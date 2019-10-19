Умер командующий 1-й флотилией атомных субмарин Северного флота, позднее заместитель командующего флотом и один из руководителей учений, во время которых вместе со всем экипажем погибла подлодка К-141 "Курск", вице-адмирал Михаил Моцак.

с чего всё началось

Умер Михаил Моцак, вице-адмирал и один из руководителей учений, в ходе которых вместе со всеми членами экипажа 12 августа 2000 года затонула субмарина К-141 "Курск". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ.

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