждан, застрявших за границей из-за пандемии.
Парламентская газета 09 апреля в 08:15
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Российский игрок НХЛ объяснил переезд в США и пожалел соотечественников
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Lenta.ru 14:56
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Стало известно, сколько вылечившиеся от COVID-19 остаются заразными
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса COVID-19, за минувшие сутки в России зарегистрировано 1667 новых заболевших в 49 регионах.
Вести.Ru 05:36
Здоровье
В Свердловской области еще 13 человек заболели коронавирусом
В Свердловской области на сутки подтвердились еще 13 случаев коронавируса COVID-19.
Znak.com 04:23
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Более 300 медработников в Белоруссии заразились коронавирусом
В Белоруссии 301 сотрудник учреждений здравоохранения заражен новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 08:47
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Голдобин подпишет с ЦСКА двухлетний контракт
Ожидается, что он подпишет двухлетний контракт. «У нас есть договорённость с ЦСКА о подписании двухлетнего контракта», — сказал Исаков.
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CyberSport.ru 14:47
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Врач Мясников рассказал об опасности аппаратов ИВЛ
Как сообщает ToDay News Ufa, известный телеведущий Доктор Мясников рассказал, почему высок уровень смерти больных коронавирус после применения аппаратов ИВЛ.
ToDay News Ufa 03:54
Происшествия
Россиянка убила мужа в ожидании результатов теста на коронавирус
Жительница Зеленограда убила гражданского мужа, пока ждала результатов теста на коронавирус, находясь на карантине.
Lenta.ru 13:28
Общество
В Турции из-за коронавируса ввели комендантский час
Власти Турции вводят с 11 апреля комендантский час в 30 городах, включая Анкару и Стамбул. Об этом сообщили в МВД страны, передает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 15:34
Здоровье
Доктор Мясников: «Коронавирус нас явно щадит»
Москва, 11 апреля 2020, 09:56 — REGNUM Российский медик, учёный, главный врач Московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников проанализировал статистику смертности от коронавируса и пришёл к обнадёживающему выводу: возможно, именно российская медицина окажется более приспособленной к экстремальным условиям.
REGNUM 02:56
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Общество
Оперштаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусом, рассказали РИА Новости в оперативном штабе.
РИА Новости 11:50
Футбол
Павлюченко: Прудников говорил Дзюбе: «Посмотрим, где будешь ты, а я буду в Европе играть»
Чемпионат 09 апреля в 05:58
Футбол
Мещеряков ответил на критику Фарфана по поводу снижения зарплат
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков прокомментировал критические высказывания полузащитника "железнодорожников" Джефферсона Фарфана по поводу сокращения заработной платы из-за пандемии коронавируса.
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Кабмин увеличил лимиты для получения ипотечных каникул
Кабмин ограничил максимальный размер ипотечного кредита, при котором заемщик может обратиться в финансовую организацию с заявлением о предоставлении ипотечных каникул, до 1,5 млн руб. По оценке экспертов, в России при такой сумме могли бы воспользоваться каникулами не более трети всех ипотечников.
РБК вчера в 08:49
Армия и оружие
В Вооруженных силах Украины один человек умер от коронавируса
"На 07.00 11 апреля в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 10 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них один летальный", - говорится в сообщении.
РИА Новости 05:42
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«Монако» показал лучшие моменты с участием Александра Головина
На видеозаписи показаны не только забитые полузащитником сборной России мячи, но и голевые передачи, а также финты в его исполнении.
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Армия и оружие
Истребитель Су-30 перехватил сразу два американских военных самолета
Истребитель Су-30МК2 перехватил два военных самолета США. Военная машина успешно отогнала возможных нарушителей от границ Венесуэлы.
Территория новостей вчера в 02:57
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В Ленобласти нелегальный хостел закрыли на карантин
Нелегальный хостел в Ленинградской области закрыли на карантин, у 14 жильцов взяты анализы на новую коронавирусную инфекцию, сообщают власти региона.
РИА Новости 14:59