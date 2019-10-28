Общество
RT на русскомУмер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский. В начале 1960-х Буковский стал активным участником диссидентского движения, распространял антисоветскую литературу, а позднее выступал за бойкот московской Олимпиады 1980 года.
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Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Общество
Минкомсвязи пообещало не допустить сбои в телевещании из-за долгов
Шубин, как писали «Ведомости», сообщил, что из-за того, что «Первый канал» не выплачивает «Останкино» свои долги, телецентр теряет до трети дохода.
РБК 04:36
Автоспорт
Квят устроил аварию и получил штраф в Мексике
Стюарды оштрафовали россиянина на десять секунд, из-за чего он опустился на 11-е место. Выиграл гонку пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Pravda.Ru 03:59
Фигурное катание
Фигуристка Трусова победила на этапе Гран-при в Канаде
Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, побив свои собственные мировые рекорды, сообщает «Чемпионат».
Rambler News Service вчера в 03:37
Транспорт
Стали известны тарифы на проезд по новой трассе М11
Газета.Ru 04:31
Политика
Зеленский поскандалил с националистами в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приехал на позиции в зоне разведения сил в Донбассе и пообщался с националистами.
РИА Новости 26 октября в 09:27
Шоу-бизнес
Евгения Феофилактова собралась замуж за нового возлюбленного
Евгения Феофилактова собралась замуж за нового возлюбленного Евгения Феофилактова больше не скрывает свой новый роман.
Экспресс газета 01:29
Общество
Скворцова заявила, что дети получат препарат «Фризиум» до конца недели
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила, что категория детей, нуждающаяся в незарегистрированном в России препарате «Фризиум» (клобазам), получит его до конца недели.
Аргументы и Факты 05:21
Путешествия
Аксенов заявил о рекордном туризме в Крыму
Коммерсантъ 05:35
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
РИА Новости 04:55
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Вести.Ru 01:45
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
RT на русском 05:30
Происшествия
«Дал отпор»: земляки срочника-убийцы начали сбор средств на адвоката
Далеко не все участники группы сочли, что сбор денег на адвоката принесет Рамилю Шамсутдинову какую-то пользу - они уверены, что военный суд не будет снисходителен к убийце восьми человек, что бы не толкнуло его на отчаянный шаг.
Ридус 05:23
Футбол
«Спартак» обыграл «Локомотив» в матче РПЛ
Известия вчера в 11:56
Политика
В ХДС раскритиковали главу МИД ФРГ за заявления, сделанные в Анкаре
Представители Христианско-демократического союза (ХДС) подвергли критике главу МИД ФРГ Хайко Мааса за заявления, которые он сделал в субботу в Анкаре на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
ТАСС вчера в 05:15
Шоу-бизнес
У продюсера Максима Фадеева случился сердечный приступ
У российского продюсера Максима Фадеева произошел сердечный приступ, сообщает super.ru.
Культуромания 05:07
Общество
Исследование: Россияне в среднем 8 лет копят деньги на покупку дома
Жителям Чукотки необходимо только два года, чтобы накопить деньги на покупку частного дома, выяснили эксперты портала "Мир квартир", которые сопоставили зарплаты в конкретном регионе со стоимостью жилья.
Российская газета 03:10
Политика
Путин потребовал ввести наказание за пропаганду наркотиков в интернете
Президент Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через интернет.
РБК 05:20
Кино
Закончились съемки нового фильма о Джеймсе Бонде
Режиссер Кэри Фукунага закончил съемки нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать».
Профиль 26 октября в 11:46
Происшествия
Адвокат Голунова пожаловался в суд на бездействие следователя СК
Адвокат Ивана Голунова пожаловался в суд на следователя Следственного комитета.
RT на русском 04:43
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Телепрограмма 00:34
Теннис
Роджер Федерер снялся с турнира серии «Мастерс» в Париже
Третья ракетка мира Роджер Федерер снялся с теннисного турнира серии "Мастерс" в Париже, сообщается в официальном аккаунте турнира в Twitter.
РИА Новости 05:21
Политика
МИД России ответил на угрозу «Азова» ввести тысячи бойцов в Донбасс
RT на русском вчера в 23:15
Происшествия
В Пулково автомобиль столкнулся с самолетом
В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге служебный автомобиль столкнулся с частным самолетом.
РБК 02:45
Шоу-бизнес
Меладзе заступился за Гагарину после скандала с Кормухиной
Популярный российский певец Валерий Меладзе прокомментировал скандал вокруг российский певиц Ольги Кормухиной и Полины Гагариной из-за песни «Кукушка» и авторства её новой аранжировки.
Ugpressa.ru 00:44
Общество
Россияне стали охотнее копить деньги на старость и образование
Другая группа откладывает средства "на старость". Этот показатель по сравнению с 2017 годом увеличился с 16 до 25 процентов.
Российская газета 02:46