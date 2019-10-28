Общество
REGNUMУмер советский диссидент Буковский
Прокуратура Великобритании предъявила Буковскому обвинение в изготовлении детской порнографии. Напомним, в 1976 году советское правительство обменяло диссидента Буковского на лидера чилийских коммунистов Луиса Корвалана, с тех пор бывший диссидент проживал в Великобритании.
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Экономика
Медведев навел порядок в экономике: сколько россиян могут купить чиновники
Самый богатый наш государственный деятель, Валерий Пономарев, сенатор от Камчатского края, за прошлый год заработал 2,4 млрд руб. Депутат Госдумы от "Единой России" Григорий Аникеев — 2,3 миллиарда.
Московский Комсомолец 09:10
Политика
Поспоривших с Зеленским бойцов в Донбассе назвали незаконными военными
Люди в военной форме, с которыми разговаривал президент Украины Владимир Зеленский в ходе посещения населенного пункта Золотое в Луганской области, не являются представителями вооруженных сил Украины, сообщили в Facebook представители штаба Операции объединенных сил (ООС).
Коммерсантъ вчера в 19:15
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» о вводе тысячи бойцов в Донбасс
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова лидера батальона «Азов» Андрея Билецкого о разводе войск в Донбассе.
Известия 23:01
Шоу-бизнес
Стас Пьеха не хочет разводиться с женой из-за общего ребенка
Певец Стас Пьеха со своей женой Натальей расстался еще в 2014-ом году, но статусом холостяка до сих пор не обзавелся.
Вечерний курьер 07:52
Армия и оружие
Порошенко готовит новый госпереворот
Бойцы из нацбатальона "Азов" под руководством сил специальных операций готовят серию террористических актов на территории Донбасса с целью вызвать недовольство масс.
Утро.ru 25 октября в 11:09
Культура
Россия вернула Грузии оригинальные пленки 17 фильмов
Сотрудники Минобразования и Национального киноцентра Грузии доставили из Москвы в Тбилиси 17 фильмов, снятых в 1926-1930 годах, сообщает телеканал «МИР 24» со ссылкой на ТАСС.
МИР 24 14:44
Армия и оружие
Reuters узнал о раскрытии убежища аль-Багдади его ключевым помощником
«Аль-Этави предоставил ценную информацию, которая помогла иракской группе агентств по обеспечению безопасности завершить недостающие фрагменты головоломки о передвижении аль-Багдади и местах, которые он обычно скрывал», — сказал один собеседников Reuters.
РБК 23:35
Общество
Глава H&M предсказал ужасные последствия призывов перестать потреблять
Глава сети по продаже одежды H&M Корл-Йохан Петерсон заявил, что призывы сократить потребление могут привести к "ужасным" социальным последствиям, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 17:01
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «Стерх»
Как отмечается в сообщении, лицензия отозвана в связи с тем, что акционерное общество нарушало порядок инвестирования средств страховых резервов, нарушало более чем на 20% минимально допустимое значение нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств, а также неоднократно нарушало требования страхового законодательства.
ТАСС 20:30
Кино
Мария Миронова пришла в восторг от фильма «Текст»
Накануне своим мнением о «Тексте» поделилась на своей странице в Instagram Мария Миронова.
Телепрограмма 25 октября в 17:54
Армия и оружие
Колонна военных США вернулась в Сирию из Ирака
Колонна военнослужащих США вернулась с территории Ирака в сирийскую провинцию Хасеке, сообщает SANA.
Москва 24 вчера в 08:36
Политика
Бутина рассказала, кто оплатил ей учебу в США
Гражданка России Мария Бутина, выпущенная из американской тюрьмы, рассказала, что ее обучение в США стало возможным благодаря друзьям-американцам.
Пятый канал 21:34
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Газета.Ru 22:29
Политика
«Альтернатива для Германии» удвоила результат на выборах в Тюрингии
"Жалкие результаты ХДС наглядно продемонстрировали слабость партии в глазах избирателей - не только в Тюрингии", - признает Die Welt.
Российская газета 20:54
Авто
В Сети показали, как НИВА ускоряется до сотни за 2 секунды
Показан уникальный внедорожник способный разогнаться до 100 км/ч за невероятные 2,3 секунды.
Тарантас Ньюс 05:22
Шоу-бизнес
На Троекуровском кладбище появился памятник Николаю Караченцову
Церемония открытия прошла в день рождения артиста, 27 октября, на его могиле на Троекуровском кладбище.
Радио Комсомольская правда 10:49
Наука
Найдено доказательство древнейших следов жизни на Земле
В 1980-х годах ученые нашли в австралийской пустыне нечто, что приняли за окаменелости.
Популярная механика 24 октября в 20:02
Политика
Трехсторонняя встреча России, ЕС и Украины пройдет в Брюсселе
Очередной раунд трехсторонних консультаций России, ЕС и Украины о транзите газа в Европу пройдет в понедельник в Брюсселе.
ТАСС 17:02
Общество
Названы регионы России с самой низкой безработицей
Росстат назвал российские регионы с самым низким и самым высоким уровнем безработицы, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 21:55
Политика
Президент Аргентины поздравил соперника с победой на выборах
Российская газета 22:41
Общество
В Барселоне проходит акция противников независимости Каталонии
Напомним, массовые акции протеста в Каталонии начались 14 октября после того, как Верховный суд испании вынес приговоры 12 политикам региона, связанным с проведением в 2017 году незаконного референдума о независимости.
Аргументы и Факты 12:47
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала маме последний подарок за два миллиона рублей
Заворотнюк сделала маме последний подарок за два миллиона рублей 76-летняя Валентина Борисовна взяла на себя уход за годовалой внучкой Милой.
Экспресс газета 23:00
Гаджеты
В России начались продажи складного смартфона Samsung Galaxy Fold
Сегодня, 25 октября, на территории РФ стартуют продажи первого складного смартфона. Речь идет о модели Samsung Galaxy Fold.
Gazeta.SPb 25 октября в 00:19
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить «налог Чубайса»
Зачем нужен углеродный налог Председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России так называемый углеродный налог, взимаемый за превышение компаниями целевых показателей выбросов парниковых газов.
РБК 17:00
Общество
Названы симптомы рака, которые появляются за пять лет до болезни
Primpress.ru вчера в 15:30
Политика
Израиль ускорит рассмотрение просьб россиян об убежище
Власти Израиля приняли решение ускорить процедуру рассмотрения просьб о предоставлении убежища от россиян, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева порадовала поклонников стильной прической
Под фото в комментариях многие написали, что Пугачева с этой прической стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте.
Kleo.ru 05:37
Наука
Составлен список наиболее вредных для организма продуктов питания
В ходе проведенного исследования эксперты смогли определить наиболее вредные для человеческого организма продукты питания.
Rusargument вчера в 14:15
Транспорт
Стала известна стоимость проезда по трассе Москва–Петербург
Стала известна стоимость будущего проезда на легковом автомобиле по всей трассе М-11 Москва–Санкт-Петербург, сдать которую планируют в ноябре.
Известия 18:54
Технологии
Tesla представила новое поколение солнечных панелей для крыш домов
27.10.19 Компания Tesla выпустила третье поколение солнечных панелей, которые устанавливаются на крыши домов.
Портал Поиск 09:50