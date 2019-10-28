Общество

RT на русскомRT на русскомУмер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

В Великобритании в возрасте 76 лет скончался от сердечного приступа советский диссидент и писатель Владимир Буковский. В начале 1960-х Буковский стал активным участником диссидентского движения, распространял антисоветскую литературу, а позднее выступал за бойкот московской Олимпиады 1980 года.
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Умер советский писатель и диссидент Владимир Буковский

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РИА Новостивчера в 19:51

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Русский писатель, политический и общественный деятель. Один из основателей диссидентского движения в СССР. В общей сложности в тюрьмах и на принудительном лечении провёл 12 лет.
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