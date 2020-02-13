Общество

ТАССТАССУмер советский разведчик Алексей Ботян

Разведчик, спасший от уничтожения Краков в 1945 году, Герой России Алексей Ботян ушел из жизни в возрасте 103 лет. Это подтвердили ТАСС в пресс-бюро СВР.
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Умер старейший в России разведчик, спасший польский город

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Биография разведчика Алексея Ботяна

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РБК00:44

Спасителю Кракова Алексею Ботяну - 103 года

Век10 февраля в 06:44
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Вести.UZ01:46
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