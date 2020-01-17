Общество
Вечерняя МоскваУмер самый маленький человек в мире
На 28-м году жизни умер самый маленький в мире человек. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса. Хагендра Тапа Магар родился в Непале в 1992 году.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса со ссылкой на друзей рекордсмена, в последнее время Хагендра испытывал проблемы с сердцем, страдал от астмы и пневмонии.Московский Комсомолецвчера в 14:10
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Пушков ответил на слова Помпео об отставке правительства РФ
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Но начнется неделя с вполне весенней погоды - днем в понедельник, например, в столичном регионе ожидается минус 1 - плюс 4 градуса.
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«Зенит» объявил о прибытии Исламхана на сборы
Официальный сайт питерского клуба сообщил о прибытии 26-летнего футболиста из Казахстана на сборы в Катар.
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Кейт Миддлтон призналась, что принц Уильям не хочет четвертого ребенка
Кейт Миддлтон дала поклонникам понять, что ее супруг принц Уильям не хочет четвертого ребенка.
Футбол
Украинский клуб расстался с футболистом из-за его поездки в Россию
Команда второго украинского дивизиона «Агробизнес» из города Волочиска Хмельницкой области в одностороннем порядке расторгла контракт с нападающим Игорем Сикорским.
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В Boeing обнаружили новую уязвимость в ПО лайнеров 737 MAX
Корпорация Boeing нашла новую новую уязвимость в программном обеспечении для самолетов 737 МАХ.
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Духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи следует быть очень осторожным со своими словами.
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Армия и оружие
Турция заблокировала Босфор для кораблей НАТО
Турция начала блокировать проход кораблей НАТО из Средиземного моря в Чёрное море, тем самым обозначив свою позицию против Североатлантического альянса.
Экономика
В МВФ указали на признаки глобального финансового кризиса
Рост неравенства доходов и благосостояния, который в настоящее время наблюдается в мире, может быть признаком скорого наступления глобального финансового кризиса.
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ВЦИОМ отметил рост одобрения деятельности Путина
Рейтинг одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина после послания президента Федеральному собранию вырос.
Общество
Представитель Жванецкого ответил на сообщения о его «страшной» болезни
Представитель Михаила Жванецкого прокомментировал в интервью РБК информацию о "страшной" болезни сатирика.
Гаджеты
В России создали смартфон для экстремальных условий по цене iPhone
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Гончарук прокомментировал отказ Зеленского принять его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Владимира Зеленского удовлетворить его прошение об отставке.
Политика
Латвия обвинила Россию в искажении истории Второй мировой войны
Сейм Латвии принял заявление о недопустимости искажения истории Второй мировой войны, обвинив в этом Россию.
Политика
Shell заявила о поддержке «Северного потока-2» вопреки санкциям США
Нефтегазовая компания Shell не намерена прекращать поддержку дальнейшего строительства газопровода «Северный поток-2» даже с учетом введенных против строительства трубопровода санкций США.
Общество
Поклонская оценила требование лишить Урганта гражданства
Происшествия
Пропавшую девочку в Новосибирской области нашли живой
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Парковка еще на 80 московских улицах станет платной
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Стал известен гонорар Макгрегора за бой с Серроне
Как информирует портал MMA Fighting, экс-чемпион промоушена в двух дивизионах Конор Макгрегор пополнит свой счет на $ 3 млн, тогда как его оппонент, ветеран ММА Дональд Серроне — на $ 200 тысяч.
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Мишустин высказался о пенсионной системе
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Армия и оружие
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Гаджеты
Новые умные часы Xiaomi доступны на AliExpress. Цена и возможности
Анонсированные в ходе выставки CES 2020 умные часы Amazfit T-Rex, выпускаемые компанией Huami, дочерней структурой Xiaomi, уже появились в продаже на AliExpress.
Армия и оружие
Украинских военных в Донбассе готовят к мятежу против командования
На линии фронта в Донбассе многочисленные агитаторы под видом волонтёров убеждают военнослужащих поднять бунт против командования вооружённых сил, которое скрывает реальные потери на передовой.
Армия и оружие
В правительстве России подтвердили планы продолжить программу по Су-57
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что программа по поставкам российских истребителей пятого поколения Су-57 Вооружённым силам РФ будет продолжена в соответствии с графиком.
Происшествия
При вылете самолета в Новосибирске загорелся двигатель
Воспламенение топлива при запуске произошло в одном из двигателей самолета, начавшего вылет из новосибирского аэропорта Толмачево во вьетнамский Камрань, 18 января сообщает ТАСС.