Общество
ТАССУмер советский разведчик Алексей Ботян
Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Это подтвердили ТАСС в пресс-бюро СВР.
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Происшествия
В Псковской области микроавтобус с пассажирами столкнулся с фурой
Интернет
Мошенники используют названия сервисов для знакомств в зловредах
Авторы мобильных зловредов часто использовали названия популярных приложений для онлайн-знакомств, говорится в сообщении «Лаборатории Касперского».
Политика
Внук Назарбаева попросил у Великобритании политического убежища
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попросил у Великобритании политического убежища.
Космос
Определен срок полета российского космического корабля «Орел» к МКС
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в зале суда
Бывший глава управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов совершил суицид в зале суда в Москве после оглашения приговора.
Здоровье
Врачи назвали продукты, восстанавливающие работу кишечника
Футбол
Борис Ротенберг: Кокорин проведет весеннюю часть РПЛ в «Сочи»
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил РИА Новости, что нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин проведет весеннюю часть чемпионата России в "Сочи".
Кино
Кинотеатр «Салют» открылся после ремонта
Политика
Украина предлагает дать Крыму воду в обмен на Донбасс
В Киеве предлагают начать водоснабжение Крыма в обмен на уступки со стороны России по вопросу Донбасса, сообщает «РИА Новости».
Общество
Еще 44 человека заразились коронавирусом на круизном судне в Японии
Число инфицированных новым коронавирусом на круизном судне Diamond Princess в Японии возросло на 44 случая, до 218, власти приняли решение до истечения срока карантина снять с борта лиц пожилого возраста, сообщил на пресс-конференции в четверг министр здравоохранения, труда и социального обеспечения страны Кацунобу Като.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
Как уточняется, предложено ввести запрет на шум в воскресение и нерабочие праздничные дни, а также в будние и субботу с 13 до 15 часов и с 19 до 09.
Кино
Фильм «Форрест Гамп» впервые покажут на больших экранах России
Фильм "Форрест Гамп" режиссера Роберта Земекиса, успевший стать культовым, впервые покажут на больших экранах страны.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил сбивать самолёты над Идлибом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что будет сбивать все самолёты над Идлибом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Sabah.
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату услуг ЖКХ для тех граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Происшествия
Петербурженка сбежала из коронавирусного карантина
Жительница Санкт-Петербурга сбежала из коронавирусного карантина в Боткинской больнице.
Здоровье
В Китае резко выросло количество умерших от коронавируса
Количество погибших выросло там в четверг, 13 февраля, на 242 человека, что является рекордом для суточной статистики.
Политика
Посол России рассказал о проблемах при въезде россиян в Израиль
Около 6 тыс. отказов во въезде россиян в Израиль зафиксировано в 2019 году. Об этом сообщил посол России Анатолий Викторов.
Политика
США начали поиск переговорщика с Россией по контролю над вооружениями
Администрация США собирается назначить спецпосланника для переговоров с Россией по вопросу контроля над вооружениями, пишет газета Politico, ссылаясь на бывших американских должностных лиц.
Хоккей
Гол Александра Овечкина признан лучшим в истории НХЛ
Происшествия
СК уволил отметившего повышение под блатной жаргон сотрудника
Следователь из Тюмени Рафик Аглиуллин, который отметил повышение под лозунг на блатном жаргоне, уволен из СУСК по дискредитирующим основаниям, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Общество
Житель Минска возмутился русской речью продавщицы в магазине
Житель Минска Арамаис Миракян заявил, что в одном из магазинов города продавщица заставила его обращаться к ней на русском, а не на белорусском языке.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в марте
Температура на всей европейской территории России в марте ожидается в пределах климатической нормы.
Шоу-бизнес
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Телеведущий и шоумен Максим Галкин выложил видеозапись, на которой запечатлено, как его встречает семья после рабочего дня.
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Будапешта
Транспорт
Более десятка железнодорожных станций в Москве и области переименуют
"Российские железные дороги" (РЖД) переименуют 14 железнодорожных станций на маршрутах Московских центральных диаметров (МЦД) по Москве и Московской области.
Происшествия
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Общество
Финская журналистка оценила обед российских школьников
Журналистка финского телеканала YLE Черстин Крунвалль посетила школу в Гатчине Ленинградской области и подробно рассказала о питании детей в столовой учебного заведения.
Кино
В сети опубликовали первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»
Пользователи поделились первыми видео со съемок популярного сериала "Сваты".
Шоу-бизнес
Дочь Романа Абрамовича показала неидеальную фигуру на яхте
В целом подписчики оставили девушке массу комплиментов, однако при этом многие обратили внимание, что фигура дочери Абрамовича выглядит далеко не совершенной.
Политика
Россия запросила заседание СБ ООН для обсуждения Минских соглашений
Россия запросила на 18 февраля заседание Совета Безопасности по Украине в связи с пятой годовщиной минских договоренностей, заявил "Интерфаксу" зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.