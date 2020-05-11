Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.

с чего всё началось

Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием.

Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.

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