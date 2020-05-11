Общество
КоммерсантъУмер сенатор и бывший глава Рязанской области Олег Ковалев
Бывший губернатор Рязанской области, член Совета федерации Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил ТАСС его помощник Андрей Глазунов.
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Олег Иванович скончался этой ночью от остановки сердца. Он долго боролся с серьезным заболеванием.
— Вячеслав Тимченко, российский политикКоммерсантъ 05:01
с чего всё началось
Бывший губернатор Рязанской области, сенатор Олег Ковалев умер на 72-м году жизни, сообщил РИА Новости глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко.РИА Новости05:27
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