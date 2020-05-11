Общество

КоммерсантъКоммерсантъУмер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
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Сергей Неверов
Мы знакомы с третьего созыва Госдумы и в моей памяти он останется как человек очень внимательный к деталям, ко всем мелочам. Приношу соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Это большая утрата для всех нас.
— Сергей Неверов, российский политикREGNUM 05:05
с чего всё началось

Умер сенатор Олег Ковалев

Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.
РИА Новости05:27

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Умер сенатор Олег Ковалев

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Ушел из жизни экс-губернатор Рязанской области Олег Иванович Ковалев

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Скончался экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалёв

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Биография члена Совета Федерации Олега Ковалева

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Представитель Совета Федерации: Олег Ковалев умер от остановки сердца

Вид сбоку05:33

Умер экс-губернатор Рязанской области Олег Ковалев

YA62.ru04:22

Названа причина смерти Олега Ковалева

RZN.info05:37
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Общество

Врио главы Ставрополя назначили Дмитрия Семенова

"Депутаты городской думы Ставрополя на 54-м внеочередном заседании своим решением досрочно прекратили полномочия главы Ставрополя Андрея Хасановича Джатдоева в связи с его уходом из жизни 30 апреля и назначили временно исполняющим обязанности главы города Дмитрия Семенова", - говорится в сообщении.
ТАСС 05:20
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Политика

Путин выступит с обращением к россиянам

Владимир Путин сегодня выступит с обращением к россиянам, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 05:45
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Армия и оружие

Российский Су-35 проиграл в воздушном бою китайским J-10 и J-16

В китайском информагентстве Sina рассказали о том, что истребитель Су-35, произведенный в РФ, проиграл в имитации воздушной битвы против J-16 и J-10, созданных в КНР.
Discover24 03:34
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Общество

В Новосибирской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции, действующий с конца марта в Новосибирской области, продлили.
ТАСС 04:31
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Общество

Сергей Цивилев вновь обратится к кузбассовцам

Ранее Сергей Цивилев обращался к жителям Кемеровской области 4 мая. Тогда режим самоизоляции из-за эпидемиологической ситуации был продлен.
VSE42.RU 03:13
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Здоровье

Число заболеваний коронавирусом в Омской области перевалило за 300

На 11 мая 2020 года количество заболевших COVID-19 увеличилось на 23. Теперь общее число случаев составляет 302.
РИА ОмскИнформ 02:21
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Политика

В Совфеде отреагировали на заявление Климкина о Дне Победы

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT заявление экс-главы МИД Украины Павла Климкина о том, что у России якобы нет «морального права» праздновать День Победы над нацизмом.
RT на русском 04:20
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Здоровье

На Украине не исключили продления масочного режима до конца года

Введенный на Украине в рамках борьбы с коронавирусом масочный режим могут продлить до конца года.
Известия вчера в 18:45
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Здоровье

Вице-премьер Чернышенко рассказал об отчетности по коронавирусу

Отчетность губернаторов, министерств и ведомств по коронавирусу собирается в режиме онлайн и обновляется ежечасно, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
РИА Новости 05:51
Наука

Назван новый способ передачи коронавируса

"Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям", - заключают ученые.
РИА Новости 04:42
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Шоу-бизнес

Экс-участница «Дома-2» Саша Артёмова случайно показала лицо дочери

Ранее NEWS.ru сообщал, что известная благодаря своему участию в телешоу «Дом-2» Саша Артёмова родила дочь.
News.ru вчера в 17:38
Общество

В Тульской области ограничительные меры продлили до 31 мая

Тула, 11 мая 2020, 12:35 — REGNUM Действие ряда ограничительных мер, введённых на территории Тульской области в связи с угрозой распространения коронавируса, продлено до 31 мая, изменения в указ внёс 10 мая губернатор Алексей Дюмин, сообщили в управлении пресс-службы облправительства.
REGNUM 05:35
Происшествия

Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru вчера в 17:32
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Энергетика

Белоруссия ожидает прибытия в Клайпеду первой партии саудовской нефти

Белоруссия ожидает 12 мая прибытие в порт литовской Клайпеды первого танкера нефти, закупленной у Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
РИА Новости 04:23
Происшествия

Жители села в Удмуртии вернулись в свои дома после взрывов боеприпасов

Известия вчера в 12:25
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Общество

Число смертей в Москве выросло в апреле почти на 20%

В апреле число смертей в Москве выросло почти на 20%, следует из данных столичных властей.
Ведомости 05:00
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Политика

Режим повышенной готовности и самоизоляция в Татарстане не отменяются

По словам Президента РТ Рустама Минниханова сегодня на совещание с главами районов в режиме видео-конференц-связи, в Татарстане не отменяется режим повышенной готовности.
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Политика

Путин дал поручения по развертыванию полевых госпиталей

Глава государства поручил правительству к 20 мая представить предложения о развертывании, в том числе с участием МЧС, быстровозводимых полевых госпиталей, диагностических центров, мобильных лабораторий в регионах.
Российская газета 04:41
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Политика

Путин поручил подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений

Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 04:50
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Происшествия

Задержан организатор сгоревшего в Красногорске хосписа

Следователи задержали организатора частного хосписа в Красногорске, в котором в результате пожара погибли девять человек и ещё девять пострадали.
RT на русском 04:26
Общество

Россия вышла на третье место по числу зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в России выросло до 221344 человек.
РИА Новости 05:00
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Фигурное катание

Хореограф Железняков объяснил свои слова о предательстве Трусовой

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков сделал заявление относительно спора, который разгорелся среди любителей фигурного катания после перехода Александры Трусовой в академию Евгения Плющенко.
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Полиция задержала виновника скопления людей на рынке в Петербурге

РИА Новости 05:17
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Игры

Аккаунт игры Mafia в Twitter впервые заработал с 2018 года

Twitter-аккаунт игры Mafia вернулся к работе впервые с 2018 года.
Дни24 вчера в 15:30
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Единоборства

UFC 249. У Тони Фергюсона выявлен перелом орбитальной кости

Американскому бойцу смешанных единоборств Тони Фергюсону после обращения в одну из поликлиник Джексонвилла был диагностирован перелом орбитальной кости.
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Армия и оружие

ТАСС: в России прошли испытания новой гиперзвуковой ракеты

В России недавно прошли испытания новой гиперзвуковой авиационной ракеты с борта бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
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Boeing произвела выкатку первого истребителя F/A-18 Block III Super Hornet

Two of these test jets will head to the @USNavy, where they’ll help pilots familiarize themselves with the updated jets and be used in carrier flight tests. pic.twitter.com/ojmn7Uy4Z0 — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 8, 2020 F/A-18 Block III Super Hornet / ©thedrive Другое важное улучшение — новый датчик IRST, повышающий ситуационную осведомленность пилота.
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Общество

В Смоленской области количество инфицированных коронавирусом превысило 900 человек

Количество жителей Смоленской области, инфицированных коронавирусом, выросло до 902 человек.
О чем говорит Смоленск 03:46
Армия и оружие

Китай нанес ракетный удар по территории Индии

В ответ военные Поднебесной якобы нанесли удар ракетами. Это привело к уничтожению индийского броневика и ранению четырех человек.
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Ученые разработали калькулятор вероятности смерти от коронавируса

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РИА Новости 05:31
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Олег Иванович Ковалёв
Российский политик
Российский государственный деятель. Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации - представитель от Правительства Рязанской области с 19 сентября 2017 года. Губернатор Рязанской области.
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