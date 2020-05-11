Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

с чего всё началось

Мы знакомы с третьего созыва Госдумы и в моей памяти он останется как человек очень внимательный к деталям, ко всем мелочам. Приношу соболезнования родным и близким Олега Ивановича. Это большая утрата для всех нас.

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.

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Технологии Boeing произвела выкатку первого истребителя F/A-18 Block III Super Hornet Two of these test jets will head to the @USNavy, where they’ll help pilots familiarize themselves with the updated jets and be used in carrier flight tests. pic.twitter.com/ojmn7Uy4Z0 — Boeing Defense (@BoeingDefense) May 8, 2020 F/A-18 Block III Super Hornet / ©thedrive Другое важное улучшение — новый датчик IRST, повышающий ситуационную осведомленность пилота.