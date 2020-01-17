Общество

Вечерняя МоскваВечерняя МоскваУмер самый маленький человек в мире

На 28-м году жизни умер самый маленький в мире человек. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса. Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году.
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 на сайте Книги рекордов Гиннесса со ссылкой на друзей рекордсмена, в последнее время Хагендра испытывал проблемы с сердцем, страдал от астмы и пневмонии.
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Самый маленький человек умер в Непале

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