Общество
RT на русскомУмер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
Читать в источнике
Оценить418
с чего всё началось
Российский политолог Александр Некрасов умер в Лондоне на 64-м году жизни. Об этом сообщил в субботу корреспонденту ТАСС его сын Александр Некрасов - младший.ТАСС05:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 17:35, Ашберн
Транспорт
Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте
В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт.
Коммерсантъ 14:25
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Общество
Назван самый ранний срок окончания эпидемии коронавируса в России
При наиболее благоприятном развитии ситуации со вспышкой COVID-19 в России эпидемия в стране может закончиться в июне этого года.
BFM.ru 02:18
Здоровье
Шведский врач озвучил мрачный прогноз по пандемии коронавируса
Густафсон констатировал, что многих смертей удалось бы избежать, если бы пожилых людей, заразившихся коронавирусом, увозили в больницы.
ФАН 03:51
Общество
Песков допустил перенос Парада Победы
Газета.Ru 10:09
Экономика
Крупная утечка: УК предупредили власти о массовых долгах за услуги ЖКХ
70% россиян могут не оплатить услуги ЖКХ за апрель из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Известия вчера в 12:43
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова доставлена в больницу
В Санкт-Петербурге в больнице находится певица Татьяна Буланова, пишет Telegram-канал "112".
Газета.Ru 15:30
Футбол
Футболист «Локомотива» возмутился сокращением зарплаты
Перуанский нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан возмутился решением клуба и других футболистов сократить зарплаты игроков на 40 процентов на время паузы в чемпионате России.
Lenta.ru 16:00
Футбол
Футболист «Динамо» Игбун признался, что три недели не выходит из дома
Форвард московского «Динамо» Сильвестр Игбун рассказал, как придерживается режима самоизоляции во время пандемии коронавируса.
RT на русском 15:03
Общество
YouTube восстановил интервью RT с главврачом больницы в Коммунарке
Сервис YouTube восстановил видео с интервью главврача инфекционной больницы в Коммунарке Дениса Проценко.
Российская газета 09:13
Гаджеты
Старшая версия новых iPhone может выйти позже остальных
Старшая версия новых iPhone от Apple может увидеть мир позже остальных.
Актуальные Новости 09:02
Здоровье
Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
Общество
Осужденный в России банкир Бородин пожертвовал £1 млн клинике в Британии
В России Бородин заочно приговорен к 14 годам колонии общего режима и штрафу в 2,5 млн руб. за растрату в особо крупном размере.
РБК 17:29
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Общество
Кабмин освободил малый бизнес от платы за аренду госимущества
Правительство освободило ряд субъектов малого и среднего предпринимательства от арендных платежей за федеральное имущество за апрель—июнь.
РБК 14:35
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину вывели из медикаментозной комы
Врачи вывели Надежду Бабкину из медикаментозной комы и собираются переводить с ИВЛ на кислород.
News.ru 16:19
Общество
Скончался литератор и критик Александр Тимофеевский-младший
Москва, 11 апреля 2020, 23:35 — REGNUM Литератор Александр Тимофеевский-младший скончался.
REGNUM 16:35
Происшествия
В ангарской колонии заключенные устроили бунт
В исправительной колонии в Иркутской области заключенные устроили бунт.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Барщевский спрогнозировал всплеск дел по разводам и трудовым спорам
Полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах России Михаил Барщевский считает, что с лета в российских суда резко увеличится количество дел по ряду категорий.
Интерфакс 14:56
Футбол
Премьер-министр Словении обвинил УЕФА в распространении коронавируса
Премьер-министр Словении Янез Янша раскритиковал УЕФА и президента организации словенца Александера Чеферина в распространении коронавируса в Европе, потому что футбольные матчи были приостановлены слишком поздно.
РИА Новости 15:20
Футбол
Роналду нарушил карантин ради тренировки
News.ru 15:59
Религия
РПЦ допустила посещение храмов прихожанами на Пасху
ТК Звезда вчера в 07:13
Экономика
АКОРТ предупредила о подорожании продуктов на 5-15%
Поставщики уже предупреждают торговые сети о повышении закупочных цен, некоторые намерены увеличить отпускные цены на 20%, 30% и 50%.
BFM.ru вчера в 06:21
Футбол
Тимофей Калачев: «Слуцкий прозвал меня Вонючка»
В Белоруссии уже давно не появлялся.
Спорт-Экспресс 12:34
Общество
ВОЗ: в Белоруссии начался новый этап эпидемии коронавирусной инфекции
Женева, Швейцария, 11 апреля 2020, 16:42 — REGNUM Глава миссии Всемирной организации здравоохранения в Белоруссии Патрик О'Коннор заявил, что в республике начинается новый этап вспышки коронавирусной инфекции.
REGNUM 09:42
Футбол
Мамаев: лучший игрок в CS:GO — это Кирилл Кокорин, брат Сани
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Павел Мамаев ответил на вопросы подписчиков в «Инстаграме» жены — Аланы Мамаевой.
Чемпионат 17:02
Армия и оружие
Военный эксперт Литовкин оценил шансы Киева вернуть Донбасс силой
Размещение военной техники в Донбассе свидетельствует о том, что президент Украины Владимир Зеленский продолжает работу по возвращению региона, считает военный эксперт Виктор Литовкин.
ФАН 14:54
Общество
Петербургский ресторатор пригрозил нарушить запрет и открыть рестораны
Совладелец двух ресторанов Александр Затуливетров пообещал 15 апреля открыть свои рестораны.
ФАН вчера в 22:17