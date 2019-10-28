Общество
Lenta.ruУмер советский диссидент Владимир Буковский
Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста. Причиной смерти Буковского стал сердечный приступ.
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Футбол
«МЮ» первым в АПЛ забил 2000 голов
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
Политика
Президент Аргентины признал победу Фернандеса на выборах
Действующий глава Аргентины Маурисио Макри поздравил бывшего председателя правительства Альберто Фернандеса с победой на президентских выборах, сообщает La Nacion.
Общество
Число не пользующихся льготами семей с детьми составило 35%
Более 35% российских семей с детьми не пользуются положенными им по закону льготами из-за незнания о существовании доступных им привилегий.
Политика
Член конгресса США подала в отставку после сексуального скандала
Член палаты представителей США от демократов Кэти Хилл подала в отставку после получившего огласку сексуального скандала с ее участием, передает ТАСС.
Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Skate Canada
Российская фигуристка Александра Трусова, одержавшая победу на этапе Гран-при Skate Canada c двумя мировыми рекордами, высказалась после выступления в произвольной программе.
Армия и оружие
Сирийская армия расширила присутствие на севере Сирии
По данным агентства, армейские подразделения расширяют свое присутствие на 90-километровом участке от окрестностей города Рас-эль-Айна до города Камышлы вблизи границы с Турцией, передает ТАСС.
Общество
Россиян предупредили о сбоях в телевещании из-за долгов Первого канала
Генеральный директор телецентра «Останкино» Михаил Шубин предупредил о возможных сбоях в вещании из-за долгов Первого канала и его подрядчиков.
Технологии
Видеосервис Apple не станут переводить на русский
Эксперты полагают, что пока видеосервис Apple всё-таки нацелен на американский рынок.
Кино
Мировая премьера нового фильма Кончаловского состоялась в Риме
Ранее копию ленты подарили Папе Римскому Франциску. Мировая премьера «Греха» состоялась перед закрытием XIV Римского кинофестиваля.
Армия и оружие
В США представлен план захвата НАТО Калининградской области
Научный сотрудник неправительственной, но основанной при поддержке ЦРУ, американской организации The Jamestown Foundation Ричард Хукер обнародовал доклад How To Defend The Baltic States ("Как защитить государства Балтики"), в котором заявил, что НАТО "отберет" у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии.
Политика
США собрались выйти из Договора по открытому небу
Американский президент Дональд Трамп подписал документ, в котором говорится о намерении администрации США выйти из Договора по открытому небу, пишет The Wall Street Journal.
Автоспорт
Квят получил штраф за аварию на последнем круге Гран-при Мексики
Гонщик Toro Rosso Даниил Квят получил штраф за столкновение с Нико Хюлькенбергом на последнем круге Гран-при Мексики «Формулы-1».
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Политика
Основная волна губернаторских отставок может пройти весной 2020 года
Еще один человек, близкий к Кремлю, ранее говорил «Ведомостям» о резком сокращении «медового месяца», когда жители региона позитивно воспринимают нового назначенца: «Как показала прошлогодняя кампания, становится сложнее использовать эффект новизны, особенно если губернаторы пришли осенью».
Спорт
Пахноцкая: 4 ноября WADA в любом случае рассмотрит российский вопрос
По словам Пахноцкой, международная организация в любом случае проведет заседание, даже если не получит рекомендаций от комитета по соответствию.
Путешествия
Крым поставил рекорд по количеству туристов
Туристический поток в Крым с начала года составил 6,87 миллиона туристов, превысив показатели 2018 года и установив новый рекорд за постсоветские годы, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Теннис
Хачанов поднялся в обновленном рейтинге ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала обновленный рейтинг от 28 октября.
Политика
МВД Украины подтвердило вывоз добровольцами оружия из Золотого
Культура
Дэвид Линч получил почетный «Оскар»
Кинорежиссер Дэвид Линч получил в воскресенье почетную премию "Оскар" за выдающийся вклад в кинематограф (Academy Honorary Award).
Общество
Минздрав: Смертность от инсультов в РФ снизилась в два раза
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова в интервью радиостанции "Комсомольская правда" рассказала, что смертность граждан РФ от инсультов за последнее десятилетие снизилась в два раза.
Общество
Мисс Украина объяснила свой ответ на вопрос о принадлежности Крыма
Мисс Украина — 2019 Маргарита Паша прокомментировала скандал, возникший после интервью, где она нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма.
Авто
Тайные «приветы» в автомобилях, о которых не знают владельцы
При создании некоторых автомобилей дизайнеры позволяют себе невинные «шалости», оставляя тайные «послания» будущим владельцам.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Происшествия
Восемь обмороженных мигрантов обнаружили в холодильной фуре во Франции
Восемь обмороженных мигрантов из Афганистана, четверо из которых — дети, нашли во Франции в грузовике с холодильной камерой.
Футбол
Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил РИА Новости, что Казань подала заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года.
Футбол
«Текстильщик» проиграл в Иванове «Ротору»
Здоровье
Первым замминистра здравоохранения Приамурья стала главврач из Шимановска
После интернатуры по специальности «Педиатрия» начала работать в центральной районной больнице Шимановска врачом-педиатром.