Общество

RT на русскомRT на русскомУмер российский политолог Александр Некрасов

В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
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Умер политолог Александр Некрасов

Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его сын Александр Некрасов - младший.
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Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России

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В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
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YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке

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Старшая версия новых iPhone от Apple может увидеть мир позже остальных.
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Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород.
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Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший

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В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
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АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%

Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
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ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции

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Мамаев: лучший игрок в CS:GO — это Кирилл Кокорин, брат Сани

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев ответил на вопросы подписчиков в «Инстаграме» жены — Аланы Мамаевой.
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Военный эксперт Литовкин оценил шансы Киева вернуть Донбасс силой

Размещение военной техники в Донбассе свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает работу по возвращению региона, считает военный эксперт Виктор Литовкин.
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