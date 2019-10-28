Общество

Lenta.ruLenta.ruУмер советский диссидент Владимир Буковский

Советский диссидент и писатель Владимир Буковский умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщается на сайте политического активиста. Причиной смерти Буковского стал сердечный приступ.
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Умер советский диссидент Владимир Буковский

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По данным агентства, армейские подразделения расширяют свое присутствие на 90-километровом участке от окрестностей города Рас-эль-Айна до города Камышлы вблизи границы с Турцией, передает ТАСС.
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Эксперты полагают, что пока видеосервис Apple всё-таки нацелен на американский рынок.
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Дэвид Линч получил почетный «Оскар»

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Владимир Буковский
Русский писатель
Русский писатель, политический и общественный деятель. Один из основателей диссидентского движения в СССР. В общей сложности в тюрьмах и на принудительном лечении провёл 12 лет.
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