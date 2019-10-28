Общество
RT на русскомУмер советский писатель и диссидент Владимир Буковский
В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский. В начале 1960-х Буковский стал активным участником диссидентского движения, распространял антисоветскую литературу, а позднее выступал за бойкот московской Олимпиады 1980 года.
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Кино
Автор «Чернобыля» напишет сценарий новых «Пиратов Карибского моря»
В качестве продюсера продолжения «Пиратов Карибского моря» выбран Джерри Брукхаймер.
Авто
ESET представила новое поколение антивирусных решений NOD32 для частных пользователей
Более подробную информацию о новом поколении защитных решений ESET для частных пользователей можно найти по адресу esetnod32.ru/home/products.
Шоу-бизнес
За годовалой дочкой больной Анастасии Заворотнюк ухаживает бабушка
За годовалой девочкой, доченькой актрисы Анастасии Заворотнюк ухаживает родная бабушка, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Армия и оружие
В ООН прокомментировали сообщения о ликвидации лидера ИГ
Замгенсека ООН, глава контртеррористического управления организации Владимир Воронков прокомментировал сообщения о ликвидации лидера «Исламского государства»* Абу Бакра аль-Багдади.
Политика
В Брюсселе обсудят транзит российского газа через Украину
28 октября в Брюсселе стартуют новый раунд переговоров на министерском уровне между Россией, Украиной и Еврокомиссией по вопросу транзита российского газа в Европу через Украину.
Кино
Премьера нового фильма Андрея Кончаловского состоялась в Риме
Премьера фильма «Грех» российского режиссёра Андрея Кончаловского прошла в Италии.
Общество
Путин поручил рассмотреть оплату газификации домов из маткапитала
Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность частично оплачивать услуги по газификации домов средствами из маткапитала.
Экономика
Минэкономразвития отказалось вводить предложенный Чубайсом налог
Минэкономразвития исключило из законопроекта о госрегулировании выбросов парниковых газов предложенные руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом положения об углеродном налоге.
Здоровье
Главные 4 признака алкоголизма назвал нарколог
Российский нарколог назвал четыре основных симптома, которые свидетельствуют об алкоголизме. Первый признак – тяга к спиртному.
Происшествия
Названа причина расстрела 8 человек в воинской части в Забайкалье
Общество
Диетолог назвала продукты, чаще всего вызывающие отравление
Технологии
Сбербанк запустил новое приложение для похода в рестораны
Приложение носит название SberFood, оно доступно как в AppStore, так и Google Play. Действует приложение с 27 октября.
Общество
Медведев поручил создать в Ялте игорную зону «Золотой берег»
В Ялте появится игорная зона "Золотой берег", следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, опубликованного на официальном портале правовой информации.
Общество
Суд признал экс-премьера Дагестана виновным в растрате 41 млн рублей
Армия и оружие
На аль-Багдади вывел его помощник
Окончательно установить местонахождение аль-Багдади удалось в этом году в ходе совместной операции разведок США, Турции и Ирака.
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева произошёл сердечный приступ
В понедельник, 28 октября, появилась информация о том, что у композитора Максима Фадеева случился сердечный приступ.
Гаджеты
Топ за свои деньги. Xiaomi готовит дешевый смартфон с крутой камерой
5 ноября компания Xiaomi намерена представить новый смартфон Mi CC9 Pro, который получит 108-мегапиксельную камеру с пятикратным оптическим зумом.
Общество
Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
В Роструде напомнили, что понедельник, 4 ноября, будет выходным в связи с празднованием Дня народного единства.
Политика
Туск объявил о согласии ЕС на отсрочку Brexit до 31 января
27 стран Евросоюза согласились продлить крайний срок для выхода Великобритании из ЕС с 31 октября до 31 января 2020 года, написал в твиттере председатель Европейского совета Дональд Туск.
Происшествия
Автобус и пять машин столкнулись в Ленобласти
Автобус и пять машин столкнулись на трассе в Ленинградской области, в результате аварии погиб один человек и трое пострадали, сообщили журналистам в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и области.
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил правительство региона
Ранее источники в администрации главы региона сообщали, что на должность премьера планировалось назначить бывшего сопредседателя «Деловой России» Андрея Назарова.
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц
Регина Тодоренко тратит по 5 миллионов рублей в месяц Регина Тодоренко рассказала о своих ежемесячных тратах.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые станут родителями
В актерской семье Данилы Козловского и Ольги Зуевой ожидается рождение малыша. Актриса беременна от своего избранника.
Общество
Зять Ткачева участвует в переговорах о покупке туроператора «Интурист»
По данным издания Forbes, интерес к компании проявили владелец турецкого туроператора Anex Tour Нешет Кочкар и краснодарский бизнесмен Роман Баталов, зять бывшего министра сельского хозяйства и экс-губернатора Кубани Александра Ткачева.
Музыка
Шнуров заявил, что «Ленинград» обрадовался роспуску
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что не испытывает груза ответственности за роспуск группы, а сами участники коллектива вообще обрадовались «выходу на пенсию».
Политика
Партия «Левые» лидирует на земельных выборах в немецкой Тюрингии
Левая партия впервые в своей истории выигрывает земельные выборы в ФРГ.